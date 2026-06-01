Fatal accidente en el Cercado de Lima: motociclista muere tras choque con una camioneta en la avenida Alfonso Ugarte

Un motociclista perdió la vida tras un choque con una camioneta en la intersección de las avenidas España y Alfonso Ugarte, cerca a la estación del Metropolitano, en Lima, durante la madrugada. El accidente se registró cerca de las tres, según información de Latina Noticias.

La persona fallecida fue identificada como Smith Quispe Torres, de 32 años. Su motocicleta terminó completamente destruida tras el impacto. De acuerdo con la versión del conductor de la camioneta, recogida en la comisaría de Alfonso Ugarte, circulaba por la avenida con el semáforo en verde.

En ese momento se produjo la colisión con la moto que venía por avenida España en dirección al centro de Lima. El conductor permanece bajo custodia policial mientras avanza la investigación. El joven portaba el casco en el momento del siniestro.

Motociclista muere en accidente en el cruce de avenidas España y Alfonso Ugarte| Latina Noticias

Víctima estaba a 20 minutos de llegar a su casa

Karina, pareja de la víctima, contó que la última vez que conversó con Smith Quispe Torres fue alrededor de las dos y media de la mañana, poco antes del accidente. El último mensaje recibido de él indicaba que faltaban veinte minutos para llegar a casa y le pidió que lo esperara. Ambos trabajaban en el comercio y no tenían hijos en común. La relación estaba en una etapa inicial y compartían diversos proyectos y planes para el futuro.

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“Yo con él éramos unidos como pareja, andábamos los dos a todos lados. Recién es, este, mi primera pareja que he tenido y yo no pensé que eso le pueda pasar”, indicó al citado medio.

El abogado de la familia señaló que acompañará el proceso de investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Además, precisó que la revisión de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona será fundamental para reconstruir la dinámica del siniestro. Expresó que la familia espera que el caso se investigue a fondo y no quede impune.

Las autoridades remarcaron que las grabaciones de seguridad del cruce serán un elemento clave para establecer cómo se produjo la colisión. Mientras tanto, el conductor de la camioneta continúa en la comisaría de Alfonso Ugarte, cumpliendo con los procedimientos policiales habituales. La familia de Smith Quispe Torres exige que la investigación avance con exhaustividad y transparencia.

Motociclista muere en accidente en el cruce de avenidas España y Alfonso Ugarte| Latina Noticias

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que, a consecuencia del accidente ocurrido en la avenida Alfonso Ugarte con España, se presentan demoras de alrededor de 10 minutos en el servicio del Metropolitano en ambos sentidos.

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Canales de ayuda

El número 105 corresponde a la Policía Nacional del Perú (PNP) . A través de este canal, la población puede reportar accidentes de tránsito, delitos en curso y solicitar auxilio policial en cualquier momento del día.

El servicio de Bomberos atiende emergencias llamando al 116 . Este canal permite informar sobre incendios, rescates, accidentes y situaciones que requieren intervención especializada para salvaguardar vidas y bienes.

El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) opera mediante el número 106. Por esta vía, se puede solicitar asistencia médica inmediata en casos de accidentes, problemas de salud graves o cualquier situación que comprometa la integridad física de las personas.