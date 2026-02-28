El extremo ecuatoriano vio la roja y dejó a su equipo con 10 hombres - Crédito: L1MAX.

El sábado 28 de febrero, Alianza Lima se midió ante UTC por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Durante el segundo tiempo, los ‘blanquiazules’ sufrieron la expulsión de Eryc Castillo, quien agredió con un manotazo a un adversario. El árbitro, ubicado cerca de la acción, le mostró la tarjeta roja de manera inmediata.

La incidencia se produjo a los 70 minutos del encuentro. Castillo, molesto por la falta de goles, intentó arrebatarle el balón a David Dioses. El mediocampista de UTC respondió colocando la mano en el pecho del ecuatoriano, quien primero apartó el brazo del rival y luego, en una acción posterior, le propinó un manotazo por la espalda que terminó derribándolo.

El árbitro Micke Palomino, ubicado cerca de la escena, expulsó de inmediato al extremo de Alianza Lima. Castillo intentó justificar su accionar argumentando que no tuvo intención de agredir, pero el juez principal mantuvo la sanción y el futbolista debió abandonar el campo rumbo a los vestuarios.

Expulsión de Eryc Castillo tras irresponsable manotazo contra rival en Alianza Lima vs UTC por Liga 1 2026.

Gol agónico de Renzo Garcés para el triunfo de Alianza Lima

Pese a la expulsión de Eryc Castillo, Alianza Lima logró imponerse en el estadio Héroes de San Ramón sobre el final del cotejo. El equipo dirigido por Pablo Guede supo mantener la concentración y resistir los ataques de UTC en la parte final del segundo tiempo del cotejo.

En el minuto 91, los ‘íntimos’ consiguieron un tiro de esquina por la banda izquierda. Jairo Vélez envió un centro preciso al área y Renzo Garcés, anticipándose a la defensa rival, conectó de cabeza para vencer a Ángelo Campos. El tanto definió el 1-0 y desató el festejo entre los jugadores y los hinchas presentes, asegurando tres puntos clave en la quinta fecha del Torneo Apertura.

Garcés sumó su tercer gol en el presente campeonato. Anteriormente, ya había anotado en la victoria frente a Comerciantes Unidos y también fue protagonista ante Sport Boys, donde marcó el tanto decisivo. Con este registro, el defensor central se consolida como el máximo goleador de Alianza Lima en lo que va del torneo, superando a Paolo Guerrero, quien suma dos conquistas.

El defensa de la selección peruana conectó de cabeza el 1-0 en Cajamarca - Crédito: L1MAX.

Alianza Lima, líder del Torneo Apertura

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 tras triunfo agónico de Alianza Lima ante UTC.