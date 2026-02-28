Perú Deportes

Expulsión de Eryc Castillo tras irresponsable manotazo contra rival en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026

El futbolista ecuatoriano dejó con 10 hombres a los ‘blanquiazules’ dificultando aún más el panorama en el segundo tiempo del partido por la fecha 5 del Torneo Apertura

Guardar
El extremo ecuatoriano vio la roja y dejó a su equipo con 10 hombres - Crédito: L1MAX.

El sábado 28 de febrero, Alianza Lima se midió ante UTC por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Durante el segundo tiempo, los ‘blanquiazules’ sufrieron la expulsión de Eryc Castillo, quien agredió con un manotazo a un adversario. El árbitro, ubicado cerca de la acción, le mostró la tarjeta roja de manera inmediata.

La incidencia se produjo a los 70 minutos del encuentro. Castillo, molesto por la falta de goles, intentó arrebatarle el balón a David Dioses. El mediocampista de UTC respondió colocando la mano en el pecho del ecuatoriano, quien primero apartó el brazo del rival y luego, en una acción posterior, le propinó un manotazo por la espalda que terminó derribándolo.

El árbitro Micke Palomino, ubicado cerca de la escena, expulsó de inmediato al extremo de Alianza Lima. Castillo intentó justificar su accionar argumentando que no tuvo intención de agredir, pero el juez principal mantuvo la sanción y el futbolista debió abandonar el campo rumbo a los vestuarios.

Expulsión de Eryc Castillo tras
Expulsión de Eryc Castillo tras irresponsable manotazo contra rival en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026.

Gol agónico de Renzo Garcés para el triunfo de Alianza Lima

Pese a la expulsión de Eryc Castillo, Alianza Lima logró imponerse en el estadio Héroes de San Ramón sobre el final del cotejo. El equipo dirigido por Pablo Guede supo mantener la concentración y resistir los ataques de UTC en la parte final del segundo tiempo del cotejo.

En el minuto 91, los ‘íntimos’ consiguieron un tiro de esquina por la banda izquierda. Jairo Vélez envió un centro preciso al área y Renzo Garcés, anticipándose a la defensa rival, conectó de cabeza para vencer a Ángelo Campos. El tanto definió el 1-0 y desató el festejo entre los jugadores y los hinchas presentes, asegurando tres puntos clave en la quinta fecha del Torneo Apertura.

Garcés sumó su tercer gol en el presente campeonato. Anteriormente, ya había anotado en la victoria frente a Comerciantes Unidos y también fue protagonista ante Sport Boys, donde marcó el tanto decisivo. Con este registro, el defensor central se consolida como el máximo goleador de Alianza Lima en lo que va del torneo, superando a Paolo Guerrero, quien suma dos conquistas.

El defensa de la selección peruana conectó de cabeza el 1-0 en Cajamarca - Crédito: L1MAX.

Alianza Lima, líder del Torneo Apertura

Tabla de posiciones del Torneo
Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 tras triunfo agónico de Alianza Lima ante UTC.

Temas Relacionados

Eryc CastilloAlianza LimaUTCLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Gol de Renzo Garcés para triunfazo agónico de Alianza Lima vs UTC por la Liga 1 2026

El defensor peruano se impuso en el duelo aéreo y marcó el 1-0, desatando la euforia en el estadio Héroes de San Ramón

Gol de Renzo Garcés para

Melgar suma experiencia a su defensa con Juan Escobar, zaguero paraguayo procedente de Godoy Cruz

Las filas de Juan Reynoso se potencian con el sexto extranjero en su plantilla. El elenco arequipeño apunta a recuperar terreno en la Liga 1 luego de dos derrotas al hilo

Melgar suma experiencia a su

Antonio Spinelli respalda el crecimiento de la selección femenina y apunta a que Perú será respetado en el continente

El entrenador argentino aseguró que la futbolista nacional no “es consciente de su potencial”. El ‘equipo de todos’ se alista para una fecha doble crucial en la Liga de Naciones de la Conmebol

Antonio Spinelli respalda el crecimiento

Alianza Lima vs UTC 1-0: gol y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Con gol agónico de Renzo Garcés en los minutos de descuento, el equipo de Pablo Guede mantuvo su invicto y se colocó como único líder del campeonato de Primera División. Resultado de oro en Cajamarca

Alianza Lima vs UTC 1-0:

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura

Melgar sufrió remontada ante Los Chankas. Sporting Cristal cayó 2-1 ante Sport Huancayo. Alianza Lima venció 1-0 UTC en Cajamarca

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Enma Benavides: ANC del PJ

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

José Jerí y la última ‘ley procrimen’ que dejó antes de ser censurado por el Congreso

Grupo especial contra las extorsiones no podrá implementarse: José Jerí modificó el financiamiento y lo dejó sin presupuesto

Alejandro Cavero y Sigrid Bazán habrían dado información falsa en sus hojas de vida

Crisis en el Ministerio Público: Falta de presupuesto pone en riesgo operativos contra el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Armonía 10, Hermanos Yaipén y

Armonía 10, Hermanos Yaipén y ‘El Lobo’ y la Sociedad Privada encabezan festival ‘Te Pone Cumbia’

Oliver Sonne y su novia Isabella Taulund presentan a su bebé con tiernas fotos en redes sociales

Carlos Alcántara se separó de su esposa Jossie Lindley tras 15 años de matrimonio, según Andrea Arana

Hugo García responde con humor al challenge que pone en duda su paternidad: “Su hvn favorito”

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo tienen un mes de relación, según Jordi Martín

DEPORTES

Gol de Renzo Garcés para

Gol de Renzo Garcés para triunfazo agónico de Alianza Lima vs UTC por la Liga 1 2026

Melgar suma experiencia a su defensa con Juan Escobar, zaguero paraguayo procedente de Godoy Cruz

Antonio Spinelli respalda el crecimiento de la selección femenina y apunta a que Perú será respetado en el continente

Alianza Lima vs UTC 1-0: gol y resumen del triunfo ‘blanquiazul’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura