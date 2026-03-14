Perú Deportes

Hernán Barcos podría quedarse sin DT: pese a ser el goleador, FC Cajamarca sumó su tercera derrota al hilo en Liga 1 2026

El ‘Pirata’ volvió a marcar, pero su equipo tropezó ante Comerciantes Unidos y se hundió más en la tabla de posiciones del Torneo Apertura

Guardar
Hernán Barcos podría quedarse sin
Hernán Barcos podría quedarse sin DT: pese a ser el goleador, FC Cajamarca sumó su tercera derrota al hilo en Liga 1 2026.

Hernán Barcos atraviesa una situación particular. A sus 41 años, continúa destacándose y marcando goles, pero su equipo, FC Cajamarca, acumula tres partidos sin victorias en el Torneo Apertura, lo que ha puesto en duda la continuidad del técnico Carlos Silvestri.

En la fecha 7, el club de Barcos comenzó arriba en el marcador con goles de Brandon Palacios y Arley Rodríguez, pero no logró sostener la ventaja. Comerciantes Unidos remontó en el segundo tiempo y se impuso 4-3 en el estadio Héroes de San Ramón.

El ‘Pirata’ aportó uno de los tantos para su equipo, aunque no fue suficiente para cortar la mala racha. FC Cajamarca sumó su tercera derrota consecutiva tras los goles de Maxi Pérez, Wilter Ayoví, José Antonio Parodi y Juan Rodríguez para las ‘águilas cutervinas’.

El equipo de Hernán Barcos sumó su tercera derrota consecutiva en la Liga 1 2026. Créditos: L1 Max / Youtube.

Esta situación ha dejado en duda la continuidad del entrenador Carlos Silvestri, quien armó el plantel junto a la directiva al inicio de la temporada. Según informó un periodista de TV Perú, el presidente Edisson Omar Zavaleta solicitó una reunión de emergencia con el técnico para definir su salida.

La directiva del FC Cajamarca busca reunirse en las próximas horas con el entrenador Carlos Silvestri para la rescisión de contrato. Las tres derrotas consecutivas en el Apertura han sido la detonante para no continuar más con el técnico nacional”, publicó Alfredo Ccasa en su cuenta de X.

Hernán Barcos se podría quedar
Hernán Barcos se podría quedar sin DT en FC Cajamarca ante una posible salida de Carlos Silvestri.

Barcos, el goleador de la Liga 1 2026

A pesar de los malos resultados del equipo, Hernán Barcos ha mantenido su capacidad goleadora y actualmente es el máximo anotador del campeonato peruano. El delantero argentino sumó su séptimo gol en la fecha 7 frente a Comerciantes Unidos.

En su debut, Barcos marcó un doblete en el empate 3-3 ante Juan Pablo II. En la jornada siguiente, anotó el gol del empate 1-1 contra Deportivo Garcilaso, rescatando un punto como local.

Su actuación más destacada fue ante Melgar, donde firmó un ‘hat-trick’ que permitió la remontada y significó la primera victoria de FC Cajamarca en la máxima categoría del fútbol peruano.

Una exhibición de definición de Hernán Barcos. Volea, jugada individual y un tiro libre perfecto sellaron la contundente victoria de UTC de Cajamarca sobre FBC Melgar. ¡No te pierdas los goles! | L1MAX

Próximo partido de FC Cajamarca

FC Cajamarca deberá dejar atrás su última derrota y enfocarse en el próximo compromiso del Torneo Apertura. En la fecha 8, el equipo de Hernán Barcos visitará a Cienciano en Cusco, el viernes 20 de marzo a las 19:30 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El conjunto cusqueño atraviesa un buen momento, lo que anticipa un duelo exigente para los cajamarquinos como visitantes. Barcos y sus compañeros tendrán que corregir sus errores para sumar puntos ante el ‘papá’ y buscar salir de los últimos lugares en la tabla de posiciones.

