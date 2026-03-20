“Si igual te vas a ir”, la broma de Luis Advíncula a Pablo Guede tras especulaciones sobre su partida a San Lorenzo

El defensa protagonizó un divertido momento con el DT. (América Televisión)

La posible salida de Pablo Guede ha generado un intenso seguimiento tanto en Argentina como en Perú, luego de que trascendiera el interés de San Lorenzo para que el técnico asuma la conducción del equipo hasta el cierre de la temporada. El nombre del actual entrenador de Alianza Lima ha ocupado espacios destacados en la agenda deportiva de ambos países.

El escenario ha provocado inquietud en la afición blanquiazul. Muchos hinchas expresan preocupación por el futuro inmediato del club, ya que consideran que el técnico había logrado consolidar una dinámica positiva y obtener buenos resultados con el plantel.

Y en medio de la incertidumbre, Luis Advíncula no pudo con su genio y le realizó una hilarante broma a Guede al final del entrenamiento del pasado jueves 19 de marzo. El DT estaba en su auto tratando del salir del estacionamiento, y mientras se cuadraba, el ‘Rayo’ lanzó un comentario que generó la risa de todos.

“Choca nomás, si gual te vas a ir, choca nomás”, apuntó el defensa que no tardó en volverse viral. Sus palabras fueron captadas por el programa ‘Desvelados’, y generó muchas reacciones por redes sociales.

Sergio Costantino señaló que el técnico de Alianza Lima es uno de los firmes candidatos para tomar el mando en el club argentino. Créditos: TNT Sports.

¿Cuánto debe pagar San Lorenzo para tener a Pablo Guede como DT?

El presidente de San Lorenzo, Sergio Costantino, confirmó públicamente el envío de una propuesta formal al representante de Pablo Guede, actual entrenador de Alianza Lima. La operación, en caso de concretarse, implicaría el pago de una cláusula millonaria al club peruano.

Costantino, en declaraciones realizadas antes del sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, detalló que tanto Guede como Martín Palermo figuran como los principales candidatos para asumir la dirección técnica del equipo argentino. El dirigente remarcó que la decisión final estará condicionada, en gran medida, por criterios económicos, ya que San Lorenzo buscará asegurar la viabilidad financiera de la contratación.

“En un rato vamos a conversar (con Palermo).Tenemos dos opciones muy firmes y en las próximas horas tomaremos la decisión, no solo para elegir al técnico, sino también para priorizar la economía del club”, declaró en conversación con TNT Sports Argentina.

Se habló de una salida gratis del argentino a San Lorenzo. Créditos: Linkeados / Youtube.

Una investigación de ESPN Argentina precisó que San Lorenzo tendría que desembolsar USD 300.000 para liberar a Pablo Guede de su contrato con Alianza Lima. Según la información, el vínculo del entrenador no incluye cláusulas que faciliten su salida gratuita en caso de recibir una oferta del club de Buenos Aires.

El importe, equivalente a 1 millón 28 mil soles, supone un reto financiero para San Lorenzo, dada la coyuntura económica que atraviesa la institución. El pago de esta cláusula se instala así como un factor clave en la posible concreción de la operación, agregando una dimensión económica al debate sobre el futuro del banquillo azulgrana.

La verdad detrás de la cláusula que permite a Pablo Guede irse gratis de Alianza Lima a San Lorenzo.

Próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026

Los ‘blanquiazules’ se alistan para recibir a Juan Pablo II este sábado 21 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva, correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura 2026. El inicio está previsto para las 18:30 en Perú, Colombia y Ecuador.

El empate 1-1 frente a Deportivo Garcilaso en Cusco privó al equipo de Pablo Guede de conservar el liderato absoluto del Torneo Apertura, obligando al equipo a compartir la cima con Los Chankas. Para recuperar la ventaja antes del clásico contra Universitario, tras la fecha FIFA, el conjunto blanquiazul necesita superar al cuadro de Chongoyape.

Alianza Lima vs Juan Pablo II: día y hora del duelo por el Torneo Apertura 2026