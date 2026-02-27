Alianza Lima vs Universitario en la Liga Femenina 2026: fecha confirmada del primer clásico de la temporada

Alianza Lima vs Universitario en la Liga Femenina 2026

La Liga Femenina 2026 se prepara para su arranque, con doce equipos listos para competir por el máximo título del fútbol nacional. Se realizó el sorteo del fixture la tarde de viernes 27 de febrero, y las escuadras conocieron a sus rivales en la competencia: la lucha por el título nacional iniciará el próximo sábado 14 de marzo.

En la edición anterior, Alianza Lima logró consagrarse bicampeón tras imponerse en la final a Universitario de Deportes. Las ‘íntimas’ se adjudicaron el Torneo Apertura, mientras que las ‘cremas’ conquistaron el Torneo Clausura, llevando la definición del título a un enfrentamiento directo entre ambos conjuntos, que renovó la histórica rivalidad y elevó el interés por el desenlace del certamen.

Alianza Lima vs Universitario: fecha confirmada del primer clásico de la Liga Femenina 2026

El esperado clásico de la Liga Femenina 2026 entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se disputará en la séptima jornada del torneo. En esta ocasión, el equipo ‘íntimo’ ejercerá la localía frente al conjunto ‘merengue’, en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la fase regular y que podría influir en la lucha por los primeros puestos de la tabla.

¿Qué necesita Alianza Lima y Universitario para salir campeón? (Liga Femenina)

Formato y canal TV para ver la Liga Femenina 2026

La Liga Femenina 2026 presenta un formato renovado y accesible para los aficionados. Todos los encuentros podrán verse a través de Juntos TV en Movistar TV (canales 29 y 729 HD) y Claro TV (canales 24 y 535 HD), además de la transmisión gratuita en el canal de YouTube Bicolor+.

El torneo, que arranca el 14 de marzo, contará con la participación de 12 equipos distribuidos en tres etapas: Torneo Apertura, Torneo Clausura y la fase final, donde se definirá al campeón nacional. El tradicional sistema de hexagonal (play offs) se mantiene para determinar a los ganadores de cada etapa.

En total, se estima la realización de 150 partidos a lo largo de 34 fechas. Solo el conjunto que obtenga el título nacional conseguirá el pase a la Copa Libertadores 2027, incrementando la competitividad y el atractivo del certamen femenino.

Así se jugará la fecha 1 de la Liga Femenina 2026

La Liga Femenina 2026 dará inicio el 14 de marzo, con una primera jornada que presenta duelos destacados para los equipos más tradicionales del certamen.

Alianza Lima abrirá su participación como local ante FC Killas, buscando comenzar con el pie derecho en su camino por el título. Sporting Cristal también debutará en casa, enfrentándose a un exigente Melgar. Por su parte, Universitario de Deportes tendrá que viajar a Trujillo para medirse con C. A. Mannucci en condición de visitante.

Estos encuentros inauguran una temporada que promete emociones y alta competitividad desde el arranque.

Fecha 1

- Biavo FC vs CD Yanapuma

- Club UNSAAC vs Defensores Illucán

- Atlético Andahuaylas vs Flamengo FBC

- Alianza Lima vs FC Killas

- Sporting Cristal vs Melgar

- Carlos A. Mannucci vs Universitario de Deportes

Fixture de la Liga Femenina 2026

Los equipos que participarán de la Liga Femenina 2026

Para la temporada 2026 de la Liga Femenina, los equipos Yanapuma de Loreto y Atlético Andahuaylas ocuparán los lugares que dejaron Universidad César Vallejo y Real Áncash, descendidos en la campaña anterior. Yanapuma y Atlético Andahuaylas lograron su acceso a la máxima categoría tras conquistar el título y el subcampeonato en el torneo de ascenso femenino.

Ambos conjuntos, al igual que los demás participantes, han intensificado su preparación en la recta final de la pretemporada. Además de incorporar nuevos refuerzos a sus planteles, buscan llegar en óptimas condiciones para afrontar los desafíos que plantea la edición 2026 y consolidar su presencia en la élite del fútbol femenino nacional.

- Alianza Lima

- Universitario de Deportes

- Sporting Cristal

- Melgar de Arequipa

- Carlos A. Mannucci

- Atlético Andahuaylas

- FC Killas

- Defensores del Ilucán

- Biavo FC

- UNSAAC

- Flamengo FBC

- Club Yanapuma