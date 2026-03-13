Perú Deportes

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos del campeonato

Inicia la jornada con encuentros imperdibles: Alianza Lima visita a Garcilaso, Universitario recibe a UTC y Sporting Cristal estará frente a frente con Sport Boys. Entérate cómo van los choques

Resultados de la fecha 7
Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos del campeonato

Hoy, viernes 13 de marzo, arranca la séptima fecha del Torneo Apertura 2026 y llega con duelos que podrían definir a los principales aspirantes al título. Alianza Lima, líder actual, afrontará su reto como visitante, decidido a conservar la cima. Los Chankas, segundos en la tabla, intentarán sumar en Chongoyape y mantenerse cerca.

Mientras tanto, Universitario de Deportes buscará recuperarse en el Monumental, y Sporting Cristal recibirá a Sport Boys, con la misión de no perder terreno. Esta jornada puede clarificar el panorama y perfilar a los equipos que seguirán en la pelea directa por el campeonato.

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura 2026

Viernes 13 de marzo

- FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos (15:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play)

Sábado 14 de marzo

- Sport Huancayo vs ADT (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play)

- Juan Pablo II vs Los Chankas (15:15 horas / complejo deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

- Universitario de Deportes vs UTC (20:30 horas / estadio Monumental / L1 Max, L1 Play)

Domingo 15 de marzo

- Sporting Cristal vs Sport Boys (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play)

- Melgar vs Atlético Grau (13:15 horas / estadio Monumental de la UNSA / L1 Max, L1 Play)

- Alianza Atlético vs CD Moquegua / 15:30 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play)

- Cusco FC vs Cienciano (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Programación de fecha 7 del
Programación de fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Canal TV para ver los partidos de la fecha 7

El canal L1 Max transmite en exclusiva todos los partidos de la Liga 1 2026, permitiendo a los aficionados seguir cada encuentro a través de servicios como Claro, Best Cable, DirecTV, Win y, tras recientes negociaciones de 1190 Sports y la Federación Peruana de Fútbol, también por Movistar TV.

Quienes prefieren ver el fútbol desde dispositivos móviles o computadoras pueden acceder a la señal en vivo mediante la app Liga 1 Play. Los usuarios de Movistar, además, disponen de Movistar Play para seguir los partidos desde cualquier dispositivo.

Por otro lado, Infobae Perú ofrece una cobertura digital completa: desde análisis previos hasta actualizaciones minuto a minuto, con videos de goles y jugadas relevantes directamente en su sitio web. De este modo, los hinchas tienen múltiples opciones para mantenerse informados y disfrutar del campeonato desde cualquier lugar.

L1 Max estará en la parrilla de la teleoperadora española.

¿Cómo llegan Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal a la fecha 7?

Universitario de Deportes buscará dejar atrás la derrota sufrida frente a Los Chankas y volver a sumar tres puntos en el estadio Monumental, donde recibirá a UTC, equipo que ha sorprendido por su buen desempeño en la presente temporada.

A su vez, Alianza Lima afronta la séptima jornada fortalecido tras su victoria sobre Melgar y se alista para medirse ante Deportivo Garcilaso en Cusco. El conjunto blanquiazul intentará extender su racha ganadora y reafirmar su condición de candidato al título.

Los Chankas atraviesan una etapa positiva y tratarán de consolidar su papel protagónico al visitar a Juan Pablo II, cuadro que también viene mostrando solidez, tras obtener tres triunfos consecutivos en las fechas recientes.

En tanto, Sporting Cristal tiene la obligación de derrotar a Sport Boys si pretende seguir con opciones reales en la pelea por el Torneo Apertura. Un traspié en este encuentro podría alejarlos de los primeros puestos en la tabla y complicar su objetivo en el certamen.

El cuadro de Pablo Guede se impuso 3-1 y ahora es líder del campeonato nacional - Crédito: L1MAX.

Alianza LimaUniversitario de DeportesSporting CristalSport BoysUTCDeportivo GarcilasoLiga 1peru-deportes

