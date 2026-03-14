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Universitario aplastó 16-0 a Carlos A. Mannucci y registró la mayor goleada en la historia del fútbol femenino

El equipo de Carlos Véliz inició el campeonato con una amplia victoria. ‘Fefa’ Lacoste anotó cuatro goles frente a las trujillanas, que disputaron el partido sin entrenador y con apenas tres jugadoras en el banco de suplentes

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La uruguaya marcó cuatro tantos ante Carlos A. Mannucci en la goleada más abultada de la historia del fútbol femenino peruano. Créditos: Bicolor / Youtube.

El sábado 14 de marzo se produjo un hecho histórico en la Liga Femenina de Fútbol de Perú. Universitario de Deportes superó 16-0 a Carlos A. Mannucci en Trujillo y estableció un nuevo récord de la mayor goleada en la historia del torneo. Stephanie Lacoste, Xioczana Canales y Pierina Núñez destacaron como las principales goleadoras del encuentro.

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