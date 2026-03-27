A qué hora juega Perú vs Senegal: partido amistoso en París por fecha FIFA 2026

André Carrillo cruza mirada frente a Pape Gueye. - Crédito: AFP

El nuevo proyecto de Perú con Mano Menezes a los mandos empieza en el Stade de France. Allí, de seguro con una cantidad importante de simpatizantes, enfrentará a Senegal en un partido que podrá servir para conocer el auténtico nivel de dos elencos con historia en sus respectivas confederaciones.

El enfrentamiento amistoso se llevará a cabo este sábado 28 de marzo alrededor de las 11:00 horas locales con la transmisión de Movistar Deportes / ATV / DAZN. De igual manera, la website Infobae Perú difundirá las mejores acciones en tiempo real.

Erick Noriega cuenta con el respaldo del CT de Perú para afrontar el duelo contra Senegal. - Crédito: AFP

Como parte de la fecha FIFA de marzo, Perú dispondrá de sus mejores futbolistas para afrontar el primer partido de la era Mano Menezes frente a Senegal, que sobre el papel llega en mejores condiciones por dos motivos: la consecución —algo controvertida— de la Copa Africana de Naciones— y su inminente participación en el Mundial 2026.

Un parámetro de auténtico nivel para una ‘bicolor’ que ha decidido renovarse en cada una de las fases. De ahí que surjan nombres distintos como Fabio Gruber, Alfonso Barco, Matías Zegarra, Adrián Quiroz, Jairo Vélez, Adrián Ugarriza y Juan Pablo Goicochea. No es menos cierto, eso sí, que aún aparecen veteranos de primera línea como Pedro Gallese, Miguel Araujo y André Carrillo. Su voz será más que escuchada por los nuevos integrantes.

De todos los puntuales emergentes mencionados, definitivamente, el que ocupará una atención especial es Vélez. El organizador de juego de Alianza Lima llega como nacionalizado y con la confianza del DT Menezes para clavarse en el centro del campo, con el único propósito de hacer lo que sabe: hilvanar las acciones con inteligencia y clarividencia.

Por su parte, Senegal, claramente, lleva la etiqueta de favorito por supremacía y jerarquía, características que quedaron marcadas por la obtención de la CAF, aunque ese tema viene generando más de un dolor de cabeza por el reclamo en mesa de Marruecos para adueñarse del galardón. Al final de cuentas, esa situación no tendría que descentrar a un contingente poderoso, que, en esta ocasión prescindirá de Sadio Mané.

Fabio Gruber deberá liderar la zaga de Perú frente a Senegal. - Crédito: Difusión

A qué hora juega Perú vs Senegal por amistoso de fecha FIFA 2026

El partido amistoso entre Perú y Senegal, válido a la primera fecha FIFA del año, se disputará el sábado 28 de marzo a las 11:00 horas para Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el encuentro comenzará a las 12:00 horas.

En tanto, el inicio está programado para las 3:00 horas en Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, mientras que en México el horario será a las 10:00 horas. En España, el compromiso dará inicio a las 17:00 horas.

Canales para ver Perú vs Senegal por amistoso de fecha FIFA 2026

El Perú vs Senegal se disputará en el Stade de France y la transmisión para el público ‘incaico’ estará disponible por Movistar Deportes en los canales 3 y 703 en alta definición, además de América TV (canales 4 y 704) y ATV (canales 9 y 709). También podrá seguirse a través de la plataforma de streaming, Movistar TV App.

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