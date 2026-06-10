Calendario 2026: ¿Cuántos feriados hay en julio en Perú y por qué se conmemoran?

Julio, mes patrio, trae tres feriados y un día no laborable - Créditos: Andina.

Julio de 2026 concentrará cuatro fechas que ordenarán la agenda pública en Perú: una conmemoración institucional, dos feriados nacionales por Fiestas Patrias y un día no laborable para el sector público que extenderá el descanso.

El mes incluirá el Día de la Fuerza Aérea del Perú (23 de julio), el día no laborable compensable del 27, y los feriados del 28 y 29 de julio, que suelen reunir actos oficiales y ceremonias de alto perfil.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

El 23 de julio se conmemora el Día de la Fuerza Aérea del Perú, una fecha dedicada a reconocer el rol de esa institución dentro de las Fuerzas Armadas. En el calendario de julio, funciona como una jornada de recordación y ceremonias oficiales vinculadas a la actividad aérea, sus unidades y su personal.

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La conmemoración se ubica antes de la semana de Fiestas Patrias, período que concentra actos protocolares en el país. Para 2026, la fecha quedará como antesala de los feriados nacionales de fin de mes y de la medida administrativa que ampliará el descanso en el sector público.

José Abelardo Quiñones es considerado el máximo héroe de la Fuerza Aérea del Perú y un símbolo de valor y patriotismo - Créditos: Andina.

Lunes 27 de julio: día no laborable (compensable) para el sector público

El lunes 27 de julio de 2026 será día no laborable para los trabajadores del sector público, según el Decreto Supremo N° 075-2026-PCM. La norma establece que la jornada es compensable, por lo que las horas no trabajadas deberán recuperarse de acuerdo con lo que disponga cada entidad.

Para los servidores estatales, el calendario quedará así: sábado 25 de julio y domingo 26 como descansos regulares; lunes 27 como día no laborable; martes 28 y miércoles 29 como feriados nacionales. Al contabilizar el fin de semana previo, se formará un bloque de cinco días consecutivos de pausa para el sector público.

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Martes 28 de julio: feriado nacional por Fiestas Patrias

El martes 28 de julio será feriado nacional por Fiestas Patrias y tendrá un sentido central: Perú conmemora un nuevo aniversario de su independencia, proclamada en 1821 por el libertador argentino don José de San Martín desde la Plaza de Armas de Lima. Ese acto marcó el fin de siglos de dominio colonial español y abrió el proceso de construcción de una nación libre y soberana, tras un ciclo de lucha liderado por patriotas peruanos y reforzado por campañas libertadoras en el sur del continente.

Las Fiestas Patrias en Perú son una fecha que conmemora la independencia del país del dominio español y representa una de las celebraciones más importantes del calendario nacional - Créditos: Andina.

En el plano político, el 28 de julio también se asocia a la continuidad institucional del país. Según la información consignada, ese día asumirá el mando el nuevo presidente, en una jornada que suele concentrar actividades oficiales y mensajes de Estado.

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Miércoles 29 de julio: feriado nacional por Fiestas Patrias y parada militar

El miércoles 29 de julio completará la secuencia de feriados por Fiestas Patrias y se vinculará con uno de los actos más representativos: el desfile y gran parada militar. La ceremonia tiene antecedentes en los inicios de la República y comenzó a realizarse en el siglo XIX. En sus primeros años se celebró el 28 de julio, junto con la conmemoración de la Independencia.

Con el tiempo, el evento cambió de fecha. En 1939 se oficializó su traslado al 29 de julio, jornada en la que se mantiene hasta hoy. En 2026, ese feriado cerrará el tramo de descanso que, para el sector público, quedará ampliado por el día no laborable del 27.

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