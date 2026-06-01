Perú

Ministerio Público despliega 7.000 fiscales para blindar la segunda vuelta electoral en Perú

Ante antecedentes de delitos y demoras en comicios previos, el organismo refuerza la prevención y la supervisión en todo el país para asegurar la entrega de material y el desarrollo de la jornada

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez de pie en un escenario morado, Fujimori con vestido blanco y fajín floral, Sánchez con camisa blanca y sombrero en mano
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el estrado del centro de convenciones de Lima, listos para el debate presidencial rumbo a la segunda vuelta electoral. (Jurado Nacional de Elecciones)

El Ministerio Público de Perú anunció el despliegue de 7000 fiscales a nivel nacional con el objetivo de reforzar la prevención y la supervisión ante riesgos en la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio. La medida responde a incidencias detectadas en procesos electorales previos y busca asegurar la entrega oportuna del material electoral en los centros de votación, así como el desarrollo normal del proceso democrático.

De acuerdo con datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, las fiscalías de prevención del delito, penales y anticorrupción coordinarán acciones para evitar demoras en la distribución de materiales y responder a incidentes durante la jornada electoral. El despliegue contempla una cobertura integral desde el almacenamiento en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hasta la llegada del material a los centros de sufragio.

Ilustración en acuarela de una mano depositando una boleta en una urna con 'SEGUNDA VUELTA' y 'ONPE'. De fondo, la bandera de Perú y una multitud de votantes.
Una ilustración en acuarela muestra una mano depositando un voto en la urna de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante la segunda vuelta en Perú, con la bandera nacional de fondo y una multitud de votantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre 2010 y 2025, el Ministerio Público documentó 146 casos de destrucción de material electoral o locales de votación, 54 enfrentamientos durante la jornada electoral y 32 bloqueos de acceso a centros de votación. Además, se registraron 34 episodios de suplantación de identidad y 29 vinculados a propaganda electoral fuera de horario permitido.

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Las regiones con mayor incidencia de delitos electorales, según el Observatorio, son Cajamarca, Loreto, Áncash, Junín, Amazonas, Huánuco y Huancavelica. Estas zonas concentran una parte significativa de las intervenciones fiscales por la frecuencia y variedad de delitos reportados.

El JNE confirmó dos debates oficiales para la segunda vuelta electoral de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El JNE confirmó dos debates oficiales para la segunda vuelta electoral de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detenciones y acciones preventivas recientes

En los últimos procesos electorales, las detenciones por delitos electorales han representado un desafío adicional para el sistema. En las Elecciones Generales de 2021, se registraron 65 detenidos en la primera vuelta y 35 en la segunda; en las Regionales y Municipales de 2022, la cifra ascendió a 139 personas detenidas por diferentes infracciones.

Durante la primera vuelta electoral de 2026, desarrollada entre el 11 y el 13 de abril, el Ministerio Público identificó 57 incidentes de relevancia penal, entre ellos 29 casos de suplantación de identidad, 10 de propaganda en horario prohibido y 4 de destrucción o incautación de material electoral. Además, 49 ciudadanos fueron detenidos en todo el país, principalmente por suplantación de identidad, incumplimiento de la ley seca y propaganda indebida.

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Mujer de cabello gris con mascarilla facial deposita su boleta de votación en una urna transparente. Al fondo se ve la bandera de Perú y otras personas.
Una votante deposita su voto en una urna transparente durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales Perú 2024, en un centro de votación con la bandera peruana de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este contexto, las fiscalías redoblarán esfuerzos antes y durante la jornada electoral, con tareas que incluyen la supervisión directa del despliegue de material en los almacenes de la ONPE y vigilancia permanente para responder ante posibles delitos que afecten el derecho al voto y la administración pública.

Los equipos fiscales permanecerán en alerta para actuar ante cualquier hecho que ponga en riesgo la transparencia de la elección. El trabajo coordinado entre las distintas fiscalías busca garantizar la integridad y legalidad de la jornada del 7 de junio.

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Detalles de la segunda vuelta

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ultima los detalles para la segunda vuelta electoral del 7 de junio, concretando el despliegue del material de votación a nivel nacional bajo el resguardo de la Policía Nacional y supervisión satelital. Para esta jornada, el jefe interino del organismo, Bernardo Pachas, confirmó la reubicación estratégica de 386 mesas de sufragio con el fin de facilitar el acceso de los votantes, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó 218 locales de votación en el extranjero, incrementando la cobertura respecto al proceso anterior.

Por su parte, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recordó a la ciudadanía que el padrón electoral para estos comicios presidenciales quedó cerrado definitivamente y no presentará modificaciones entre ambas vueltas. La distribución del material logístico en Lima y Callao se realizará a partir del viernes 5 de junio, asegurando que las herramientas de votación, incluyendo las plantillas Braille para electores con discapacidad visual, estén listas en todos los centros de sufragio para definir la presidencia de la República.

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