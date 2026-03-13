Roberto Palacios pide a Paulo Autuori que contrate a este ‘9’ para que Sporting Cristal pueda competir en Copa Libertadores 2026

El histórico exfutbolista peruano sugiere la llegada de Gianluca Lapadula para fortalecer el ataque de Sporting Cristal en la Copa Libertadores, resaltando la necesidad de un goleador probado ante el reto internacional que enfrenta el club celeste (Facebook)

El avance de Sporting Cristal a la etapa de grupos en la Copa Libertadores, tras superar a Carabobo en una dramática tanda de penales, ha situado al club peruano ante el reto de elevar la competitividad de su plantilla. La falta de eficacia ofensiva evidenciada en compromisos recientes ha reavivado el debate sobre la necesidad de incorporar refuerzos, especialmente en la posición de centrodelantero.

Roberto Palacios, uno de los máximos referentes históricos del club, ha solicitado públicamente a la dirigencia y al entrenador Paulo Autuori que prioricen la llegada de un ‘9’ de jerarquía, e incluso postuló al delantero de la selección peruana Gianluca Lapadula como candidato ideal.

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Sporting Cristal cuenta con un respaldo económico estimado en USD 4,1 millones, monto que proviene de los premios otorgados por la Confederación Sudamericana de Fútbol tras su reciente clasificación. Este ingreso extraordinario permite al club explorar opciones en el mercado local y en el exterior, un margen que facilita la búsqueda de refuerzos para afrontar el certamen continental.

Las recientes dificultades del equipo para convertir goles, tanto en el Torneo Apertura como en las fases previas de la Libertadores, han incrementado la presión sobre la directiva.

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Palacios, entrevistado en el programa Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, expresó: “Por mi forma de ver el fútbol, Sporting Cristal precisa un centrocampista creativo y un centrodelantero que aporte goles. Habría que buscar en Argentina o Brasil a ese ‘10’ talentoso e inteligente”. El exvolante subrayó que la incorporación de un atacante con experiencia internacional es clave para competir en igualdad de condiciones con los rivales del grupo.

La opción Lapadula y el debate sobre refuerzos extranjeros

Consultado sobre la posibilidad de sumar a Gianluca Lapadula, actual jugador del Spezia en la Serie B de Italia y pieza habitual en la selección nacional, Palacios destacó su trayectoria: “Es un futbolista experimentado. Cuando integró la selección, respondió a las expectativas. Su nivel está por encima del promedio local. Se evalúa su caso, aunque no hay nada definido todavía”. La situación contractual de Lapadula en el fútbol italiano, marcada por escasa continuidad, podría propiciar su llegada a Lima, aunque desde Sporting Cristal no existen negociaciones confirmadas.

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A pesar de la viabilidad económica y el interés manifestado por Palacios, la llegada de refuerzos extranjeros enfrenta obstáculos internos. El técnico Paulo Autuori ha mostrado reservas frente a nuevas incorporaciones foráneas e incluso ha condicionado su continuidad en la institución a decisiones de la dirigencia respecto a este tema. Y es que el entrenador brasileño ha transmitido que la contratación de otro extranjero podría provocar su salida, una postura que añade complejidad a la planificación deportiva en esta instancia de la temporada.

El debate sobre la conveniencia de sumar figuras internacionales y el delicado equilibrio en la gestión del plantel concentran la atención de la afición celeste, expectante ante la posibilidad de ver reforzado el poder ofensivo del equipo para los desafíos continentales.

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Palacios le pide a Menezes que “no se deje influenciar”

Roberto Palacios planteó que el comando técnico de la selección peruana amplíe la observación de jugadores hacia torneos nacionales como Liga 2 y Copa Perú. (Andina)

Además de su análisis sobre Sporting Cristal, Roberto Palacios abordó la situación de la selección peruana y el trabajo del entrenador Mano Menezes. El exjugador valoró la presencia activa del técnico brasileño en los estadios de Liga1 para observar posibles convocados, pero recomendó explorar torneos como Liga 2 y Copa Perú. “Sería positivo que el comando técnico visite provincias y campeonatos menores, donde también hay futbolistas que pueden aportar a la selección”, señaló Palacios en el programa de televisión.

El respaldo a la política de renovación del plantel nacional se complementa con el pedido de mayor autonomía en la evaluación de jugadores. Palacios enfatizó: “El profesor Menezes debe definir con su equipo técnico qué futbolistas están listos para vestir la camiseta nacional, sin dejarse influenciar por dirigentes o terceros. Hay jóvenes interesantes que pueden ayudar a mejorar la imagen tras el penúltimo lugar en la tabla”.

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La propuesta de Palacios apunta a fortalecer el recambio generacional y ampliar el espectro de búsqueda a nivel nacional, una estrategia que ha comenzado a aplicarse desde la llegada del entrenador brasileño.

La altura como aliada en las Clasificatorias

Roberto Palacios señaló que la selección peruana podría aprovechar la altura de algunas ciudades para disputar partidos de eliminatorias. (Andina)

El debate sobre la localía de la selección peruana en las próximas eliminatorias sudamericanas ha resurgido. Palacios consideró que, a diferencia de etapas anteriores, el contexto actual favorece la utilización de ciudades de altura como Juliaca o Cusco como sedes para los partidos clasificatorios. “Antes era más complicado porque la mayoría de seleccionados jugaba en el extranjero. Ahora muchos futbolistas del torneo local ya han disputado partidos en altura y conocen bien esas condiciones, lo que representa una ventaja”, apuntó el exvolante.

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La Federación Peruana de Fútbol evalúa los posibles escenarios para las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2030. La experiencia acumulada por jugadores en estadios de altura podría convertirse en un factor determinante para buscar resultados positivos ante rivales sudamericanos.