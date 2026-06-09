Keiko Fujimori reduce distancia con Roberto Sánchez gracias al voto del extranjero, según conteo de la ONPE

La candidata presidencial Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, saluda tras el cierre de las urnas después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima, Perú, el domingo 7 de junio de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

Solo 23.598 votos separan a Keiko Fujimori de Roberto Sánchez según el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 95.782 % de las actas procesadas; una reducción significativa que acerca cada vez más a la lideresa de Fuerza Popular a ocupar nuevamente el primer lugar de las elecciones y que podría explicarse con el inicio del conteo de las actas que provienen del exterior.

Aunque el conteo general de ONPE esté muy avanzado, los votos de los peruanos en el extranjero impulsaron las cifras de Fujimori pues la gran mayoría de ellos fueron a favor de Fuerza Popular. De hecho, hasta el momento la proporción mostrada por ONPE indica que dos de cada tres peruanos que viven en otros países votaron a favor de Fujimori.

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El 65.328 % de ciudadanos peruanos decidió por Fuerza Popular, mientras que Roberto Sánchez y Juntos por el Perú fue la opción del 34.672 % de votos válidos.

Fuerza Popular esperará votos del extranjero

A las afueras de su domicilio el 8 de junio, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió a los peruanos esperar el conteo final de la segunda vuelta con “paciencia y mucha serenidad” e indicó que tiene que esperarse a la llegada de los votos del extranjero. Según la candidata, estará monitoreando el estado del conteo de ONPE junto a su jefe de personeros, Luis Dyer, con quien se reunirá hoy.

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Keiko Fujimori pide a personeros de Fuerza Popular “pelear” los votos y “esperar las actas del extranjero”. (Video: Latina)

“En estos momentos me estoy dirigiendo a la oficina y voy a estar monitoreando justamente con él cómo van llegando cada una de las actas y bueno, sobre todo también tenemos que esperar las actas que vienen del extranjero”, afirmó la candidata presidencial.

Roberto Sánchez rechaza que se revierta el conteo rápido

En diálogo con el periodista César Hildebrandt, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, respondió a las declaraciones de Alfredo Torres, jefe de la empresa encuestadora, quien afirmó que es altamente probable que, por primera vez, se revierta un conteo rápido y la mayoría de escenarios favorezcan a Fujimori.

“Hemos analizado todos los escenarios teniendo en cuenta las actas faltantes del extranjero e impugnadas y en casi todos los casos el triunfo sería de Fujimori”, indicó el presidente ejecutivo en Latina, ante lo cual el candidato mantuvo una actitud cautelosa.

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Roberto Sánchez, respondió a las declaraciones de Alfredo Torres, jefe de la empresa encuestadora, quien afirmó que es altamente probable que, por primera vez, se revierta un conteo rápido. REUTERS/Leslie Moreno

“Las probabilidades son eso, son probabilidades, no son hechos. Estamos igual con la expectativa. Hay todavía un tramo importante que es respetar esa transparencia del voto, el sentido de voto de todos los peruanos en este trayecto”, señaló Sánchez.

“Nosotros nos sentimos ganadores en esta segunda porque contra todo pronóstico, (...) aquí estamos. Entonces, confiamos en esa voluntad del voto y uno se expresa en las urnas presentes y vamos con serenidad para luchar por el mismo proceso, este voto legítimo que nos ha puesto y que tiene también su responsabilidad”, sostuvo al añadir que “la recuperación de la democracia y el fin del fujimorismo son una gran esperanza que debe ser defendida”.

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