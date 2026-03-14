Universitario aplastó 16-0 a Carlos A. Mannucci y registró la mayor goleada en la historia del fútbol femenino

El sábado 14 de marzo se produjo un hecho histórico en la Liga Femenina de Fútbol de Perú . Universitario de Deportes superó 16-0 a Carlos A. Mannucci en Trujillo y estableció un nuevo récord de la mayor goleada en la historia del torneo. Stephanie Lacoste , Xioczana Canales y Pierina Núñez destacaron como las principales goleadoras del encuentro.

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