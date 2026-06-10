El juego en la infancia: derecho y prioridad pública

Un grupo diverso de niños y niñas de entre 8 y 14 años juega un partido de fútbol espontáneo y lleno de energía en un modesto campo de tierra en un barrio de Brasil, mostrando la pasión por el deporte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del Día Internacional del Juego reafirmamos que jugar no es un pasatiempo, sino que es un derecho humano reconocido en la Declaración y la Convención sobre los Derechos del Niño; garantizar oportunidades de juego y entornos que las favorezcan es condición indispensable para el desarrollo integral de niñas y niños en la primera infancia. La Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), en el contexto del Decenio de la Atención y Educación de la Primera Infancia, promueve políticas y prácticas que recuperan y protegen el juego como eje de la educación temprana, exigiendo a gobiernos, comunidades y familias la corresponsabilidad de asegurar espacios seguros, tiempo suficiente y acompañamiento sensible que permitan ejercer este derecho.

Las investigaciones muestran de manera consistente que el juego en la primera infancia mejora la autorregulación y favorece el rendimiento académico; estudios longitudinales vinculan más tiempo de juego no estructurado con mejor autorregulación cognitiva; y trabajos en distintos países hallan que la educación preescolar basada en el juego se asocia con mejores resultados académicos, motivación y bienestar que perduran hasta la primaria, especialmente entre niños de contextos desfavorecidos. En conjunto, estos hallazgos sugieren que el juego potencia funciones ejecutivas, el desarrollo del lenguaje y la regulación emocional, por lo que promover currículos lúdicos de calidad y espacios para juego no estructurado es una estrategia eficaz para mejorar aprendizajes y equidad. Pese a ello, en las últimas décadas el juego ha perdido tiempo y espacio en la vida cotidiana infantil, una tendencia que exige atención y acción pública.

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La reducción del juego no es casual puesto que responde a múltiples factores sociales y culturales que han transformado la infancia. La creciente urbanización limita los espacios abiertos y seguros; la inseguridad y la delincuencia en espacios públicos, que desalientan el juego comunitario, la disponibilidad inmediata de dispositivos electrónicos y el uso excesivo de pantallas sustituyen actividades activas por conductas sedentarias; y la sobrecarga de actividades estructuradas deja poco margen para el juego espontáneo. Estas transformaciones coinciden con la percepción de muchas familias que señalan que hoy los niños juegan menos que cuando sus padres eran pequeños, lo que genera inquietud sobre las consecuencias en su desarrollo integral.

A este panorama se suma una barrera cultural y pedagógica ya que muchos adultos no comprenden plenamente la importancia del juego. Con frecuencia se lo considera secundario frente a aprendizajes “académicos” o se lo instrumentaliza dentro de la enseñanza formal, lo que restringe oportunidades de juego libre, creativo y significativo tanto en el hogar como en los entornos educativos. La evidencia indica que esta subvaloración impide que las prácticas pedagógicas y las políticas públicas aprovechen el potencial del juego como estrategia central de aprendizaje y desarrollo.

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Para que las políticas se traduzcan en cambios reales es imprescindible priorizar la práctica adecuada al desarrollo, promover la colaboración entre escuela, familia y comunidad, y multiplicar modelos de formación docente que permitan observar, practicar y reflexionar sobre el aprendizaje a través del juego. Además, en contextos de emergencia el juego debe considerarse una herramienta de protección y recuperación, garantizando espacios seguros y recursos que permitan a la infancia mantener rutinas de juego y aprendizaje.

El Día Internacional del Juego es una oportunidad para que todos los actores sociales e institucionales actúen con decisión para proteger, financiar y promover el juego como eje de la atención y la educación en la primera infancia. Integrar el aprendizaje lúdico en políticas públicas, currículos, formación docente y sistemas de calidad no solo mejora los resultados educativos, sino que contribuye a sociedades más equitativas, creativas y resilientes.

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