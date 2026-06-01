Peruanos podrán tramitar sus pasaportes sin cita previa desde hoy, 1 de junio

Desde este 1 de junio, la Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que comenzará a emitir pasaportes electrónicos sin cita previa y con la modalidad de atención por orden de llegada en las sedes habilitadas, dentro del horario de cada oficina y según la disponibilidad de la atención.

Según RPP, el superintendente de Migraciones, Juan Alvarado Gómez, afirmó que la intención al adoptar esta nueva modalidad de atención es porque “queremos que más peruanos puedan realizar este trámite de manera rápida y sin barreras, priorizando una atención oportuna y ordenada”, según declaraciones recogidas por RPP.

De esta manera, el servicio de atención para los ciudadanos peruanos se vuelve “más ágil, cercano y eficiente”, como sostuvo la entidad en un comunicado emitido en el que defiende la decisión de su proceso de modernización.

Pasaporte peruano, trámite sin cita desde el 1 de junio en oficinas de Migraciones | Andina

¿Cómo será la atención en Migraciones desde hoy?

Para obtener el pasaporte electrónico, se debe presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado, además del comprobante de pago de S/ 120,90, según Migraciones. El pago puede hacerse en el Banco de la Nación, en la plataforma Págalo.pe o de forma presencial en agencias de Migraciones, donde se admite la billetera digital Yape o los POS instalados en los locales.

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La modalidad presencial funcionará por medio de un ticket. Los ciudadanos deberán tomar uno y permanecer en la sede hasta que el pasaporte esté listo, con la opción de retirarse temporalmente durante el proceso de impresión.

El procedimiento se aplicará en todas las oficinas, incluyendo módulos en centros comerciales y espacios MAC, bajo el principio de preferencia legal para adultos mayores, gestantes y personas que acuden acompañados de menores.

¿Qué pasará con quienes sí tengan programada una cita desde la página web de Migraciones? Ya que los ciudadanos no estarán obligados a generar una, aquellos que sí lo hicieron serán atendidos de forma prioritaria, conforme al turno previamente reservado.

Migraciones realizará la II Feria del Pasaporte con cobertura a nivel nacional.

Beneficios para el usuario

La eliminación de las citas virtuales ocurre tras detectarse irregularidades en la asignación de turnos. Según el superintendente de Migraciones, el sistema fue afectado por bots y tramitadores que generaron barreras para el ciudadano común. El modelo presencial busca restablecer la equidad en el acceso y evitar la reventa de turnos, un problema que se agudizó en los últimos meses.

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Durante la fase final de implementación, que abarcó los días 28, 29 y 30 de mayo, se realizaron pruebas en todo el país para garantizar la operatividad del nuevo esquema. La entidad recomienda acudir con anticipación y cumplir los requisitos para evitar retrasos. La experiencia en jornadas especiales, como la Feria del Pasaporte, mostró una alta demanda y la necesidad de ajustes logísticos.

Para adultos mayores, gestantes y personas con menores a cargo, se mantiene la atención prioritaria. En 2026, Migraciones procesó más de 323.000 pasaportes electrónicos, un aumento del 3% respecto al año anterior. Entre el 8 de abril y el 25 de mayo se emitieron 104.000 documentos, cifra que evidencia el crecimiento sostenido en la solicitud de pasaportes.

Citas para pasaporte 2025 el mismo día: Migraciones amplía sedes y horarios para el trámite - Migraciones

El nuevo sistema también se implementa en ciudades como Tacna, donde se reportaron dificultades por demoras y limitaciones en la atención. La apertura de la modalidad presencial en todas las sedes busca evitar colas extensas y mejorar la experiencia del usuario.

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¿A qué países se puede entrar con pasaporte peruano?

Los ciudadanos peruanos tienen la posibilidad de explorar destinos internacionales con mayor facilidad, fomentando el turismo y las relaciones internacionales gracias a los acuerdos bilaterales y políticas unilaterales. Estos son los países a los que los peruanos pueden ingresar solo con pasaporte:

América Latina y el Caribe: México, Guyana, Surinam, Aruba, Bonaire, Barbados, Belice, Costa Rica, Guatemala, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saba, San Eustaquio y Trinidad y Tobago. Desde el 2024, se sumó El Salvador a esta lista.

Europa: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Escocia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gales, Grecia, Hungría, Inglaterra, Irlanda del Norte, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Moldavia, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania.

Asia: Brunéi, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Israel, Malasia, Mongolia, Nepal, Catar, Singapur y Tailandia.

África: Bostwana, Marruecos y Sudáfrica.