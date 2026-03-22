Golazo de Eryc Castillo con potente cabezazo en Alianza Lima vs Juan Pablo II por Liga 1 2026

El ecuatoriano anotó de cabeza el 1-0 de los 'blanquiazules' en Matute - Crédito: L1MAX.

Alianza Lima padeció más de la cuenta para hacerse pesar en el score ante Juan Pablo II College por la fecha 8° del Torneo Apertura 2026. Pasada la hora de juego, llegó la apertura por intermedio de un testarazo a la carrera de Eryc Castillo, a pase de Luis Advíncula con un servicio perfecto desde el costado derecho.

En sí, los ‘íntimos’ habían hecho mucho más sobre el verde para ir adelante en el marcador a diferencia de su oponente, pero la manera en cómo los contrarios se asentaron en la zona defensiva —reforzando la línea de cinco— fue clave para mantener la igualada a cero por largo tramo.

La afición de Alianza Lima comenzaba a desesperarse en el complemento. Pedía una reacción inmediata desde la banca. El técnico Pablo Guede hizo caso y le dio entrada a Alan Cantero, a quien le costó posicionarse en el centro del campo.

En medio de esa situación exasperante, salió a relucir la tranquilidad y astucia de Esteban Pavez, acaso el futbolista más lúcido del conjunto ‘blanquiazul’. Con mucha parsimonia, limpió la cancha con un pase rasante hacia la derecha donde se hallaba ubicado Luis Advíncula, a priori clave para la construcción de la jugada que devino en gol.

El ‘Rayo’ avanzó unos pocos pasos y al cálculo sacó un centro perfecto y milimétrico hacia el área de Juan Pablo II. Allí surgió a la carrera un endiablado Eryc Castillo que metió un testarazo potente con el que dejó sin reacción a Matías Vega. Fue el 1-0. Fue la diana de la liberación en Matute.

Con una fe única y un estado de gracia pleno, la ‘Culebra’ se dejó la piel en los minutos posteriores. Solo así puede comprenderse su despertar tras un largo letargo y su última aparición consumando un doblete, a partir de una correcta intervención de Alan Cantero.

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