El fin de la era del “cumplir”: El nuevo contrato emocional

Un trabajador invade los espacios de sus compañeros con basura y pertenencias, generando incomodidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, el éxito de una gestión de personas se medía por la eficiencia de la planilla y una rotación controlada. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una crisis silenciosa que los indicadores tradicionales no logran capturar del todo: la erosión del compromiso laboral. Según el último informe State of the Global Workplace de Gallup, el compromiso de los empleados a nivel mundial muestra un estancamiento preocupante, pero en el Perú el panorama es especialmente crítico, pues apenas el 25% de los colaboradores se siente realmente conectado con su propósito organizacional. Esta desconexión, lejos de ser un problema de actitud individual, refleja una ruptura profunda en el contrato emocional que vinculaba al trabajador con su empleador.

El costo de esta indiferencia es inmenso. Según el mismo estudio, no solo hablamos de un impacto en el clima laboral, sino de un golpe directo a la economía real: la baja productividad derivada del desinterés le cuesta al mercado global cerca de 10 trillones de dólares anuales, lo que equivale a casi el 9% del PBI mundial. En nuestro país, donde el informe señala que el 41% de la fuerza laboral declara estar “prosperando” pero bajo niveles de estrés crecientes, la “renuncia silenciosa” se ha convertido en el síntoma de un modelo de gestión que ya no responde a las necesidades actuales. El profesional peruano de hoy ha reconfigurado su jerarquía de valores, priorizando el bienestar y la flexibilidad como condiciones innegociables para su permanencia.

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Para revertir esta tendencia, debemos dejar de ver al bienestar como un beneficio opcional y empezar a entenderlo como una inversión estratégica. En este escenario, el diseño de un ecosistema sólido de beneficios e incentivos se vuelve fundamental. No se trata solo de compensación, sino de ofrecer herramientas tangibles que alivien las cargas de la vida diaria —como la alimentación, la movilidad o el soporte en salud mental— y que demuestren un interés genuino por la calidad de vida del colaborador. Este tipo de incentivos, correctamente alineados a las necesidades reales, son los que permiten elevar el engagement, logrando reducir la rotación de manera drástica y consolidando una cultura de cuidado que el mercado premia con lealtad.

Finalmente, esta transformación no será posible sin un liderazgo que actúe como pegamento cultural en entornos fragmentados. Necesitamos líderes con la sensibilidad necesaria para detectar el agotamiento antes de que se convierta en dimisión. El compromiso no es algo que se pueda exigir por contrato, sino algo que se cultiva día a día a través de una propuesta de valor que acompañe al trabajador en su cotidianidad. El empleador que comprenda que el bienestar de su equipo es el motor fundamental de su rentabilidad no sólo superará esta crisis de compromiso, sino que estará sentando las bases para liderar el mercado en los años por venir.

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