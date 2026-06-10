Perú

El juego en la infancia: derecho y prioridad pública

Las investigaciones muestran de manera consistente que el juego en la primera infancia mejora la autorregulación y favorece el rendimiento académico

Guardar
Google icon
Vista de un grupo diverso de niños y niñas jugando fútbol en un campo de tierra con parches de hierba seca y un poste de portería metálico al fondo, bajo luz natural.
Un grupo diverso de niños y niñas de entre 8 y 14 años juega un partido de fútbol espontáneo y lleno de energía en un modesto campo de tierra en un barrio de Brasil, mostrando la pasión por el deporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del Día Internacional del Juego reafirmamos que jugar no es un pasatiempo, sino que es un derecho humano reconocido en la Declaración y la Convención sobre los Derechos del Niño; garantizar oportunidades de juego y entornos que las favorezcan es condición indispensable para el desarrollo integral de niñas y niños en la primera infancia. La Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), en el contexto del Decenio de la Atención y Educación de la Primera Infancia, promueve políticas y prácticas que recuperan y protegen el juego como eje de la educación temprana, exigiendo a gobiernos, comunidades y familias la corresponsabilidad de asegurar espacios seguros, tiempo suficiente y acompañamiento sensible que permitan ejercer este derecho.

Las investigaciones muestran de manera consistente que el juego en la primera infancia mejora la autorregulación y favorece el rendimiento académico; estudios longitudinales vinculan más tiempo de juego no estructurado con mejor autorregulación cognitiva; y trabajos en distintos países hallan que la educación preescolar basada en el juego se asocia con mejores resultados académicos, motivación y bienestar que perduran hasta la primaria, especialmente entre niños de contextos desfavorecidos. En conjunto, estos hallazgos sugieren que el juego potencia funciones ejecutivas, el desarrollo del lenguaje y la regulación emocional, por lo que promover currículos lúdicos de calidad y espacios para juego no estructurado es una estrategia eficaz para mejorar aprendizajes y equidad. Pese a ello, en las últimas décadas el juego ha perdido tiempo y espacio en la vida cotidiana infantil, una tendencia que exige atención y acción pública.

PUBLICIDAD

La reducción del juego no es casual puesto que responde a múltiples factores sociales y culturales que han transformado la infancia. La creciente urbanización limita los espacios abiertos y seguros; la inseguridad y la delincuencia en espacios públicos, que desalientan el juego comunitario, la disponibilidad inmediata de dispositivos electrónicos y el uso excesivo de pantallas sustituyen actividades activas por conductas sedentarias; y la sobrecarga de actividades estructuradas deja poco margen para el juego espontáneo. Estas transformaciones coinciden con la percepción de muchas familias que señalan que hoy los niños juegan menos que cuando sus padres eran pequeños, lo que genera inquietud sobre las consecuencias en su desarrollo integral.

A este panorama se suma una barrera cultural y pedagógica ya que muchos adultos no comprenden plenamente la importancia del juego. Con frecuencia se lo considera secundario frente a aprendizajes “académicos” o se lo instrumentaliza dentro de la enseñanza formal, lo que restringe oportunidades de juego libre, creativo y significativo tanto en el hogar como en los entornos educativos. La evidencia indica que esta subvaloración impide que las prácticas pedagógicas y las políticas públicas aprovechen el potencial del juego como estrategia central de aprendizaje y desarrollo.

PUBLICIDAD

Para que las políticas se traduzcan en cambios reales es imprescindible priorizar la práctica adecuada al desarrollo, promover la colaboración entre escuela, familia y comunidad, y multiplicar modelos de formación docente que permitan observar, practicar y reflexionar sobre el aprendizaje a través del juego. Además, en contextos de emergencia el juego debe considerarse una herramienta de protección y recuperación, garantizando espacios seguros y recursos que permitan a la infancia mantener rutinas de juego y aprendizaje.

El Día Internacional del Juego es una oportunidad para que todos los actores sociales e institucionales actúen con decisión para proteger, financiar y promover el juego como eje de la atención y la educación en la primera infancia. Integrar el aprendizaje lúdico en políticas públicas, currículos, formación docente y sistemas de calidad no solo mejora los resultados educativos, sino que contribuye a sociedades más equitativas, creativas y resilientes.

