Elecciones 2026: Hoy llegan las actas del extranjero y se proyecta completar el repliegue del 100%

Las actas electorales procedentes del extranjero arribarán hoy a Perú, conforme al cronograma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para el procesamiento de votos de la segunda vuelta presidencial. Bernando Pachas, jefe interino de la ONPE, explicó que aquellas actas que no presenten observaciones ni errores materiales serán incorporadas de inmediato al cómputo oficial, mientras que las que presenten inconsistencias se remitirán al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para su revisión.
Proceso de repliegue y cadena de custodia
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el repliegue de actas y cédulas de sufragio provenientes de 60 circunscripciones del exterior se realiza bajo estrictas medidas de seguridad, siguiendo el protocolo de cadena de custodia. El material será recibido directamente por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Lima Centro 1, con escolta de funcionarios del Servicio Diplomático desde su punto de origen hasta la entrega en territorio nacional.
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Entre las ciudades desde donde se espera el arribo de material electoral figuran Washington D.C., Atlanta, Nueva York, Londres, Ginebra, Bruselas, Singapur y El Cairo, entre otras. Para hoy miércoles, se proyecta completar el repliegue con las últimas oficinas consulares, incluyendo jurisdicciones de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar, que participaron únicamente en la segunda vuelta por el contexto bélico.
Durante el lunes 8 de junio, arribaron los primeros cargamentos de Argentina (Mendoza, Córdoba, La Plata) y posteriormente de ciudades de Uruguay, Ecuador, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Estados Unidos y varias capitales europeas y africanas como Lisboa, Atenas, Helsinki, Varsovia, Múnich, Oslo, Dublín, Berlín, Valencia y Pretoria.
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Incidencias y supervisión de la jornada electoral
El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, consideró necesaria una revisión de la legislación electoral vigente para optimizar los plazos de procesamiento y acortar los tiempos de los escrutinios.
“Nuestra legislación, como lo dijo el presidente del jurado el domingo, es bien garantista. Y si se quiere revisar que sea más fluida o más rápida, hay que revisar la norma, la ley orgánica electoral”, señaló.
El balance presentado por la Defensoría del Pueblo indica que el proceso de votación en el exterior se desarrolló según lo programado. El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, aseguró que los casos detectados de cédulas presuntamente manipuladas no constituyeron acciones organizadas que comprometieran el proceso electoral.
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“Verificamos y como no era mucho, sacamos inmediatamente un comunicado diciendo, primero, que ninguna institución del sistema electoral está comprometida. Dos, que ningún partido o organización política está comprometida y que son hechos aislados que el Ministerio Público deberá investigar, como así lo está haciendo”, manifestó.
Según la Defensoría, se registraron más de cinco mil incidencias a lo largo de todo el proceso, todas ellas reportadas y monitoreadas como parte de las acciones de vigilancia para garantizar la transparencia de los comicios.
El Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso la instalación de 2.506 mesas de sufragio en 219 locales de votación distribuidos en los cinco continentes, bajo la coordinación de 119 oficinas consulares en73 países. Para la segunda vuelta, se transportaron 1859 paquetes electorales que incluyeron cédulas, actas, cabinas, ánforas y señalética.
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