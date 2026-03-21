Juan Reynoso dejó de ser técnico de Melgar: los malos resultados marcaron su salida de Arequipa

Melgar vive un momento complicado en la Liga 1 2026, ya que sumó su quinto partido sin poder sumar tras empatar 1-1 con ADT en Tarma por la fecha 8 del Torneo Apertura. Eso, sumando a la eliminación de la Copa Sudamericana, provocó la salida de Juan Reynoso en su regreso a Arequipa.

Los ‘rojinegros’ dieron a conocer la salida del ‘Cabezón’ a través de un comunicado, donde le dedicaron emotivas palabras y le desearon suerte en su futuro profesional.

“FBC Melgar informa que, de mutuo acuerdo entre el club y Juan Reynoso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. Juan siempre tendrá el cariño y el reconocimiento del club por el campeonato obtenido en el 2015, así como por su aporte en el crecimiento de la institución durante los años que estuvo aquí. Melgar siempre será su casa”, se lee en el oficio que publicó el club en redes sociales.

Comunicado de Melgar sobre Juan Reynoso.

Se añadió: “Agradecemos a Juan y a todo su comando técnico por el trabajo, el compromiso y la dedicación durante este tiempo, y les deseamos lo mejor en sus próximos desafíos profesionales”.

Y por último, el cuadro arequipeño adelantó quién se quedará al mando del equipo: “informamos que la dirección técnica del equipo profesional será asumida de manera interina por el comando técnico institucional conformado por Víctor Balta, Carlos San Martín y Matías de la Vega”.

Juan Reynoso realizó polémicos gestos en Matute. (Difusión)

“El equipo no me representa"

Juan Reynoso ya había mostrado su malestar con el plantel de Melgar, realizó una contundente declaración luego del encuentro con Atlético Grau la jornada 7 del Torneo Apertura 2026.

“No me representa en su totalidad, pero hay momentos que sí. Obviamente que hay que sostener esos momentos. Mis equipos siempre han ganado porque hay competencia. Si la hay, la debo elevar desde la competitividad individual. El que esté mejor, juega”, declaró en conferencia de prensa.

Así fue el empate Melgar vs ADT en Tarma

El duelo entre ADT y Melgar en Tarma terminó igualado 1-1 por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga1 Te Apuesto 2026. El equipo local abrió el marcador a los 31 minutos con un gol de Jordan Guivin, quien definió con un remate potente desde el borde del área.

En la segunda parte, Nicolás Quagliata logró el empate para Melgar al ejecutar un tiro libre con precisión. Con este resultado, ADT se mantiene en la undécima posición con nueve puntos, mientras que Melgar sube al séptimo lugar con once unidades en el campeonato.

Un punto para cada uno. ADT y Melgar no se sacaron ventajas en un partido de ida y vuelta. Disfruta del gol de Jordan Guivin para el 'Vendaval Celeste' y la joya de Matías Quagliata para el 'Dominó' en este resumen de la Liga 1 | L1MAX

¿Cuándo juega Megar en el Torneo Apertura 2026?

El campeonato entrará en para debido a la fecha FIFA, donde la selección peruana se enfrentará a Senegal y Honduras en Europa. Este tiempo le servirá a los ‘rojinegros’ para reemplantear todo y con la salida de Juan Reynoso, tendrán que buscar revertir el mal momento.

El cuadro arequipeño se deben alistar para recibir a Cusco FC el próximo sábado 4 de abril en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. El horario todavía será confirmado por el organizador de la competición.