Imagen UYQT3B2IYVGDRHP3WZH3IWLL2I

Temas Relacionados

JuegoNiñosEduicaciónperu-noticiasOpinión

Más Noticias

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97.029% Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto la elección

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue con el conteo oficial de la segunda vuelta. El escrutinio del voto extranjero avanza lento y reduce distancia entre ambos candidatos

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97.029% Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto la elección

Cronograma de pagos del Banco de la Nación para junio 2026: Fechas de remuneraciones

Sector público. Revisa las fechas del sexto calendario de pagos con las fechas detalladas en que cobrarás tus remuneraciones si eres trabajador estatal

Cronograma de pagos del Banco de la Nación para junio 2026: Fechas de remuneraciones

Así bajó el precio del dólar en Perú luego del avance de resultados electoral de la ONPE el 9 de junio

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Así bajó el precio del dólar en Perú luego del avance de resultados electoral de la ONPE el 9 de junio

Mano Menezes hizo ácida autocrítica tras derrota de Perú ante España: “Entramos con miedo, los equipos maduros no sufren goles así”

El técnico brasileño evaluó el desempeño de la ‘bicolor’ tras la derrota frente a la ‘furia roja’ en México y compartió un mensaje con vistas al futuro. Además, se refirió a los próximos amistosos

Mano Menezes hizo ácida autocrítica tras derrota de Perú ante España: “Entramos con miedo, los equipos maduros no sufren goles así”

Julio César Uribe y Diego Rebagliati protagonizaron ‘picante’ discusión por el duro presente de Sporting Cristal: “Es culpa de ustedes”

El director general de fútbol del club ‘cervecero’ ofreció una entrevista al comentarista deportivo, donde ambos abordaron el presente del equipo, que se encuentra próximo a los puestos de descenso

Julio César Uribe y Diego Rebagliati protagonizaron ‘picante’ discusión por el duro presente de Sporting Cristal: “Es culpa de ustedes”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97.029% Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto la elección

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 97.029% Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto la elección

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta

“El Senado que va a entrar es de terror”: la dura opinión de Lourdes Alcorta, senadora electa por Renovación Popular

Francis Allison: “Yo podría sacar la foto de Rafael López Aliaga cuando invitó a reservistas de Antauro Humala en campaña”

Resultados ONPE de la segunda vuelta por regiones EN VIVO: así va el conteo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

ENTRETENIMIENTO

John Kelvin niega agresión contra su hijo y sugiere que denuncia de Dalia tendría origen sentimental: “No tengo nada que ocultar”

John Kelvin niega agresión contra su hijo y sugiere que denuncia de Dalia tendría origen sentimental: “No tengo nada que ocultar”

Christian Domínguez y Karla Tarazona regresan de luna de miel felices y responden a rumores de embarazo: “Tiene que ser mujer”

Darinka Ramírez se defiende tras revelación de ‘Peluchín’ y acusa que información favorecía a Jefferson Farfán

Magaly Medina destroza estreno de ‘Giselo’ en América TV: “Ponen a la copia barata de Gisela, no le ha ganado a nadie”

Gisela Valcárcel marca distancia con ‘Giselo’ y Magaly Medina le responde con recuerdos incómodos: “Siempre estaban juntos”

DEPORTES

Se reveló la condición para que Renato Tapia vuelva a ser convocado a la selección peruana

Se reveló la condición para que Renato Tapia vuelva a ser convocado a la selección peruana

Adrián Ugarriza hizo sincera autocrítica tras fallar gol en Perú vs España y advirtió: “Trataré de plasmar lo que hago en mi club”

Mano Menezes hizo ácida autocrítica tras derrota de Perú ante España: “Entramos con miedo, los equipos maduros no sufren goles así”

Julio César Uribe y Diego Rebagliati protagonizaron ‘picante’ discusión por el duro presente de Sporting Cristal: “Es culpa de ustedes”

Alianza Lima consigue un respiro: la justicia ordena revisar la multa de 450 UIT por la final de 2023