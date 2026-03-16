Mano Menezes reveló charla con André Carrillo y Yoshimar Yotún para sus regresos a la selección peruana: “Es trabajoso liderar, hay que ser ejemplo”

El DT brasileño se pronunció por la presencia de algunos referentes a la selección peruana para los amistosos con Senegal y Honduras. (Video: Bicolor )

El técnico de la selección peruana, Mano Menezes, presentó su primera convocatoria para los amistosos que enfrentará en marzo ante Senegal y Honduras en Europa, una lista que generó debate por algunas ausencias y el regreso de figuras experimentadas. Y es que apostó por la continuidad de referentes como Pedro Gallese, Miguel Araujo, Yoshimar Yotún y André Carrillo, al tiempo que abrió la puerta a nuevos nombres. En ese sentido, el DT confesó una charla con la ‘Culebra’ y ‘Yoshi’ para liderar el nuevo plantel.

“Pienso que es importante tener a referentes para los jóvenes que están llegando. Ellos son considerados referentes del proceso anterior. Vivieron buenos momentos y pueden ayudar a los jóvenes a tener las herramientas necesarias. Eso es lo que queremos”, sostuvo en conferencia de prensa.

El entrenador de 63 años también aclaró que la ‘bicolor’ es un espacio abierto para todos los futbolistas que puedan aportar, siempre que asuman el reto de liderar el recambio. “Para aquellos jugadores capaces de ayudar en el proceso de recambio, de estar ayudando como referentes, de asumir ese papel. Es trabajoso liderar, hay que ser ejemplo, tienen que estar para el grupo. Imagino que lo pueden hacer”, indicó.

Luis Advíncula y Renato Tapia fueron dejados de lado en la primera convocatoria de Mano Menezes en Perú. - créditos: FPF

Mano Menezes reveló charla con André Carrillo y Yoshimar Yotún sobre sus regresos

El regreso de André Carrillo y Yoshimar Yotún fue abordado en profundidad por Mano Menezes, quien explicó cuál será el papel de ambos en este nuevo proceso. “¿André Carrillo? Lo veo como un segundo o tercer volante. Es un jugador que da bastante equilibrio en las decisiones. Cuando queremos atacar, cuando queremos mantener la posesión. Eso es importante para un equipo, para estar tan oscilante en el partido”, resaltó.

Sobre el diálogo con ambos referentes, Menezes remarcó el aprendizaje y compromiso del mediocampista de Corinthians con la ‘blanquirroja’. “(Carrillo) ha entendido bastante con maduración. Tuve una conversación telefónica con él, así como con Yoshimar Yotún, para que quede claro el papel que tendrán en la selección. Carrillo me dijo una cosa importantísima: que entendió en Brasil viendo a los otros jugadores brasileños la importancia que ellos le dan a la selección nacional, y que entendió su papel en la selección peruana. Eso para mí es de gran valor”, expresó.

De hecho, Carrillo no juega en el combinado patrio desde junio del año pasado, cuando disputó el duelo con Ecuador por Eliminatorias 2026. En tanto, Yotún vuelve desde el choque con Uruguay en setiembre del 2025.

Mano Menezes reveló charla con André Carrillo y Yoshimar Yotún para sus regresos a la selección peruana.

Mano Menezes explicó la convocatoria de Jairo Vélez

Entre los nombres que llamaron la atención en la lista de citados se encuentra Jairo Vélez, mediocampista que ha destacado en Alianza Lima y que recibe su primera oportunidad con la selección peruana tras cumplir cinco años consecutivos residiendo en el país.

Mano Menezes explicó los motivos que llevaron a incluir al nacido en Ecuador en la convocatoria, poniendo énfasis en sus cualidades técnicas y su visión de juego. “Tiene esas características de jugador que queremos para esa función. Es un jugador que piensa en el juego, que encuentra soluciones para jugadas más importantes en el último tercio en la construcción del equipo”, afirmó.

El volante anotó de cabeza el segundo tanto de los 'blanquiazules' en Matute - Crédito: L1MAX.

Mano Menezes y su objetivo con los jugadores de la selección peruana

Por último, Mano Menezes dejó en claro que su principal meta es construir un equipo competitivo, con calidad técnica y capacidad física para afrontar partidos de alto nivel. “Queremos construir un equipo muy competitivo. Que los jugadores tengan una buena calidad técnica. También pensamos en el físico, porque el fútbol es muy físico; y los jugadores que entienden los espacios, tienen dinámica e intensidad para jugar 90 minutos los consideramos mucho”, acotó.

A la hora de definir los criterios de selección, Menezes enfatizó la relevancia de la disciplina táctica para ser considerados en la selección peruana. “Lo más importante que valoramos es la disciplina táctica, porque si no no vamos a lograr nada. Intentamos identificar a los jugadores a partir de que estamos iniciando vamos a conversar con los entrenadores para obtener información importante. También vamos a ver qué comportamiento tienen cuando están en la selección”, explicó.