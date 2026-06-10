‘Kun’ Agüero le preguntó a Jefferson Farfán por la nueva ‘joya’ del fútbol peruano y dio alarmante respuesta: “El último fue André Carrillo”

La exfigura de la selección argentina habló con la 'Foquita' sobre el presente de la 'bicolor'. (Video: Slakun TV / Vamo' a Juga')

Jefferson Farfán fue el invitado estrella de la primera emisión del programa de YouTube, Vamo’ a Juga’, el nuevo espacio de Sergio Agüero junto a Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi y el presentador Juan Marconi, grabado en Miami, Estados Unidos, en el marco de los preparativos para el Mundial 2026. En ese encuentro entre leyendas del fútbol sudamericano, una pregunta del ‘Kun’ sobre las nuevas promesas del fútbol peruano desató una respuesta que encendió las alarmas: la ’Foquita’ señaló a la ‘Culebra’ como la última gran aparición de la ‘bicolor’.

La consulta de Agüero fue directa: pedirle a ‘Jeffry’ que nombrara a un jugador joven peruano al que valiera la pena seguir. La respuesta no dejó margen para el optimismo. “Ahorita, jugador joven peruano está bien complicado. La última promesa que hemos tenido ha sido André Carrillo, que ahorita es capitán de la selección. Y ahorita estamos pasando una situación media complicada pero yo creo que con el tiempo, Dios quiera que puedan salir más talentos”, respondió el exdelantero de Alianza Lima.

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El dato golpea por lo que implica: Carrillo Díaz tiene 34 años y lleva más de una década entre el fútbol europeo, asiático y sudamericano. Que sea mencionado como la última gran promesa peruana revela el vacío generacional que arrastra el seleccionado desde la transición del ciclo dorado de Ricardo Gareca. “Ya Carrillo está grande, ahora ya es el capitán, pero él fue lo que nosotros dijimos que quedó cuando se hizo la transición del recambio generacional”, completó Farfán.

‘Kun’ Agüero le preguntó a Jefferson Farfán por la nueva ‘joya’ en la selección peruana y y dio alarmante respuesta.

Presente de la selección peruana con Mano Menezes

La selección peruana que describe Farfán atraviesa un proceso de reconstrucción bajo la conducción de Mano Menezes. El equipo completó una gira por Norteamérica con resultados dispares: venció a Haití por 2-1 en Miami, pero luego cayó 3-1 ante España en un amistoso jugado en México, donde fue ampliamente superado en el juego.

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El ciclo anterior, en los amistosos de marzo, tampoco dejó resultados alentadores para la ‘blanquirroja’: perdió ante Senegal en Francia y empató con Honduras en España. La irregularidad es la constante de este inicio de proceso.

No todo es negativo, sin embargo. Bajo la dirección del DT brasileño, seis jugadores debutaron con el combinado patrio y el promedio de edad del plantel bajó a 28,45 años en el partido ante Haití, una cifra menor a la que registró el equipo al cierre de la última Eliminatoria, cuando Perú era uno de los planteles más veteranos del continente.

Entre los debutantes figuran el mediocampista Jairo Vélez, máximo anotador del proceso con cuatro goles, y el defensa Matías Zegarra, de 19 años y el más joven en estrenarse con la camiseta nacional.

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El cuadro peruano cayó 3-1 frente a los españoles en Puebla - Crédito: Movistar Deportes.

¿'Kun’ Agüero será el nuevo invitado de ‘Enfocados’?

El encuentro entre Jefferson Farfán y Sergio Agüero no quedará solo en el programa del ‘Kun’. La ‘Foquita’ reveló que la invitación fue recíproca desde el principio. “Le mandé un mensaje directo al ‘Kun’, coordinamos, yo lo iba a invitar a mi programa porque también tengo un canal, un podcast Enfocados, lo invité. ‘Kun’ me dijo que también tiene un ‘stream’ y ya“, contó Farfán, explicando cómo nació la visita a Vamo’ a Juga’.

Agüero no tardó en confirmar que la deuda quedó saldada. “Para toda la gente que sigue a Enfocados, voy a estar haciendo un mano a mano con la ‘Foca’“, anunció el exatacante de Manchester City y la selección argentina.

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La dinámica del encuentro en Miami dejó en claro que la relación entre ambos va más allá del respeto mutuo entre exfutbolistas de élite. Agüero destacó la disposición de Farfán al señalar: “Agradecerle por venir porque acaba de aterrizar del avión y se vino para acá. Menos mal que estaba acá cerquita, porque si estábamos en otro lado por ahí hacíamos alguna llamada, pero me dijo ‘voy para allá’”.

El propio Farfán resumió el espíritu del encuentro con palabras que reflejan la dimensión del evento. “Estoy feliz de estar acá con ustedes. Para mí es un privilegio de estar con tantas leyendas al lado mío”, expresó Jefferson, en referencia a la presencia de Lavezzi y Marconi en el estudio.

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