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Dónde ver Perú vs Senegal HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Mano Menezes se estrena en el banquillo de ‘la bicolor’ ante un rival de fuste, el controversial campeón africano. El Stade de France será el escenario del compromiso en la ‘Ciudad de la Luz’. Conoce cómo seguir el encuentro

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Dónde ver Perú vs Senegal: partido amistoso en París por fecha FIFA 2026. Crédito: La Bicolor/Le Soleil
Dónde ver Perú vs Senegal: partido amistoso en París por fecha FIFA 2026. Crédito: La Bicolor/Le Soleil

Duelo inaugural del proceso que encabeza el nuevo comando técnico de Mano Menezes. Perú medirá fuerzas ante Senegal hoy, sábado 28 de marzo, en el marco de la fecha FIFA 2026. La nómina del adiestrador brasileño no ha alejado del todo a la última generación que fue protagonista en el continente. Al frente, un rival de jerarquía internacional y coronado como campeón de África, aunque fue despojado del título en los escritorios meses después.

Dónde ver Perú vs Senegal: amistoso por fecha FIFA 2026

El encuentro amistoso entre Perú y Senegal podrá seguirse en señal abierta por América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), así como por cable a través de Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD). Además, América transmitirá el partido en su plataforma web y en la aplicación América TV GO.

La cobertura digital estará a cargo de Infobae Perú, que brindará el minuto a minuto en tiempo real, una previa detallada, videos de los goles y las reacciones tras el final del partido. Sin duda, se espera una importante audiencia tanto en televisión como en plataformas digitales, dada la expectativa por el inicio del ciclo de Menezes y el atractivo de enfrentar a los ‘leones de la teranga’.

Perú vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del debut de Mano Menezes en la 'bicolor' por amistoso de fecha FIFA 2026.
Perú vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del debut de Mano Menezes en la 'bicolor' por amistoso de fecha FIFA 2026.

Convocados de la selección peruana

  • Arqueros: Pedro Gallese (Deportivo Cali de Colombia), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario de Deportes).
  • Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka de Croacia), César Inga (Universitario de Deportes), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague de Dinamarca), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga de República Checa).
  • Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians de Brasil), Erick Noriega (Grêmio de Brasil), Jairo Concha (Universitario de Deportes), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Jesús Pretell (LDU de Quito de Ecuador) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).
  • Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel), Alex Valera (Universitario de Deportes), Joao Grimaldo (Sparta Praga de República Checa), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting de Uruguay) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de Canadá - MLS).
La lista de convocados de Mano Menezes para los amistosos de la selección peruana contra Senegal y Honduras. Crédito: FPF.
La lista de convocados de Mano Menezes para los amistosos de la selección peruana contra Senegal y Honduras. Crédito: FPF.

Perú vs Senegal: posibles alineaciones

  • Perú: Diego Enríquez; César Inga, Fabio Gruber, Miguel Araujo, Marcos López; Erick Noriega, Jairo Concha, Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Alex Valera. Entrenador: Mano Menezes.
  • Senegal: Edouard Mendy; Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, Mamadou Sarr; Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss; Ismaila Sarr, Ibrahim Mbaye y Assane Diao. Entrenador: Pape Thiaw.

La última vez que Perú se enfrentó a Senegal

Las selecciones de Perú y Senegal se vuelven a ver las caras luego de 15 años. El primer y último registro entre ambas escuadra se remonta a junio del 2011 cuando el entonces equipo de Sergio Markarián midió fuerzas ante el conjunto africano en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

El duelo es recordado por la rudeza del juego en los ‘leones de la teranga’. Incluso, cuatro futbolistas entraron a la enfermería del seleccionado y dos hasta se perdieron la Copa América de Argentina: Carlos Zambrano y Luis Ramírez.

Perú se llevó el encuentro por la mínima diferencia gracias a un agónico tanto de Paolo Guerrero, quien fue asistido por Michael Guevara. El tanto no fue contabilizado por la FIFA, dado que el órgano consideró que el juego no pudo ser calificado como A-1: Senegal no llegó a Lima con una convocatoria sin ningún tipo de restricción; es decir, no viajó con su máximo potencial disponible.

Perú se enfrentará a Senegal en lo que será su segundo amistoso en la historia.
Perú se enfrentará a Senegal en lo que será su segundo amistoso en la historia.

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