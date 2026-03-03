Hernán Barcos mantiene diálogo con Mano Menezes tras su designación como técnico de Perú: “Hablé con él, estamos para lo que necesite”

Hernán Barcos considera a Mano Menezes como el entrenador ideal para la selección peruana. - Crédito: FC Cajamarca / Gremio

Hernán Barcos no pasa desapercibido. Su palabra es muy bien valorada en cualquier contexto, incluso si se trata de la selección peruana. Allí se ubica un viejo conocido suyo como Mano Menezes, designado, en una junta de todas las esferas de la FPF, como nuevo estratega de cara al próximo curso mundialista.

Con respecto a ese asunto, el ‘Pirata’ ha encumbrado las capacidades del estratega brasileño, asegurando que es el hombre ideal para reconducir el destino de la ‘bicolor’ en el plano regional. Además, ha revelado que mantiene un diálogo con él y estará al pendiente de lo que necesite en su nuevo proyecto.

Hernán Barcos trabajó con Mano Menezes en Cruzeiro, alcanzando una Copa Brasil. - Crédito: Futura Press

“Después que fue anunciado, conversé con él, le deseé mucha suerte y le dije que aquí estamos para lo que necesite”, dijo en una entrevista con el programa ‘Desvelados’ añadiendo que “es un entrenador que puede darle mucho a Perú, fortalece mucho a los jugadores, genera un buen vínculo. Es un entrenador que conoce mucho y eso creo que es la ventaja para la selección peruana.

Barcos tiene mucha autoridad para hablar de Menezes, dado que lo conoce a la perfección a partir de la etapa compartida en Cruzeiro. Por aquel entonces, HB9 era no solo su voz extendida dentro del campo, también su referente en ataque y goleador incontestable con el que ganó un trofeo.

“Lo he tenido en una etapa muy buena en mi carrera con Cruzeiro, fuimos campeones de la Copa Brasil. Se tiene que adaptar a la situación de Perú y su idiosincrasia. Él tiene esa mano”, recordó hace no mucho en ‘Más Que Fútbol’.

Valoró, además, que Menezes “no solamente es un entrenador, sino un observador del fútbol. El sabe a qué jugador pulir, a qué jugador sacarle el jugo, a qué jugador decirle ‘no es tu momento’; es un tipo muy inteligente que tiene mucha experiencia“.

Mano Menezes fue presentado como nuevo técnico de la selección peruana para las Eliminatorias 2030 - Crédito: FPF.

Menezes al mando

La llegada de Mano Menezes al mando de la selección peruana inaugura una etapa de renovación que busca dejar atrás los años de resultados adversos. En su presentación, asumió el reto de reconstruir la ‘bicolor’ con vistas al Mundial 2030.

Durante el evento, Menezes fue directo sobre el presente de la selección: “Muchos entrenadores pasaron por aquí y hay historia. Sabemos que los últimos años no han sido tan brillantes por los resultados”. Asumió que la reconstrucción es su principal responsabilidad y se mostró motivado por la oportunidad de trabajar desde las bases.

Uno de los pilares de su proyecto es el recambio generacional, mezclando futbolistas experimentados con nuevos talentos. “Yo construyo equipos, con jóvenes y experimentados. Tengo comunicación con ambos”, señaló con optimismo.

El compromiso de Mano Menezes, entretanto, quedó plasmado en su promesa de trabajo constante y dedicación. “Prometo trabajo para conseguir el éxito”, afirmó.

Mano Menezes contará con sus dos primeras evaluaciones oficiales como entrenador de Perú. - Crédito: Paloma del Solar

Menezes, antes de arrancar con los partidos amistosos contra Senegal y Honduras, pidió paciencia a los hinchas: “Entendemos que los hinchas van a presionar en este primer momento. Mientras puedan comprender que algunos resultados no se verán de inmediato, más aún cuando vamos a enfrentar a un equipo como Senegal, que viene de una gran Copa de África, sentirán más confianza si ven que el camino es el correcto”.

El técnico inició sus labores visitando estadios locales junto a sus asistentes y dirigentes de la FPF, observando partidos como el de Sport Boys ante Deportivo Moquegua y el de Universitario de Deportes frente a FC Cajamarca. En estos encuentros, mantuvo un perfil bajo y se concentró en el análisis detallado de los futbolistas.