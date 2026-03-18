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Entradas para cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: precios y cómo comprar boletos para duelos que definirán a los clasificados

Se inicia la venta de boletos para los duelos de vuelta de la instacia final: Alianza Lima se medirá con Soan, Universitario hará lo suyo con Regatas Lima, Géminis chocará con Atenea, y San Martín enfrentará a Circolo

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Entradas para cuartos de final
Entradas para cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El inicio de los cuartos de final en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 presentó jugadas sobresalientes y permitió que ciertos equipos tomaran una ventaja clara en su ruta hacia las semifinales. Las series podrían quedar definidas este fin de semana, con la realización de los encuentros de vuelta que serán clave para conocer a los clasificados.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para los partidos de cuartos de final vuelta?

La Federación Peruana de Vóley (FPV) informó que la venta de entradas para los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 comenzará hoy, miércoles 18 de marzo. Los hinchas podrán adquirir los boletos a partir de las 12:00 en Perú a través de la plataforma Joinnus y la aplicación Yape.

Es importante considerar que las entradas se venden por jornada, es decir, permiten el acceso a todos los encuentros de sábado o domingo, y no de forma individual.

- General: S/. 20.00 soles

- Preferente Norte: S/. 30.00 soles

- Preferente Sur: S/. 30.00 soles

- Preferente Oriente: S/. 40.00 soles

- Preferente Occidente: S/. 50.00 soles

Precios de las entradas para
Precios de las entradas para los cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

¿Cómo quedaron los partidos de cuartos de final ida?

La fase de cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 inició el fin de semana pasado con los partidos de ida. Deportivo Géminis, bajo la dirección de Natalia Málaga, logró un 3-1 frente a Atlético Atenea en una serie que prometía paridad. Más tarde, Alianza Lima consiguió una victoria contundente por 3-0 ante Deportivo Soan.

El domingo, San Martín derrotó con esfuerzo a Circolo Sportivo Italiano por 3-1, mientras que Universitario de Deportes también obtuvo un triunfo por 3-1 ante Regatas Lima. Como novedad, estos playoffs introdujeron el uso del video challenge, tecnología que permite revisar jugadas y refuerza la transparencia en el torneo.

Las 'cremas' recuperaron nivel y se impusieron 25-17 en este juego. Resultado final: 3-1 en sets - Crédito: Latina.

Así se jugarán los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 21 de marzo

- Circolo Sportivo Italiano vs San Martín (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Regatas Lima vs Universitario de Deportes (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 22 de marzo

- Deportivo Géminis vs Atlético Atenea (15:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Deportivo Soan vs Alianza Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de los cuartos de
Programación de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2026 - Crédito: Liga Profesional.

Canal TV para ver los cuartos de final vuelta

Latina TV tiene los derechos exclusivos de transmisión de la Liga Peruana de Vóley, por lo que los partidos correspondientes a los cuartos de final podrán verse en señal abierta a través del canal 2. Además, los aficionados dispondrán de la opción de seguir los encuentros en la página web y la aplicación móvil de la cadena, facilitando el acceso desde diferentes dispositivos.

Por su parte, la Federación Peruana de Vóley (FPV) pondrá a disposición la transmisión en directo a través de su portal oficial, www.fpvorg.pe. La Liga Peruana de Vóley también permitirá ver los partidos mediante su cuenta oficial en Facebook, ampliando las alternativas para los seguidores del voleibol nacional.

De manera complementaria, Infobae Perú presentará una cobertura detallada del partido de vuelta, incluyendo información previa, análisis minuto a minuto, declaraciones de protagonistas y los momentos más relevantes de cada jornada, todo accesible en su plataforma digital.

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