Temas Relacionados

Hernán BarcosCarlos SilvestriFC CajamarcaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Ricardo Gareca reveló lo que lo motivó a convertirse en Youtuber: “Si Farfán y Vargas están en este mundo, ¿Por qué no yo?"

El ‘Tigre’ anunció el lanzamiento de su nuevo proyecto, “La Sustancia”, que estará disponible desde el martes 17 de marzo a través de la plataforma YouTube

Ricardo Gareca reveló lo que

Universitario de Deportes oficializa a Bryan Reyna como su último refuerzo para la temporada 2026: “Sueño cumplido”

A días del cierre del mercado de verano en la liga peruana, la escuadra ‘crema’ selló la contratación del seleccionado nacional. El ‘Picante’ regresa a la Liga 1 luego de dos temporadas en Belgrano de Argentina

Universitario de Deportes oficializa a

Jairo Concha habló tras ser sancionado con Universitario: “No me arrepiento. No insulté a un hincha, defendí a mi hijo”

El mediocampista peruano se pronunció tras recibir una sanción de dos fechas por el intercambio verbal con hinchas de Sporting Cristal

Jairo Concha habló tras ser

La peculiar reacción de Jairo Concha tras ser sancionado con Universitario en Liga 1 2026

El volante ‘crema’ se expresó tras recibir una suspensión de dos fechas por el incidente con hinchas de Sporting Cristal

La peculiar reacción de Jairo

Se reveló que Universitario buscaría que sancionen a Paolo Guerrero luego de castigos contra Javier Rabanal y Jairo Concha

El periodista Mauricio Loret de Mola dio a conocer la información luego de que el mediocampista y entrenador ‘crema’ sean castigados con dos y cuarto fechas de suspensión, respectivamente

Se reveló que Universitario buscaría
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso aprueba interpelar al ministro

Congreso aprueba interpelar al ministro Aldo Prieto el jueves 19 de marzo: ¿qué preguntas responderá el titular del MTC?

Ministro Aldo Prieto descarta dialogar con bancadas previo a la interpelación: “La única conversación será mi exposición ante el Congreso”

“Tenemos apenas 20 días”: José María Balcázar se pronuncia por asesinato de transportistas y evalúa proyecto para diferenciar bandas de crimen organizado

PCM anuncia que 430 mil placas vehiculares ya tienen chips activados para abastecimiento de GNV

Minem asegura que planta regasificadora garantizará suministro de gas ante posible nueva crisis: “Este colapso no pasaría”

ENTRETENIMIENTO

‘Majo con Sabor’ genera polémica

‘Majo con Sabor’ genera polémica con frase que le decía su ex: “Te juro que solo me gustan las mujeres”

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo vuelven a la TV con ‘La Granja VIP’: Asi fue su reencuentro tras estar dos años distanciados

Maju Mantilla marca límites y aclara que en ‘La Sustancia’ separa lo personal de lo profesional: “Mi vida privada no es negociable”

Christian Meier cautivó a fans en el Gran Teatro Nacional: tributo a Pedro Suárez Vértiz y noche mágica junto a Eva Ayllón

Carlos Alcántara responde a críticas por sus fotos polémicas en redes sociales: “Estoy feliz con mi cuerpo y mi edad”

DEPORTES

Ricardo Gareca reveló lo que

Ricardo Gareca reveló lo que lo motivó a convertirse en Youtuber: “Si Farfán y Vargas están en este mundo, ¿Por qué no yo?"

Universitario de Deportes oficializa a Bryan Reyna como su último refuerzo para la temporada 2026: “Sueño cumplido”

Jairo Concha habló tras ser sancionado con Universitario: “No me arrepiento. No insulté a un hincha, defendí a mi hijo”

La peculiar reacción de Jairo Concha tras ser sancionado con Universitario en Liga 1 2026

Se reveló que Universitario buscaría que sancionen a Paolo Guerrero luego de castigos contra Javier Rabanal y Jairo Concha