El complicado panorama de Piero Quispe para volver a Universitario: el fuerte interés desde México, Argentina y la MLS

Universitario de Deportes se prepara para una etapa de ajustes clave, con el objetivo de reforzar su plantel de cara al Torneo Clausura 2026 y mantener vivas las aspiraciones por alcanzar el tetracampeonato nacional. Las próximas semanas serán decisivas, ya que la directiva busca sumar nuevas piezas en un mercado de pases que promete movimientos relevantes.
Entre los nombres que han surgido en el radar destaca Piero Quispe, cuyo presente genera expectativa tanto en la hinchada como en la dirigencia. El futbolista, quien viene de jugar en Sydney FC de Australia, se encuentra en Lima y fue visto en el estadio Monumental durante la reciente victoria ‘crema’ sobre Sport Huancayo, lo que avivó los rumores acerca de un posible regreso.
Según el periodista deportivo Gustavo Peralta, miembros de la directiva de la ‘U’ ya han iniciado contactos preliminares con el volante peruano y su entorno para explorar su retorno. “Tengo entendido que ayer (el sábado) alguien de la ‘U’ le dijo a Piero Quispe y a su representante que tenían ganas de que vuelva y que iban a conversar en las próximas horas”, señaló en el programa Al Límite.
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La situación contractual de Piero Quispe añade complejidad al panorama, ya que mantiene vínculo con Pumas UNAM, entidad que posee sus derechos federativos hasta finales de este año. Sin embargo, el actual DT, Efraín Juárez, no lo incluiría en sus planes más recientes, lo que limita sus minutos y abre la puerta a negociaciones para una eventual salida.
De acuerdo con Peralta, la posibilidad de que el canterano retorne a Universitario existe, pero no es la más avanzada. El comunicador advirtió que Atlante de México se perfila como el destino más cercano para el futbolista, considerando que la propuesta económica y deportiva del club que acaba de subir a la Liga MX resulta atractiva. Además, Huracán de Argentina volvió a manifestar interés, y San José Earthquakes de la MLS figura también entre los pretendientes.
En este contexto, la pregunta central para la afición es: ¿qué posibilidades reales existen de que Piero Quispe vista nuevamente la camiseta ‘merengue’? Según las declaraciones de Gustavo Peralta, la directiva ya expresó su intención de conversar con el jugador y su representante con una reunión a pactarse durante esta semana.
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Piero Quispe sobre posibilidad de volver a Universitario
Durante su visita al estadio Monumental, Piero Quispe no esquivó las preguntas sobre su futuro. “Todavía. Ahí vamos a hablar. En cualquier momento va a haber noticias. Para el Clausura puede ser”, respondió para Fútbol en América.
El futbolista de 24 años profundizó en sus sentimientos hacia Universitario y su carrera en el extranjero: “¿Quién no quisiera volver al club donde eres feliz? Quisiera seguir en el extranjero, pero no le cierro las puertas a nadie”, manifestó.
La dirigencia del club de Ate deberá definir si eleva la propuesta y compite con las ofertas internacionales, o si prioriza otras alternativas para el armado del equipo de cara al segundo semestre del año. Eso sí, se estima que habrá la salida de dos extranjeros y ahí podría haber novedades.
La etapa de Piero Quispe en Sydney FC
Posterior a su paso por México, Piero Quispe tuvo una experiencia positiva en Sydney FC de Australia. Su estadía en el conjunto australiano fue breve y pudo consolidarse como titular indiscutido, tanto para Ufuk Talay como para Steve Corica.
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En los seis meses que participó en el fútbol de Oceanía, el mediocampista estuvo presente en 30 encuentros oficiales, con dos goles y cinco asistencias a su favor. Pese a esta notoria continuidad, el entorno de Quispe apunta a que se desenvuelva en una liga más competitiva.
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