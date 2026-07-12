Extorsionadores graban ataque a balazos contra bus de Las Estrellas de la Cumbia en plena Panamericana Norte

Tiroteo contra bus Las Estrellas de la Cumbia fue grabado por el propio extorsionador - Video de Roger García

El bus de la agrupación Las Estrellas de la Cumbia fue atacado a balazos en la Panamericana Norte, a la altura del distrito limeño de Los Olivos, mientras los integrantes se detenían a desayunar tras una presentación.

Un vídeo grabado desde el celular del gatillero confirmó que se acercaron al vehículo estacionado en una motocicleta y abrió fuego, impactando la parte frontal y las ventanas del lado del conductor.

“Justo estábamos parando por acá porque íbamos a desayunar y, y pasó eso”, contó una bailarina. “Escuchamos como que tres, como unos cohetes que venían y al toque nosotros reaccionamos y nos tiramos al piso”, agregó.

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El ataque dejó tres heridos: el conductor, un auxiliar y un integrante conocido como “Cucho”, quien fue trasladado al Hospital Municipal de Los Olivos. Personal médico de la municipalidad brindó asistencia en el lugar.

Tras el atentado, la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de Criminalística inspeccionaron el bus, donde encontraron al menos diez impactos de bala en el parabrisas y la cabina del chofer.

La orquesta informó en un comunicado que colabora activamente con las autoridades para identificar a los responsables. “Estamos agradecidos con las autoridades y la policía, porque han recibido nuestra denuncia y han tomado acciones”, indicó el grupo.

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Tres heridos luego de ataque de sicarios contra el bus de ‘Las Estrellas de la Cumbia’.

Investigación y reacciones tras el atentado

Agentes de la comisaría Laura Caller acordonaron la zona tras el ataque y recogieron casquillos y otras pruebas balísticas. Los heridos permanecen bajo evaluación médica mientras las diligencias policiales buscan esclarecer el móvil y el nivel de organización detrás del atentado.

Hasta el momento, la hipótesis principal apunta a redes de extorsión que operan en Lima y otras ciudades, empleando la violencia como método de presión sobre agrupaciones musicales y empresarios del espectáculo.

Extorsionadores grabaron video del momento en que dispararon bus de Las Estrellas de la Cumbia.

Extorsiones previas y registro en video

La orquesta Las Estrellas de la Cumbia ya había denunciado amenazas de extorsionadores en noviembre de 2025. El director, Juan Pablo Acosta, relató que delincuentes exigieron el pago de 20.000 soles y enviaron videos intimidatorios.

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“No vamos a acceder a los chantajes ni extorsiones”, aseguró Acosta por ese entonces, y pidió a las autoridades mayor protección para los músicos. “Los integrantes se sienten atemorizados por las constantes intimidaciones”, sostuvo el músico, quien también mostró notas extorsivas con municiones y dinamita.

La PNP confirmó la captura de dos presuntos miembros de la organización criminal “La Nueva Generación”, vinculada a las amenazas y ataques contra la agrupación. El caso permanece bajo investigación para determinar la conexión directa entre los detenidos y el atentado armado.

Las autoridades reiteran la importancia de denunciar cualquier acto de extorsión y colaboran con las víctimas para fortalecer la seguridad en la industria musical.

¿Qué hacer si eres víctima de extorsión?

Ante el incremento de casos, es fundamental que la ciudadanía conozca las medidas que deben tomar si se encuentran en una situación de extorsión. Los expertos recomiendan lo siguiente:

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Es vital grabar y conservar cualquier mensaje o comunicación recibida de los extorsionadores. Esto puede ser clave para la investigación policial.

Bajo ninguna circunstancia se debe proporcionar información personal , familiar o financiera a los extorsionadores, ya que esto puede agravar la situación.

Es natural sentir miedo, pero ceder a la intimidación solo fortalece a los delincuentes. Es importante mantenerse sereno y buscar ayuda inmediata.

Es crucial no negociar con los extorsionadores ni realizar ningún depósito bancario o entrega de dinero. Cualquier pago solo alienta a los criminales a seguir con sus acciones.

La recomendación más importante es denunciar de inmediato ante las autoridades. La PNP dispone de varios canales:

Línea 111: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.

Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.

Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

Departamentos de Investigación Criminal (Depincri): Unidades especializadas en delitos como la extorsión.