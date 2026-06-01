Perú

Desapareció una adolescente de 14 años en San Martín de Porres: se contactó con desconocidos a través del juego Free Fire

El rastro de la menor se perdió luego de interactuar con desconocidos por redes sociales y dejar de asistir al colegio. Familia pide celeridad para su ubicación

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Una menor de 14 años ha desaparecido en San Martín de Porres. Su familia cree que el caso está vinculado a personas que conoció a través del popular videojuego en línea "Free Fire". La policía y sus familiares la buscan intensamente.| Panamericana

Una menor de 14 años desapareció en San Martín de Porres tras haberse contactado con desconocidos a través del videojuego Free Fire. Familiares, con apoyo de la comisaría Laura Koller, desplegaron una búsqueda intensiva en diversos puntos del distrito, colocando afiches y solicitando colaboración ciudadana para obtener información sobre su paradero.

El jueves, la madre de la adolescente notó la ausencia de su hija cerca de las 6:50 de la mañana, cuando la joven no asistió al colegio. La última vez que fue vista, se encontraba en una zona cercana a la casa de su familia, según relató una amiga que coincidió con ella camino a su domicilio. La joven no portaba teléfono celular, ya que su familia restringía el uso de este dispositivo.

La madre explicó que la comunicación posterior se realizó a través de Instagram, plataforma en la que una conocida le pidió a la adolescente que regresara a casa, pues su madre se encontraba en el hospital y no había nadie en su domicilio. Esta interacción ocurrió apenas quince minutos después de la última vez que la menor fue vista por un familiar.

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Adolescente de 14 años es buscada en San Martín de Porres tras desaparición vinculada a Free Fire| Panamericana
Adolescente de 14 años es buscada en San Martín de Porres tras desaparición vinculada a Free Fire

Piden revisar las cámaras de seguridad

La familia y en la colaboración de la Policía Nacional del Perú (PNP), cuyos agentes recorrieron junto a ellos los lugares donde la adolescente solía pasar tiempo. La tía de la menor también participó en la búsqueda, recorriendo puntos considerados clave en el barrio.

“Ella no suele salir de casa, solo visita a una amiga que vive frente a la casa de mis padres. No frecuenta otras amistades y es muy aplicada”, señaló la madre.

La búsqueda incluyó la solicitud de grabaciones de cámaras de seguridad en la zona, con el fin de determinar si la menor fue recogida por alguien o se reunió con otras personas tras haber sido vista por última vez. El caso genera preocupación entre los vecinos, quienes se sumaron a la difusión de los afiches con la imagen de la adolescente.

La PNP, junto con los familiares, mantiene activa la investigación y el despliegue de recursos para dar con el paradero de la adolescente desaparecida en San Martín de Porres.

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Canales de ayuda

  • El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ofrece la Línea 114, disponible las 24 horas, donde familiares y ciudadanos pueden reportar casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes. El servicio proporciona orientación inmediata y coordina la activación de protocolos para la búsqueda y protección de la persona desaparecida.
  • Policía Nacional del Perú (PNP): Las comisarías de la Policía Nacional del Perú reciben denuncias de desaparición de personas en todo el país, sin período de espera para iniciar la investigación. El personal policial registra el caso de inmediato y activa procedimientos de búsqueda, incluyendo el despliegue de patrullas y la coordinación con otras unidades policiales. Comunícate al 105.}
  • Recuerda que no debes esperar que transcurran las 24 horas para denunciar casos de desaparición.

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