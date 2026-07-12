Perú

Liberan más de 23 mil m2 de espacio público para obra de conexión de av. Javier Prado con Ramiro Prialé

La operación conjunta de las autoridades distritales y metropolitanas permitió retirar ocupaciones informales que impedían la ejecución de una obra clave para la movilidad urbana en el sector este de la capital, tras varios años de ocupación irregular del espacio público

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Liberan más de 23 mil m2 de espacio público para obra de conexión de av. Javier Prado con Ramiro Prialé
Según comunicaron ambas entidades, el operativo contó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) - Municipalidad de ATE

La Municipalidad de Lima, en coordinación con la Municipalidad Distrital de Ate, ejecutó un megaoperativo que permitió la liberación de más de 23,000 m² de espacio público en el tramo de la avenida Prolongación Javier Prado, comprendido entre la avenida Metropolitana y la autopista Ramiro Prialé. Esta intervención responde al objetivo de dar inicio al proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana en el sector, una obra considerada clave para la conectividad de Lima Este.

Según comunicaron ambas entidades, el operativo contó con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y se desarrolló tras la notificación previa a los ocupantes, conforme a la normativa vigente y respetando el debido proceso. Personal de Fiscalización de ambos municipios intervino en dos zonas específicas: una de 10,040 m², ocupada por un mercado informal, y otra de 13,954 m², utilizada irregularmente como cochera y para actividades comerciales no autorizadas, sumando un total de 23,994 m² recuperados.

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Liberan más de 23 mil m2 de espacio público para obra de conexión de av. Javier Prado con Ramiro Prialé
 Personal de Fiscalización de ambos municipios intervino en dos zonas específicas: una de 10,040 m², ocupada por un mercado informal, y otra de 13,954 m² - Municipalidad de ATE

Recuperación de vías y retiro voluntario de comerciantes

Durante la intervención, los fiscalizadores encontraron que más de 200 puestos de comercio ambulatorio se habían instalado sobre la vía pública. Los propietarios de estos locales reconocieron que carecían de permiso municipal y que ejercían la venta de productos en ese espacio desde hacía más de 15 años.

Liberan más de 23 mil m2 de espacio público para obra de conexión de av. Javier Prado con Ramiro Prialé
Durante la intervención, los fiscalizadores encontraron que más de 200 puestos de comercio ambulatorio. - Municipalidad de ATE

Los representantes de las municipalidades exhortaron a los comerciantes a retirar sus pertenencias voluntariamente. De acuerdo con las autoridades, la recuperación se dio de manera pacífica, sin registrarse incidentes, ya que los ocupantes habían sido notificados el 15 de junio y contaron con un plazo prudencial para trasladar sus bienes e insumos.

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La gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de LimaMariella Falla, explicó que la intervención se sustenta en la Ordenanza n.° 2666, la cual faculta a la comuna limeña a recuperar de manera inmediata los espacios públicos ocupados de forma indebida. La funcionaria destacó que el procedimiento se realizó bajo el liderazgo del alcalde Renzo Reggiardo y como parte del plan de recuperación de vías metropolitanas.

Liberan más de 23 mil m2 de espacio público para obra de conexión de av. Javier Prado con Ramiro Prialé
La Municipalidad de Lima anunció que continuará con acciones similares en otros sectores de la capital - Municipalidad de ATE

Proyecto de mejora y ampliación de la avenida Prolongación Javier Prado

La liberación de estos terrenos permitirá avanzar con el desarrollo del proyecto denominado “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Prolongación Javier Prado, tramo Av. Metropolitana hasta Autopista Ramiro Prialé”, identificado con el CUI N°2618713. Este plan ha sido delegado por la Municipalidad Metropolitana de Lima a la Municipalidad Distrital de Ate, autorizando la formulación y ejecución de la obra.

El propósito central es optimizar la conectividad y la circulación vehicular en Lima Este, beneficiando a miles de vecinos y conductores que utilizan diariamente este corredor vial. Las áreas recuperadas, ocupadas de manera irregular tanto por comercios como por construcciones no autorizadas, serán ahora destinadas exclusivamente a la ejecución de la infraestructura vial.

Liberan más de 23 mil m2 de espacio público para obra de conexión de av. Javier Prado con Ramiro Prialé
Alcalde de Ate, Franco Vidal. - Municipalidad de ATE

La Municipalidad de Lima detalló que la intervención fue ejecutada por las gerencias de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Servicios a la Ciudad, en coordinación con la Municipalidad de Ate, con el objetivo de preservar el orden y asegurar el uso adecuado de los espacios públicos.

La Municipalidad de Lima anunció que continuará con acciones similares en otros sectores de la capital, buscando recuperar espacios públicos que hayan sido ocupados sin autorización. El alcalde de Ate subrayó que la construcción de la conexión entre la avenida Javier Prado y la autopista Ramiro Prialé comenzará en breve, lo que permitirá mejorar la fluidez del transporte en este sector de la ciudad.

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