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Senegal denunció el “robo más flagrante de la historia” y anunció el desafiante acto que realizará con el trofeo de la Copa Africana

El presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol dio una conferencia de prensa junto a sus abogados sobre el escándalo tras la final contra Marruecos

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El entrenador de Senegal Pape Thiaw y Kalidou Koulibaly celebran con el trofeo tras ganar la Copa Africana de Naciones a Marruecos, en el estadio Príncipe Moulay Abdelá, Rabat (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)
El entrenador de Senegal Pape Thiaw y Kalidou Koulibaly celebran con el trofeo tras ganar la Copa Africana de Naciones a Marruecos, en el estadio Príncipe Moulay Abdelá, Rabat (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh)

El escándalo que sacude al deporte mundial tras la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de quitarle el título de campeón continental a la selección de Senegal por incomparecencia tras una solicitud de su rival, Marruecos, sumó un nuevo cruce tras la presentación en el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) de la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF). Además, los Leones de Teranga tomarán una decisión con el trofeo antes del partido amistoso del viernes ante Perú.

En una conferencia de prensa celebrada en París, el presidente de la FSF, Abdoulaye Fall, se pronunció al respecto del histórico fallo que despojó a Senegal de la Copa Africana de Naciones que ganó legítimamente en cancha el pasado 18 de enero en Rabat. “Ante este robo administrativo, flagrante y sin precedentes de la historia, la Federación Senegalesa se niega a aceptar la fatalidad. Lucharemos en una cruzada moral y legal. Senegal no se doblegará ni comprometerá sus valores”, afirmó el dirigente según recogieron los medios Mundo Deportivo y BBC.

Como acto desafiante frente a la decisión de la CAF en despojarlo del título de campeón de la Copa Africana de Naciones, Senegal realizará el acto de entrega de la copa obtenida ante Marruecos antes de su partido amistoso contra Perú el sábado próximo, publicó The Athletic, y también habrá festejos en el duelo frente a Gambia el 31 de marzo ante su público.

El afiche el amistoso entre Senegal y Gambia con la Copa Africana de Naciones de fondo
El afiche el amistoso entre Senegal y Gambia con la Copa Africana de Naciones de fondo

A continuación, el abogado Seydou Diagne dio detalles de lo ocurrido en la audiencia y fue crítico a la actitud de los marroquíes. “Nos dijeron que nos llevarían a una sala de espera. La audiencia no se reanudó. Fueron los marroquíes, que ya se habían ido a casa, quienes nos dijeron que la audiencia había terminado. Fue increíble. Así se violaron los derechos de la Federación. Es más que una decisión judicial; es un ataque a los derechos de la defensa, al fútbol, ​​a la disciplina deportiva. Violar tan descaradamente las Reglas 5 y 6 del juego es un ataque a la disciplina misma. Si el mundo del fútbol permite que esto suceda, el próximo ganador de la Copa del Mundo podría decidirse en los despachos de abogados. Ya no tiene sentido tener centros de formación; basta con formar a grandes abogados para que pongan estrellas en las camisetas", especificó el letrado, de acuerdo con lo publicado por RMC Sport.

El caso fue tan escandaloso que la FSF presentó su defensa ante el TAS con un grupo de seis abogados de diferentes nacionalidades. El español Juan de Dios Crespo Pérez, especialista en derecho deportivo, expresó en rueda de prensa: “Esta decisión ni siquiera puede considerarse una verdadera resolución de justicia deportiva: es tan ⁠burda, tan absurda, tan irracional. Senegal ha sido humillado. Este caso atenta contra los cimientos mismos del fútbol. Un asunto disciplinario que ha derribado a un campeón africano coronado en el terreno de juego”.

Otro de los letrados, Moussa Sarr fue tajante y denunció las “maniobras y maquinaciones” de la CAF, acusándola de “intentar un robo”. “Queremos vengar esta afrenta”, afirmó. Por su parte, el abogado francés Pierre Olivier opinó: “Marruecos no es el campeón. Ganaron 3-0 (por incomparecencia), pero no son los campeones de la Copa Africana de Naciones. La Federación y sus abogados no tienen nada que temer”.

Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, durante una conferencia de prensa (REUTERS/Ngouda Dione)
Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, durante una conferencia de prensa (REUTERS/Ngouda Dione)

Otra de las cuestiones que intentará acelerar la Federación Senegalesa es la velocidad de la sentencia del TAS, que suele durar entre 9 y 12 meses. “La idea es solicitar un procedimiento acelerado. Pero para ello, todas las partes deben estar de acuerdo. Veremos cuál es la postura de las demás partes, es decir, la Confederación Africana de Fútbol y la Real Federación Marroquí de Fútbol. Si se aceptara un procedimiento acelerado, podríamos tener un veredicto en dos meses”, anunció el abogado Serge Vittoz, según lo publicado en el medio francés RMC Sport.

Por último, Diagne intentó calmar a los aficionados senegaleses y despejar cualquier duda sobre un posible reintegro del trofeo de campeón, las medallas y el premio metálico a Marruecos, que fue caratulado como el nuevo vencedor de la Copa Africana de Naciones con un marcador de 3-0. “Ninguna decisión ordena la devolución de los trofeos y medallas”, expresó. En detalle, el abogado reveló que la parte marroquí había presentado demandas sumamente ambiciosas: que se declarara la victoria por incomparecencia, que se le retirara el título a Senegal, que se les devolvieran las medallas e incluso que se les coronara oficialmente campeones. Sin embargo, Diagne insistió en que “las demandas más serias fueron rechazadas”.

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