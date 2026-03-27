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Se conoció quién llevará la ‘10′ en Perú: el elegido del Mano Menezes para duelos con Senegal y Honduras por fecha FIFA

El técnico brasileño viene definiendo la alineación titular para su debut contra el campeón de África: habrán novedades y se confirmó la designación del abanderado en el mediocampo

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El elegido del Mano Menezes para duelos con Senegal y Honduras por fecha FIFA. (La Bicolor)
El elegido del Mano Menezes para duelos con Senegal y Honduras por fecha FIFA. (La Bicolor)

La Selección Peruana inicia una etapa renovada bajo las órdenes de Mano Menezes, quien debutará como entrenador en los próximos amistosos ante Senegal y Honduras. El primer encuentro será este sábado 28 de marzo en el Stade de France, marcando el comienzo de un ciclo enfocado en el recambio generacional y nuevas expectativas para la ‘Bicolor’.

¿Qué jugador llevará la ‘10′ en la selección peruana?

La nueva era de la Selección Peruana trae consigo un cambio simbólico: el dorsal número 10, históricamente ligado a figuras como Teófilo Cubillas, Julio César Uribe, Roberto Palacios, César Cueto, Hugo Sotil, Jefferson Farfán y Christian Cueva, ahora será llevado por Joao Grimaldo. Aunque se especuló que Jairo Concha mantendría ese número, finalmente la responsabilidad recaerá en el joven atacante.

Grimaldo, actual jugador del AC Sparta Praga, vive un momento de crecimiento futbolístico. Aunque no ha tenido minutos en competiciones internacionales como la Conference League, ha logrado participar regularmente en la liga local, lo que le permite consolidarse como opción recurrente en su club.

Joao Grimaldo usará la camiseta número '10' de la selección peruana. (La Bicolor)
Joao Grimaldo usará la camiseta número '10' de la selección peruana. (La Bicolor)

El motivo por el que Jairo Concha no llevará la ‘10′ de Perú

La designación de Joao Grimaldo como portador de la camiseta número 10 en la selección peruana generó interrogantes sobre la ausencia de Jairo Concha con ese dorsal. La razón radica en la decisión personal del mediocampista de Universitario de Deportes, quien optó por mantener su tradicional número 17, identificador a lo largo de su carrera profesional.

La elección de Concha de seguir con el 17 refuerza su sentido de pertenencia y comodidad en el campo. A pesar del debate, el volante sigue siendo fundamental en la transición del balón para el equipo nacional, independientemente del número que lleve en la espalda.

El estreno de esta nueva etapa bajo la conducción de Mano Menezes despierta gran expectativa entre los aficionados peruanos en Europa y quienes siguen la actualidad del equipo desde casa. El partido frente a los “Leones de la Teranga” será el inicio oficial del ciclo del entrenador brasileño, marcando un punto de inflexión en la renovación del plantel.

Jairo Concha es el último jugador de la selección peruana en llevar la '10'. - créditos: FPF
Jairo Concha es el último jugador de la selección peruana en llevar la '10'. - créditos: FPF

Posible alineación de Perú para enfrentar a Senegal

Aunque Mano Menezes aún no ha confirmado la alineación titular, los últimos entrenamientos sugieren que apostará por un esquema 4-3-3 que equilibra juventud y experiencia. Pedro Gallese sería el elegido para cuidar el arco, acompañado en la línea defensiva por Oliver Sonne, Miguel Araujo, Fabio Gruber y Marco López.

En el mediocampo se vislumbra una combinación de dinamismo y control con Erick Noriega, Yoshimar Yotún y André Carrillo. Por su parte, el frente de ataque estaría conformado por Kenji Cabrera, Joao Grimaldo y Alex Valera, ofreciendo alternativas tanto en velocidad como en definición.

Este probable once refleja la apuesta de Menezes por integrar a nuevos valores junto a referentes del plantel, en busca de solidez y renovación para el nuevo ciclo de la selección peruana.

Fabio Gruber atendiendo a las indicaciones de Mano Menezes. - Crédito: FPF
Fabio Gruber atendiendo a las indicaciones de Mano Menezes. - Crédito: FPF

Canal TV para ver Perú vs Senegal por fecha FIFA

El encuentro entre Perú y Senegal se jugará en el Stade de France y contará con una amplia cobertura televisiva para el público peruano. La transmisión estará disponible a través de Movistar Deportes en los canales 3 y 703 en alta definición, así como por América TV (canales 4 y 704) y ATV (canales 9 y 709). Además, quienes prefieran seguir el partido en línea podrán hacerlo mediante la Movistar TV App.

En el ámbito digital, Infobae Perú brindará cobertura minuto a minuto, información previa al encuentro y declaraciones de los protagonistas a través de su portal web, permitiendo a los aficionados mantenerse informados en tiempo real sobre todos los detalles del amistoso internacional.

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