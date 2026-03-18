Perú vs Senegal: día, hora y canal TV del debut de Mano Menezes con la ‘bicolor’ en fecha FIFA.

La selección peruana está próxima a regresar a la competencia. Bajo la conducción del entrenador brasileño Mano Menezes, el equipo nacional intentará recuperar el entusiasmo de sus seguidores en esta nueva fecha FIFA, tras no lograr la clasificación a la Copa del Mundo por segunda edición consecutiva.

El técnico extranjero presentó la lista de convocados, integrada por futbolistas del torneo local y del exterior, para iniciar los entrenamientos en la Videna con miras a los dos amistosos previstos para finales de este mes. Entre las novedades figuran el regreso de Yoshimar Yotún y la convocatoria de Matías Zegarra, lateral de 19 años.

Programación del Perú vs Senegal

El debut de Mano Menezes será durante el Perú vs Senegal, que está programado para el sábado 28 de marzo a las 11:00 horas de Perú en el Stade de France, situado en Saint-Denis, municipio colindante al norte de París.

La selección de Senegal afronta este partido en medio de una controversia. El Comité de Apelación de la CAF aceptó el reclamo presentado por Marruecos tras el abandono de los jugadores senegaleses durante 15 minutos en la final, decisión que resultó en la retirada del título de la Copa de África.

No hay información que indique la cancelación del amistoso entre Perú y Senegal. La organización del evento en Francia continúa según lo previsto, con las garantías contractuales y logísticas acordadas entre ambas federaciones plenamente vigentes.

Dónde ver Perú vs Senegal: canal TV del amistoso

América TV ha confirmado la transmisión del primer amistoso bajo la dirección de Menezes a través de su señal abierta (canal 4) y, posiblemente, mediante su plataforma web y su aplicación América TV GO.

ATV (canal 9) también emitirá el encuentro para todo el territorio peruano. Por el momento, no se ha informado si Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD), que suele transmitir los partidos de la selección, ofrecerá la cobertura en esta ocasión.

Infobae Perú realizará una cobertura completa del partido entre Perú y Senegal en su sitio web, con la previa, el minuto a minuto, goles, incidencias, declaraciones y todos los detalles del cotejo.

Mano Menezes debutará al mando de la selección nacional en esta fecha FIFA. Créditos: América TV.

Convocados de la selección peruana

- Arqueros: Pedro Gallese (Deportivo Cali de Colombia), Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario de Deportes).

- Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka de Croacia), César Inga (Universitario de Deportes), Fabio Gruber (Nuremberg de Alemania), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague de Dinamarca), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga de República Checa) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

- Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians de Brasil), Erick Noriega (Gremio de Brasil), Jairo Concha (Universitario de Deportes), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario de Deportes), Jesús Pretell (LDU de Quito de Ecuador) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

- Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona de Israel), Alex Valera (Universitario de Deportes), Joao Grimaldo (Sparta Praga de República Checa), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting de Uruguay) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps de Canadá - MLS).

El técnico brasileño presentó una lista de 25 jugadores de la 'bicolor' para los partidos en Europa. (Video: FPF)

Segundo amistoso de Perú en marzo

La selección peruana no solo enfrentará a Senegal en la fecha FIFA de marzo. El equipo de Mano Menezes se medirá con Honduras el martes 31 de ese mes a las 13:00 horas de Perú en el estadio Municipal de Butarque, situado en Leganés, España.