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Alineaciones de Perú vs Senegal HOY: posibles titulares para duelo amistoso por fecha FIFA 2026

Hay mucha expectativa por conocer cuál será el primer once inicial de Mano Menezes, quien debuta en la ‘bicolor’, frente al cuadro africano, que no tendrá a Sadio Mané. Conoce cómo jugarían ambas selecciones

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Alineaciones del Perú vs Senegal por amistoso FIFA.
Alineaciones del Perú vs Senegal por amistoso FIFA.

La selección peruana inicia un nuevo ciclo en el fútbol internacional con la llegada de Mano Menezes al banquillo. El amistoso frente a Senegal, programado para hoy, sábado 28 de marzo, marcará el debut del técnico brasileño y servirá como primer examen para evaluar a un plantel renovado, que combina jóvenes talentos con referentes experimentados. El objetivo principal es establecer las bases para la clasificación al Mundial 2030, priorizando la transición generacional y el fortalecimiento de una identidad táctica definida.

La expectativa en torno a este encuentro se sustenta tanto en el planteamiento propuesto por Menezes como en las variantes de los ‘leones’, recientes campeones de la Copa Africana de Naciones. Aunque la Confederación Africana de Fútbol declaró campeón en mesa a Marruecos, lo que llevó a la Federación Senegalesa a apelar la decisión ante el TAS.

Los jugadores de Marruecos y Senegal se pelean tras pitarse un penal en la final de la Copa Africana de Naciones, el domingo 18 de enero de 2026, en Rabat. Esto generó el retiro de los jugadores de Senegal, motivo por el cual Marruecos reclamó el título. - créditos: AP Foto/Mosa'ab Elshamy
Los jugadores de Marruecos y Senegal se pelean tras pitarse un penal en la final de la Copa Africana de Naciones, el domingo 18 de enero de 2026, en Rabat. Esto generó el retiro de los jugadores de Senegal, motivo por el cual Marruecos reclamó el título. - créditos: AP Foto/Mosa'ab Elshamy

Posible alineación de la selección peruana

Durante los últimos entrenamientos, Mano Menezes ha ensayado un esquema 4-3-3, buscando equilibrio entre solidez defensiva y creatividad ofensiva. La posible formación titular de Perú incluiría a Pedro Gallese bajo los tres palos. Miguel Araujo y Fabio Gruber serían los zagueros centrales, mientras que Oliver Sonne y Marcos López irían por los laterales derecho e izquierdo, respectivamente.

En la mitad de la cancha, Erick Noriega ejercería como volante pívot junto a Yoshimar Yotún como organizador. André Carrillo manejaría los hilos del equipo en tres cuartos de campo hacia adelante. De la misma manera, el tridente ofensivo estaría conformado por Jairo Vélez, Joao Grimaldo y Alex Valera.

Entre los suplentes figuran jóvenes como Alfonso Barco, Matías Zegarra y Adrián Quiroz, junto a opciones ofensivas como Adrián Ugarriza y Juan Pablo Goicochea. Esta convocatoria tiene como propósito ofrecer minutos a futbolistas emergentes y evaluar alternativas en cada línea. Y es que la combinación de referentes experimentados con debutantes permitirá al estratega brasileño analizar el funcionamiento colectivo y el nivel de adaptación al nuevo sistema táctico.

La 'blanquirroja' se viene alistando para afrontar los duelos en Europa. (Linkeados)

Mano Menezes prioriza un mediocampo con recuperación y salida limpia, mientras que en ataque busca aprovechar la velocidad y el desequilibrio de Grimaldo y Vélez, reforzados por la potencia de Valera en el área contraria. El objetivo inmediato es conformar una base competitiva para afrontar las eliminatorias con mayor competencia interna y nuevas variantes estratégicas.

Posible alineación de la selección de Senegal

El conjunto de Senegal, bajo la dirección de Pape Thiaw, disputará el amistoso con un plantel de alto nivel, aunque sin su principal figura, Sadio Mané, ausente en esta fecha FIFA. El equipo africano se consagró en la Copa Africana de Naciones en cancha, pero la decisión administrativa de la CAF de dar el título a Marruecos mantiene en suspenso el reconocimiento oficial. La federación senegalesa presentó una apelación ante el TAS para intentar revertir el fallo y mantener el trofeo.

Para enfrentar a Perú, la alineación probable de Senegal incluiría a Edouard Mendy en la portería; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté y El Hadji Malick Diouf en defensa; Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye y Habib Diarra en el mediocampo; y en la ofensiva, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr y Nicolas Jackson. Esta estructura responde al objetivo de mantener la solidez defensiva y potenciar los contragolpes, una de las principales características del equipo africano.

La ausencia de Mané obliga a Thiaw a buscar alternativas ofensivas, con Sarr y Jackson como principales amenazas por su velocidad y capacidad de desequilibrio individual. El reciente logro deportivo y el conflicto administrativo por el título han reforzado la cohesión y la ambición del plantel, que considera el partido ante Perú una instancia clave para ratificar su nivel competitivo internacional.

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