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Programación de semifinales vuelta de la Liga Peruana de Vóley: partidos, horarios y canal TV

Universitario y Géminis buscarán revertir sus series ante San Martín y Alianza, respectivamente, en los partidos de vuelta de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley. Los encuentros se disputarán el sábado 4 y domingo 5 de abril en el Polideportivo de Villa El Salvador

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Un gráfico con fondo negro y naranja que detalla la programación de partidos de voleibol para el 4 y 5 de abril, con logos de equipos y horarios
La imagen muestra la programación completa de los partidos de semifinales y definición de posiciones de la Liga Peruana de Vóley para el 4 y 5 de abril. (Liga Peruana de Vóley)

La Liga Peruana de Vóley Superior 2025-2026 se encuentra en su fase más decisiva y ya tiene definida la programación oficial para los partidos de vuelta de las semifinales. El Polideportivo de Villa El Salvador será el escenario donde se resolverán las llaves que decidirán a las finalistas del torneo. La expectativa crece tanto entre los equipos como entre los aficionados, quienes aguardan por duelos de alto voltaje y emociones garantizadas.

El cronograma concentra la atención de la comunidad deportiva nacional, ya que tanto el sábado 4 como el domingo 5 de abril se disputarán los encuentros que podrían sellar el pase a la gran final o, en caso de empate en las series, forzar el ansiado partido de desempate. La organización de la liga ha confirmado detalles de horarios y cobertura televisiva, garantizando el acceso y la experiencia para quienes sigan el evento desde el estadio o desde sus hogares.

Gráfico con fondo negro que detalla las fechas importantes de las Series Finales de la Liga Peruana de Vóley Betsson, mostrando un calendario de partidos de abril y mayo
Este gráfico muestra las fechas importantes del cierre del campeonato de la Liga Peruana de Vóley Betsson, detallando los partidos de semifinales, definición del tercer lugar y finales, incluyendo posibles extra games desde abril hasta mayo. (Liga Peruana de Vóley)

Programación para las semifinales vuelta

  • Sábado 4 de abril – 19:00 horas
    • Universitario de Deportes vs. Universidad San Martín
    • Lugar: Polideportivo de Villa El Salvador
    • El equipo crema llega con la obligación de revertir el 0-3 sufrido en el partido de ida ante las ‘santas’. Para Universitario, la consigna es clara: solo una victoria mantiene vivas sus opciones en la serie, ya que una derrota sentenciaría el pase directo de San Martín a la final. Las ‘cremas’ deberán apelar a su carácter y a la fortaleza colectiva para superar a un rival que mostró solidez en el primer cruce. El partido promete un ambiente cargado de tensión y la presencia de aficionados que buscarán impulsar a las locales desde las gradas.
Universitario y San Martín se enfrentarán por la semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Universitario y San Martín se enfrentarán por la semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
  • Domingo 5 de abril – 17:00 horas
    • Alianza Lima vs. Deportivo Géminis
    • Lugar: Polideportivo de Villa El Salvador
    • El cuadro blanquiazul afronta el encuentro en una posición favorable tras imponerse por 3-1 en el primer partido de la serie. Alianza Lima demostró regularidad y contundencia en los sets clave, pero sabe que la definición está abierta y que Géminis, bajo la conducción de Natalia Málaga, buscará igualar la llave y extender la definición a un tercer partido. Las ‘guerreras’ de Comas deberán ajustar su juego y capitalizar las oportunidades para mantenerse en competencia, mientras que las locales intentarán hacer valer el respaldo de su público y cerrar la serie en casa.
Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.
Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por semifinal ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Canal TV que transmitirá los partidos de semifinales

Para los seguidores que no puedan acudir al polideportivo, ambas semifinales contarán con transmisión oficial en directo a través de Latina TV (Canal 02 - 702 HD). Asimismo, los encuentros estarán disponibles en la aplicación Movistar TV App y la página de Facebook de la Liga Peruana de Vóley lo que permitirá a los aficionados de todo el país seguir la definición desde cualquier dispositivo.

La posibilidad del partido extra

El formato de las semifinales establece que si Universitario o Géminis logran imponerse en sus respectivos partidos de vuelta, la serie quedará igualada y se definirá en un tercer partido de desempate. Este encuentro, de ser necesario, está programado para el miércoles 8 de abril en el mismo escenario.

El equipo de vóley de Alianza Lima da un paso importante hacia la final al ganar el primer partido de la semifinal contra Géminis. El video muestra los momentos clave del último set y la euforia de las jugadoras y el comando técnico.

Expectativa por el quinto lugar

La atención del vóley nacional no solo se centra en las semifinales, ya que la disputa por el quinto puesto también suma interés entre los equipos y sus seguidores. Atlético Atenea y Regatas Lima se enfrentarán en el duelo que definirá quién se queda con esa posición, tras imponerse a Deportivo SOAN y Circolo Sportivo Italiano en sus respectivos cruces de playoffs.

Equipo femenino de voleibol Regatas Lima posa sonriente en una cancha cubierta, con público en las gradas de fondo. Visten uniformes blancos y negros
El equipo femenino de Regatas Lima posa sonriente en la cancha tras clasificar para disputar el quinto puesto de la Liga Peruana de Vóley. (Liga Peruana de Vóley)

En paralelo, SOAN y Circolo tendrán la oportunidad de cerrar su participación en el certamen al medirse por el séptimo lugar. De este modo, la Liga Peruana de Vóley 2026 mantiene la expectativa en todos los frentes, con definiciones simultáneas y un calendario cargado de partidos trascendentes, tanto en la lucha por el título como en la clasificación final del torneo.

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