Perú

Policía identifica a “Los Occidentales” como autores de crímenes contra chóferes de transporte en Lima Norte

La investigación atribuyó a la banda un esquema de extorsión con montos definidos: S/20.000 como pago inicial y S/5.000 quincenales, tras amenazas durante meses

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La investigación apunta a cobros de S/20.000 como pago inicial y S/5.000 quincenales, tras amenazas durante meses (Créditos: Latina)

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a los presuntos integrantes de "Los Occidentales", organización a la que atribuyó no solo el asesinato de Simón Gómez, chofer de ETUPSA, atacado por sicarios mientras cumplía su ruta en Lima Norte, sino también distintos atentados contra empresas de transporte en ese sector de la capital.

Según la investigación, la banda extorsionó a compañías con cobros que incluyeron S/20.000 como pago inicial y S/5.000 quincenales, tras amenazas sostenidas durante varios meses.

El comandante Anthony Barrios Chan, jefe de la División de Investigación de Homicidios, describió ante las cámaras de Latina una estructura con tareas repartidas entre autores materiales y redes de apoyo. “Tenemos al sicario, a los que trasladan, el apoyo logístico y los que contribuyen con el tema de la fuga”, declaró.

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Los investigadores detectaron un patrón repetido en los ataques: vigilancia previa, traslado del tirador, coordinación con cómplices y salida rápida, lo que permitió conectar varios casos - Créditos: Captura de pantala de Latina.
Los investigadores detectaron un patrón repetido en los ataques: vigilancia previa, traslado del tirador, coordinación con cómplices y salida rápida, lo que permitió conectar varios casos - Créditos: Captura de pantala de Latina.

Los presuntos integrantes del brazo armado, según la investigación

Para Lima Norte, la Policía identificó a Mauricio González, Luis Solórzano, Pedro González y Junior Querales como presuntos integrantes del brazo armado de los Occidentales. Las autoridades indicaron que los cuatro eran de nacionalidad venezolana y que permanecían en Perú en condición irregular.

La investigación sostiene que la organización empleó un esquema repetido: vigilancia previa, traslado del tirador, coordinación con cómplices y salida rápida tras el ataque. Ese patrón permitió conectar episodios y reforzó la hipótesis sobre un mismo circuito delictivo detrás de varios hechos.

La PNP capturó a presuntos integrantes de Los Occidentales, señalados por el asesinato de Simón Gómez (ETUPSA) y por atentados contra empresas de transporte en Lima Norte - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
La PNP capturó a presuntos integrantes de Los Occidentales, señalados por el asesinato de Simón Gómez (ETUPSA) y por atentados contra empresas de transporte en Lima Norte - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

El método: auto gris para traslado y motocicleta para la ejecución

Imágenes revisadas por los investigadores mostraron la fase previa a un atentado: un auto gris trasladó al sicario y lo dejó a una calle del punto elegido. Luego, el atacante se reunió con otro implicado en motocicleta, desde la que se concretó el crimen. Tras la agresión, la moto facilitó la salida y el video captó al responsable mientras caminó hasta abordar nuevamente el auto gris.

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Días después, ese vehículo fue ubicado frente a la vivienda donde la Policía intervino a los presuntos miembros de la banda. Los agentes también lo vincularon con el asesinato de Raúl Marcano, chofer de la línea El Rápido, ocurrido el 14 de febrero en San Martín de Porres, con un esquema similar de traslado y fuga.

Canales de emergencia

El Ejecutivo puso en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito, de carácter reservado y disponible las 24 horas. Por esa vía, la ciudadanía puede advertir sobre casos de extorsión y pedir resguardo policial inmediato. El sistema se coordina con la Central de Emergencias 105 y admite el envío de pruebas como audios o videos.

  • Línea 1818: canal de emergencia para denunciar extorsiones.
  • Celular 942841978: número directo para reportes y avisos.
  • Comisarías: dependencias distritales para formalizar denuncias.
  • Depincri: unidades especializadas de la Policía Nacional a cargo de las pesquisas.

La extorsión no solo golpea a choferes y empresas de transporte. También alcanza a dueños de negocios como bodegas, gimnasios y otros comercios de barrio, que reciben amenazas y exigencias de pago para continuar operando o evitar ataques, incluso con advertencias contra familiares, daños a locales y cobros semanales.

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