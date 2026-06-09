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Latina TV transmitirá todos los torneos de la selección peruana de vóley en 2026: esta será su programación

El canal pasará por señal abierta todas las competencias de la selección absoluta y sub 17. Conoce todos los detalles

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La 'bicolor' competirá internacionalmente a partir de este mes. Créditos: Latina / Instagram.

Latina retomó la transmisión de la Liga Peruana de Vóley y continuará cubriendo el calendario de la selección nacional, tanto en la categoría absoluta como en las divisiones menores, durante las competencias de este año.

El canal anunció que emitirá todos los torneos de la ‘bicolor’ en sus distintas categorías, a través de su señal abierta, para asegurar la difusión del vóley en todo el país. Revisa a continuación su programación.

Latina TV transmitirá todos los torneos de la selección peruana de vóley este 2026: esta será su programación.
Latina TV transmitirá todos los torneos de la selección peruana de vóley este 2026: esta será su programación.

Cuadrangular de mayores

La selección peruana, bajo la dirección de Antonio Rizola, disputará un cuadrangular como parte de su preparación para la Copa Sudamericana, anteriormente denominada Copa América. Latina TV transmitirá este torneo en junio.

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Hasta ahora, no se han confirmado los rivales de Perú, aunque se especula que Argentina podría ser uno de ellos, debido a la relación entre Facundo Morando, entrenador de las ‘panteras’, y el cuerpo técnico peruano tras su experiencia en Alianza Lima.

Selección peruana de vóley jugará cuadrangular amistoso de cara la Copa Sudamericana 2026. (Puro Vóley)
Selección peruana de vóley jugará cuadrangular amistoso de cara la Copa Sudamericana 2026. (Puro Vóley)

Copa Sudamericana

Tras el cuadrangular, la selección peruana de vóley participará en la Copa Sudamericana, que se llevará a cabo en Perú del 22 al 26 de julio. Según el presidente de la Federación Peruana de Voleibol, Gino Vegas, el torneo contará con la presencia de ocho conjuntos nacionales.

Las selecciones participantes serían Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Chile, Bolivia y Argentina. Paraguay y Uruguay no estarán presentes en esta edición. Los equipos se distribuirán en dos grupos de cuatro integrantes cada uno.

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La organización del campeonato continental invitaría a selecciones de la Norceca. (Video: Central Vóley)

Cuadrangular Sub 17

En julio, la selección peruana sub 17, que alcanzó el tercer puesto en la Copa Panamericana de vóley, disputará un cuadrangular internacional entre el 29 de julio y el 2 de agosto.

En este torneo, todavía no se han confirmado los rivales, aunque se prevé la participación de selecciones de Asia y Europa. Estos encuentros amistosos permitirán al equipo sumar experiencia y fortalecer su preparación con miras al Mundial.

La selección peruana celebrando el triunfo ante Canadá en el duelo por el tercer lugar.
La selección peruana celebrando el triunfo ante Canadá en el duelo por el tercer lugar. Crédito: NORCECA

Copa del Pacífico Sub 17

La selección peruana sub 17 también disputará la Copa del Pacífico como parte de su preparación para el Mundial. Por ahora, solo se ha informado que este torneo se desarrollará en julio, sin que se hayan dado a conocer más detalles sobre la competencia.

Mundial Sub 17

Perú sub 17 disputará el Mundial en Chile del 6 al 16 de agosto. El torneo se desarrollará en Santiago (Centro de Entrenamiento de Deportes Colectivos, Ñuñoa), Los Andes y San Felipe, que serán las sedes oficiales del certamen.

En el sorteo realizado por la FIVB, la selección nacional quedó en el Grupo B y tendrá como rivales a selecciones de distintos continentes: China (Asia), actual campeón mundial; Venezuela (Sudamérica), campeón sudamericano; México (Norteamérica); Túnez (África); y Filipinas (Asia).

Grupos del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Grupos del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: FIVB

Sudamericano Brasil 2026

Finalmente, Latina TV transmitirá el Campeonato Sudamericano, programado en Brasil del 15 al 20 de septiembre. En este torneo, la selección peruana buscará la clasificación al Mundial y a los Juegos Olímpicos.

El equipo dirigido por Antonio Rizola se entrena en la Videna con un grupo amplio de jugadoras, de cara a la Copa Sudamericana y el Campeonato Sudamericano. Hasta el momento, no se ha anunciado la lista final de convocadas para estos torneos.

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