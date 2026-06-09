Programación de la fecha 1 del Mundial 2026: canales TV y horarios en Perú del torneo FIFA. Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

La Copa del Mundo dará inicio este jueves 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México, en una edición que por primera vez reunirá a 48 selecciones participantes. A continuación, se detalla la programación de la primera fecha de la fase de grupos, con horarios y canales de transmisión para Perú.

Los 48 seleccionados clasificados quedaron divididos en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. De ellos, solo 16 quedarán eliminados tras los primeros tres partidos. Los otros 32 -los dos primeros y los ocho mejores terceros- se meterán en los playoffs.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

Programación de la fecha 1 de la fase de grupos

Jueves 11 de junio

- México vs Sudáfrica (14:00 horas / estadio Ciudad de México)

- Corea del Sur vs Chequia (21:00 horas / estadio Guadalajara)

Viernes 12 de junio

- Canadá vs Bosnia y Herzegovina (14:00 horas / estadio de Toronto)

- Estados Unidos vs Paraguay (20:00 horas / estadio de Los Ángeles)

Sábado 13 de junio

- Catar vs Suiza (14:00 horas / estadio del área de la bahía de San Francisco)

- Brasil vs Marruecos (17:00 horas / estadio de Nueva York y Nueva Jersey)

- Haití vs Escocia (20:00 horas / estadio de Boston)

- Australia vs Turquía (23:00 horas / BC Place Vancouver)

Domingo 14 de junio

- Alemania vs Curazao (12:00 horas / estadio de Houston)

- Países Bajos vs Japón (15:00 horas / estadio de Dallas)

- Costa de Marfil vs Ecuador (18:00 horas / estadio de Boston)

- Suecia vs Túnez (21:00 horas / BC Place Vancouver)

Lunes 15 de junio

- España vs Cabo Verde (11:00 horas / estadio de Atlanta)

- Bélgica vs Egipto (14:00 horas / estadio de Seattle)

- Arabia Saudita vs Uruguay (17:00 horas / estadio de Miami)

- Irán vs Nueva Zelanda (20:00 horas / estadio de Los Ángeles)

Martes 16 de junio

- Francia vs Senegal (14:00 horas / estadio de Nueva York y Nueva Jersey)

- Irak vs Noruega (17:00 horas / estadio de Boston)

- Argentina vs Argelia (20:00 horas / estadio de Kansas City)

- Austria vs Jordania (23:00 horas / estadio del área de la bahía de San Francisco)

Miércoles 17 de junio

- Portugal vs RD Congo (12:00 horas / estadio de Houston)

- Inglaterra vs Croacia (15:00 horas / estadio de Dallas)

- Ghana vs Panamá (18:00 horas / estadio de Toronto)

- Uzbekistán vs Colombia (21:00 horas / estadio de Ciudad de México)

Programación televisiva de la fecha 1 del Mundial 2026 en Perú. Créditos: Puntaje Ideal.

Dónde ver el Mundial 2026 en Perú

En Perú, los partidos del Mundial 2026 estarán disponibles a través de tres plataformas. América TV será el único canal que transmitirá algunos encuentros seleccionados por señal abierta. DirecTV ofrecerá la cobertura completa de todos los partidos.

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Además, se podrá acceder a las transmisiones mediante servicios de streaming: DGO (DirecTV), América TVGO (América TV) y Disney Plus (ESPN).

En la primera fecha, los partidos que América TV emitirá por señal abierta serán México vs Sudáfrica y Canadá vs Bosnia, ambos correspondientes a la inauguración del torneo.

Posteriormente, el canal transmitirá los encuentros Brasil vs Marruecos, Ecuador vs Costa de Marfil, Bélgica vs Egipto, Argentina vs Argelia e Inglaterra vs Croacia.