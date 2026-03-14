Hernán Barcos podría quedarse sin DT: pese a ser el goleador, FC Cajamarca sumó su tercera derrota al hilo en Liga 1 2026.

Hernán Barcos atraviesa una situación particular. A sus 41 años, continúa destacándose y marcando goles, pero su equipo, FC Cajamarca, acumula tres partidos sin victorias en el Torneo Apertura, lo que ha puesto en duda la continuidad del técnico Carlos Silvestri.

En la fecha 7, el club de Barcos comenzó arriba en el marcador con goles de Brandon Palacios y Arley Rodríguez, pero no logró sostener la ventaja. Comerciantes Unidos remontó en el segundo tiempo y se impuso 4-3 en el estadio Héroes de San Ramón.

El ‘Pirata’ aportó uno de los tantos para su equipo, aunque no fue suficiente para cortar la mala racha. FC Cajamarca sumó su tercera derrota consecutiva tras los goles de Maxi Pérez, Wilter Ayoví, José Antonio Parodi y Juan Rodríguez para las ‘águilas cutervinas’.

El equipo de Hernán Barcos sumó su tercera derrota consecutiva en la Liga 1 2026. Créditos: L1 Max / Youtube.

Esta situación ha dejado en duda la continuidad del entrenador Carlos Silvestri, quien armó el plantel junto a la directiva al inicio de la temporada. Según informó un periodista de TV Perú, el presidente Edisson Omar Zavaleta solicitó una reunión de emergencia con el técnico para definir su salida.

“La directiva del FC Cajamarca busca reunirse en las próximas horas con el entrenador Carlos Silvestri para la rescisión de contrato. Las tres derrotas consecutivas en el Apertura han sido la detonante para no continuar más con el técnico nacional”, publicó Alfredo Ccasa en su cuenta de X.

Hernán Barcos se podría quedar sin DT en FC Cajamarca ante una posible salida de Carlos Silvestri.

Barcos, el goleador de la Liga 1 2026

A pesar de los malos resultados del equipo, Hernán Barcos ha mantenido su capacidad goleadora y actualmente es el máximo anotador del campeonato peruano. El delantero argentino sumó su séptimo gol en la fecha 7 frente a Comerciantes Unidos.

En su debut, Barcos marcó un doblete en el empate 3-3 ante Juan Pablo II. En la jornada siguiente, anotó el gol del empate 1-1 contra Deportivo Garcilaso, rescatando un punto como local.

Su actuación más destacada fue ante Melgar, donde firmó un ‘hat-trick’ que permitió la remontada y significó la primera victoria de FC Cajamarca en la máxima categoría del fútbol peruano.

Una exhibición de definición de Hernán Barcos. Volea, jugada individual y un tiro libre perfecto sellaron la contundente victoria de UTC de Cajamarca sobre FBC Melgar. ¡No te pierdas los goles! | L1MAX

Próximo partido de FC Cajamarca

FC Cajamarca deberá dejar atrás su última derrota y enfocarse en el próximo compromiso del Torneo Apertura. En la fecha 8, el equipo de Hernán Barcos visitará a Cienciano en Cusco, el viernes 20 de marzo a las 19:30 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El conjunto cusqueño atraviesa un buen momento, lo que anticipa un duelo exigente para los cajamarquinos como visitantes. Barcos y sus compañeros tendrán que corregir sus errores para sumar puntos ante el ‘papá’ y buscar salir de los últimos lugares en la tabla de posiciones.