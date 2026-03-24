Perú vs Senegal: los canales que transmitirán el debut de Mano Menezes en amistoso por fecha FIFA 2026.

La selección peruana iniciará la etapa bajo el mando de Mano Menezes en un amistoso frente a Senegal, uno de los equipos más destacados de África, este sábado 28 de marzo a las 11:00 (hora de Perú). El encuentro se disputará en el Stade de France, ubicado en París. A continuación, los canales que emitirán este duelo internacional.

Los canales que transmitirán el Perú vs Senegal

América TV (canal 4 y 704 HD) fue el primer canal en confirmar la transmisión del partido entre Perú y Senegal, encuentro que marcará el debut de Mano Menezes como director técnico de la ‘bicolor’. Hasta el momento, la televisora no ha informado si el partido estará disponible a través de su plataforma América TVGO.

Mano Menezes debutará enfrentándose al cuadro africano en amistoso por fecha FIFA. Créditos: América TV.

Por su parte, ATV también emitirá el partido correspondiente a la fecha FIFA. Según la información publicada en su sitio web, la transmisión estará disponible únicamente por señal abierta (canal 9 y 709 HD) y dará inicio media hora antes del comienzo del partido.

"ATV (Canal 9 y 709) ha confirmado que llevará todas las incidencias a los hogares peruanos con una antesala de lujo que arrancará a las 10:30 de la mañana, brindando información de último minuto, alineaciones confirmadas y el análisis previo al debut de Menezes", se puede leer en su sitio digital.

ATV transmitirá el Perú vs Senegal por señal abierta.

Movistar Deportes mantendrá la transmisión de los partidos de la selección peruana a través de su señal 3 y 703 HD en Movistar. Hasta ahora no se ha confirmado si el encuentro estará disponible en la aplicación Movistar Play o si ofrecerán reacciones en su canal oficial de YouTube, como lo han hecho en otras oportunidades.

Finalmente, Infobae Perú ofrecerá una cobertura total en su página web. La previa y el minuto a minuto del Perú vs Senegal, con los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

Movistar Deportes transmitirá el Perú vs Senegal por cable.

Itinerario de la selección peruana

La selección peruana llegó a París el lunes 23 de marzo y realizará su primer entrenamiento bajo la dirección de Mano Menezes este martes 24. La jornada inicial estará enfocada en ejercicios de recuperación tras el viaje, para luego dar paso a trabajos tácticos orientados a definir la formación titular para el partido del sábado. Estos son los futbolistas que buscarán un puesto en el equipo inicial:

Arqueros: Pedro Gallese (Deportivo Cali de Colombia), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario de Deportes).

Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka de Croacia), César Inga (Universitario de Deportes), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague de Dinamarca), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal) y Oliver Sonne (Sparta Praga de República Checa).

Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians de Brasil), Erick Noriega (Gremio de Brasil), Jairo Concha (Universitario de Deportes), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Jesús Pretell (LDU de Quito de Ecuador) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel), Alex Valera (Universitario de Deportes), Joao Grimaldo (Sparta Praga de República Checa), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting de Uruguay) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de Canadá - MLS).

El técnico brasileño presentó una lista de 25 jugadores de la 'bicolor' para los partidos en Europa. (Video: FPF)

El segundo amistoso de Perú

Perú enfrentará a Honduras en su segundo compromiso de la fecha FIFA. El partido está programado para el martes 31 de marzo a las 13:00 horas y tendrá lugar en el estadio Municipal de Butarque, en España. La transmisión estaría a cargo de los mismos tres canales anunciados para el primer encuentro.