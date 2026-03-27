La 'Culebra' dejó sus sensaciones a horas del primer amistoso en la era Mano Menezes. Créditos: La Bicolor.

André Carrillo analizó el primer amistoso de la selección peruana en la actual fecha FIFA. El futbolista del Corinthians abordó diversos temas, como la integración del plantel tras la llegada de Mano Menezes y su visión sobre el próximo rival, Senegal.

En diálogo con el canal oficial de la selección, Carrillo destacó el ambiente positivo que se vive bajo la conducción del entrenador brasileño. Explicó que el grupo atraviesa un buen momento y mantiene la ilusión de iniciar un nuevo ciclo con la vista puesta en la Copa del Mundo 2030.

“La verdad que venimos realizando un buen trabajo, conociendo a la nueva comisión técnica, a nuevos jugadores. Muy ilusionado con esta nueva etapa y sabemos que es un partido supercomplicado para nosotros, pero tiene que servir para prepararnos a lo que va a ser de cara al futuro”, señaló.

Carrillo también subrayó el aporte de los jugadores experimentados en el proceso de adaptación de los más jóvenes. “Hay jugadores jóvenes que a lo mejor tienen poca experiencia a nivel de selección, pero para eso estamos los jugadores más experientes, para darle nuestro apoyo y para que se adapten a lo que es esta competición”, añadió.

Perú vs Senegal: André Carrillo revela detalles de la interna con Mano Menezes y la estrategia para vencer al campeón de África.

Su opinión sobre el partido contra Senegal

Además, André Carrillo se refirió a Senegal, primer rival de Perú en esta fecha FIFA. El mediocampista reconoció el momento que atraviesan los ‘leones’ tras consagrarse campeona de la Copa África, aunque aseguró que el equipo peruano buscará competir en igualdad de condiciones.

“Sabemos que es un equipo físico, un equipo rápido. Ha sido el último campeón de la Copa de África, así que a jugar con mucho respeto, pero a jugar de igual a igual, porque sabemos que tenemos armas para competir”, afirmó.

André Carrillo cruza mirada frente a Pape Gueye. - Crédito: AFP

El mensaje a la hinchada

Por otro lado, André Carrillo destacó el respaldo de los hinchas peruanos. “Eso lo tenemos claro. Cada vez que jugamos de visita donde sea, sabemos que el hincha peruano está siempre presente, así que contamos siempre con su apoyo y vamos a hacer un gran trabajo por ellos”, sostuvo.

Asimismo, envió un mensaje a la afición, a la que consideró clave en el inicio de este nuevo ciclo de la selección. “Contamos con ustedes. Sabemos que su aliento es siempre importante para nosotros, así que nosotros como jugadores vamos a dar todo dentro del campo y a ir en busca de una nueva etapa, de un nuevo trabajo y a darlo todo”, concluyó.

André Carrillo compartió con los hinchas peruanos en la previa del partido contra Senegal.

Programación del Perú vs Senegal

Mano Menezes tendrá su estreno como entrenador durante el enfrentamiento entre Perú y Senegal, previsto para el sábado 28 de marzo a las 11:00 a.m. (hora peruana) en el Stade de France, ubicado en Saint-Denis, al norte de París.

América TV transmitirá el primer amistoso del ciclo Menezes por su señal abierta (canal 4) y, posiblemente, a través de su sitio web y la aplicación América TV GO.

ATV (canal 9) también llevará el partido a todo el país, al igual que Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD), señal encargada habitualmente de los encuentros de la selección.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura íntegra en su página web, con información previa, minuto a minuto, goles, incidencias, declaraciones y todos los detalles del partido.