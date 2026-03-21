Perú Deportes

Juan Reynoso dejó de ser técnico de Melgar: los malos resultados marcaron su salida de Arequipa

Los ‘rojinegros’ hicieron oficial la partida del ‘Cabezón’ por medio de un comunicado luego del empate 1-1 frente ADT en Tarma, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026

Guardar

Melgar vive un momento complicado en la Liga 1 2026, ya que sumó su quinto partido sin poder sumar tras empatar 1-1 con ADT en Tarma por la fecha 8 del Torneo Apertura. Eso, sumando a la eliminación de la Copa Sudamericana, provocó la salida de Juan Reynoso en su regreso a Arequipa.

Los ‘rojinegros’ dieron a conocer la salida del ‘Cabezón’ a través de un comunicado, donde le dedicaron emotivas palabras y le desearon suerte en su futuro profesional.

“FBC Melgar informa que, de mutuo acuerdo entre el club y Juan Reynoso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Juan siempre tendrá el cariño y el reconocimiento del club por el campeonato obtenido en el 2015, así como por su aporte en el crecimiento de la institución durante los años que estuvo aquí. Melgar siempre será su casa”, se lee en el oficio que publicó el club en redes sociales.

Comunicado de Melgar sobre Juan
Comunicado de Melgar sobre Juan Reynoso.

Se añadió: “Agradecemos a Juan y a todo su comando técnico por el trabajo, el compromiso y la dedicación durante este tiempo, y les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos profesionales”.

Y por último, el cuadro arequipeño adelantó quién se quedará al mando del equipo: “informamos que la dirección técnica del equipo profesional será asumida de manera interina por el comando técnico institucional conformado por Víctor Balta, Carlos San Martín y Matías de la Vega”.

Juan Reynoso realizó polémicos gestos
Juan Reynoso realizó polémicos gestos en Matute. (Difusión)

“El equipo no me representa"

Juan Reynoso ya había mostrado su malestar con el plantel de Melgar, realizó una contundente declaración luego del encuentro con Atlético Grau la jornada 7 del Torneo Apertura 2026.

“No me representa en su totalidad, pero hay momentos que sí. Obviamente que hay que sostener esos momentos. Mis equipos siempre han ganado porque hay competencia. Si la hay, la debo elevar desde la competitividad individual. El que esté mejor, juega”, declaró en conferencia de prensa.

Así fue el empate Melgar vs ADT en Tarma

El duelo entre ADT y Melgar en Tarma terminó igualado 1-1 por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2026. El equipo local abrió el marcador a los 31 minutos con un gol de Jordan Guivin, quien definió con un remate potente desde el borde del área.

En la segunda parte, Nicolás Quagliata logró el empate para Melgar al ejecutar un tiro libre con precisión. Con este resultado, ADT se mantiene en la undécima posición con nueve puntos, mientras que Melgar sube al séptimo lugar con once unidades en el campeonato.

Un punto para cada uno. ADT y Melgar no se sacaron ventajas en un partido de ida y vuelta. Disfruta del gol de Jordan Guivin para el 'Vendaval Celeste' y la joya de Matías Quagliata para el 'Dominó' en este resumen de la Liga 1 | L1MAX

¿Cuándo juega Megar en el Torneo Apertura 2026?

El campeonato entrará en para debido a la fecha FIFA, donde la selección peruana se enfrentará a Senegal y Honduras en Europa. Este tiempo le servirá a los ‘rojinegros’ para reemplantear todo y con la salida de Juan Reynoso, tendrán que buscar revertir el mal momento.

El cuadro arequipeño se deben alistar para recibir a Cusco FC el próximo sábado 4 de abril en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. El horario todavía será confirmado por el organizador de la competición.

Temas Relacionados

Juan ReynosoMelgarADTLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Universitario 0-0 Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ visitarán a las ‘águilas cutervinas’ en búsqueda de su primera victoria fuera de casa en el certamen local. Sigue todas las incidencias

Universitario 0-0 Comerciantes Unidos EN

Resultados de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos

Arrancan los duelos de la octava jornada: Universitario visita a Comerciantes Unidos, Alianza Lima recibe a Juan Pablo II, Sporting Cristal chocará con Los Chankas, y mucho más

Resultados de la fecha 8

Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘íntimos’ se han hecho de un sitio privilegiado en la cumbre al mantener una línea invicta. El escenario propicio para continuar al alza será contra el equipo de Chongoyape, que entre sus filas presenta a Christian Cueva

Alianza Lima vs Juan Pablo

Partidos de hoy, sábado 21 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos cruciales que definirá el futuro de los equipos: Alianza Lima recibe a Juan Pablo II, Universitario irá a Cutervo, Sporting Cristal chocará con Los Chankas, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 21

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘rimenses’ quieren meterse en la pelea por los primeros lugares de la tabla y apuntan a dar la sorpresa en Andahuaylas ante los ‘guerreros’. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Los Chankas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC anula el proceso concursal

TC anula el proceso concursal de Indecopi contra la Universidad Alas Peruanas

¿A qué hora se inicia el primer debate presidencial del JNE previo a las elecciones 2026?

Congreso firma autógrafa de ley de bono mensual vitalicio de 1.130 soles para veteranos de la lucha antiterrorista

JEE deja sin efecto la inscripción de la fórmula presidencial del partido de Napoleón Becerra tras su fallecimiento

ONPE entregará a Fuerza Popular lista de electores de la segunda vuelta de 2021, pero deberá pagar más de S/17 millones

ENTRETENIMIENTO

Melissa Paredes es presentada como

Melissa Paredes es presentada como la nueva conductora de ‘Estás en todas’, junto a Ximena Dávila y Jaime ‘Choca’ Mandros

Los Power Rangers llegan a Lima para formar parte de la cartelera del Día del Cómic Festival 2026

“Con una persona que no conozca, no cuenta como infidelidad”, la polémica frase de ‘Francho’ y la indignación de Maria Pía al escucharlo

Samahara Lobatón enfrenta a Paul Michael en ‘La Granja VIP’ por decir que le falta “pasar pobreza”: “Yo pago todo, tú chupas la sangre”

Perú es Army y hace historia con BTS: todo el álbum Arirang ocupa simultáneamente los primeros lugares en Spotify

DEPORTES

Universitario 0-0 Comerciantes Unidos EN

Universitario 0-0 Comerciantes Unidos EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Resultados de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos

Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 21 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026