Programación de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Programación de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026 - Crédito: Liga Profesional.

Entre el sábado 21 y el domingo 22 de marzo, se disputarán los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Los equipos buscarán asegurar su pase a las semifinales en una instancia donde la presión y el nivel técnico serán determinantes para continuar en la competencia.

Los partidos arrancarán el sábado con el enfrentamiento entre San Martín y Circolo Sportivo Italiano. En el encuentro de ida, las ‘santas’ lograron imponerse por 3 sets a 1, pero debió esforzarse para superar la resistencia de Circolo. Para avanzar directamente, las de Santa Anita necesitan mantener la solidez mostrada en el primer partido y evitar sorpresas que podrían forzar un tercer encuentro.

El segundo turno del sábado será para Universitario, que se medirá ante Regatas Lima. Las ‘pumas’ consiguieron revertir una mala racha y se impusieron con autoridad 3 sets a 1 frente al equipo chorrillano en la ida. Ahora, las de Ate buscarán confirmar su recuperación y asegurar su lugar entre las cuatro mejores del torneo.

El domingo, la acción continuará con Géminis, equipo que intentará replicar su desempeño frente al Club Atlético Atenea. El cuadro de Natalia Málaga parte con ventaja tras su victoria en el primer partido y aspira a sellar la serie sin necesidad de un tercer duelo. La jornada cerrará con el cruce entre Alianza Lima y Deportivo Soan. En la ida, las de Facundo Morando demostraron su poderío y vencieron con un claro 3 sets a 0, perfilándose como uno de los favoritos para avanzar.

En esta etapa, si se repiten los resultados de los partidos de ida, los equipos vencedores asegurarán su pase a semifinales sin necesidad de un tercer partido. Sin embargo, si alguno de los equipos derrotados logra igualar la serie, será necesario disputar un tercer enfrentamiento a mitad de semana para definir a los clasificados.

Programación de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026

Sábado 21 de marzo

- Circolo vs San Martín / 17:00 horas

- Regatas Lima vs Universitario / 19:00 horas

Domingo 22 de marzo

- Géminis vs Atenea / 15:15 horas

- Deportivo Soan vs Alianza Lima / 17:00 horas

Programación de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026 - Crédito: Liga Profesional.

Cómo se definen las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tras la conclusión de los partidos de vuelta, los equipos que hayan logrado dos victorias en sus respectivas series avanzarán directamente a las semifinales del campeonato. De acuerdo con el reglamento de la Federación Peruana de Vóley, si ambos equipos suman un triunfo cada uno, se disputará un tercer partido para definir al clasificado. Este encuentro adicional está programado para desarrollarse a mitad de semana y mantiene el formato de eliminación directa.

En el contexto actual, Alianza Lima y Géminis llegan con ventaja tras sus triunfos en la ida y, de mantener el rendimiento, podrían enfrentarse en la siguiente ronda. Por su parte, San Martín y Universitario se perfilan como los otros posibles semifinalistas, siempre que repitan sus victorias iniciales ante Circolo Sportivo Italiano y Regatas Lima, respectivamente. El nivel mostrado por estos equipos en la fase regular y en la primera jornada de cuartos de final refuerza su favoritismo, aunque la posibilidad de un tercer partido añade incertidumbre a la definición de las llaves.

Dónde ver los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026

Los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026 serán transmitidos en vivo por Latina Televisión, tanto en señal abierta como en su plataforma web, lo que permitirá a los aficionados seguir cada partido desde cualquier lugar del país. Además, la Federación Peruana de Vóley ofrece una cobertura en tiempo real a través de su sitio web oficial y su página de Facebook, donde se publican actualizaciones punto a punto y resúmenes de los encuentros.

Infobae Perú también cubrirá las incidencias de cada partido a través de su portal digital, con análisis, estadísticas y declaraciones de las protagonistas. Los seguidores podrán acceder a información detallada sobre las mejores acciones y el desempeño de los equipos durante esta fase crucial del campeonato.