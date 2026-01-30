Perú Deportes

Se confirmó que la selección peruana jugará en la altura por Eliminatorias 2030: “No se puede pelear con pistola de juguete”

Jean Ferrari aseguró que la ‘blanquirroja’ cambiará de escenario en las próximas Clasificatorias y dio detalles del asistente técnico peruano de Mano Menezes

El debate sobre la sede de la selección peruana volvió a tomar fuerza después de las declaraciones del Mano Menezes como nuevo DT. La ‘blanquirroja’ busca una mayor ventaja jugando en ciudades de altura para las Eliminatorias 2030. La Federación Peruana de Fútbol inscribió recientemente dos nuevos estadios para la próxima competición.

A los tradicionales partidos en el Estadio Nacional de Lima, se suman ahora el Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, ubicado a 3.800 metros sobre el nivel del mar, y el Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, a 3.400 metros. Esta medida apunta a fortalecer el rendimiento del equipo nacional cuando actúe como local y aprovechar las condiciones geográficas para los próximos encuentros internacionales.

Jean Ferrari, director general de fútbol, confirmó que el combinado nacional enfrentará a los rivales en ciudades de altitud. Fue enfático en mencionar que ya no se puede dar más ventaja a los contrincantes y se usarán todas las armas para poder clasificar al Mundial.

“Las Eliminatorias son guerras, en el buen sentido de la palabra. Hoy las selecciones usan todas sus herramientas, más allá del nivel de futbolistas que tienen, y pongo el ejemplo de Colombia, que jugaba en Bogotá y vio que ya ese tema no les calzaba; se fueron a Barranquilla. Ecuador hizo algo parecido; ya no le funcionaba Guayaquil, se fueron a la altura de Quito y con la dinámica que tienen te matan. Bolivia pasó de La Paz; se fueron al Alto, más arriba. Chile terminó jugando en Calama, buscando altura, porque no tiene más altura. Y nosotros seguimos con el clima templadito, con la cancha impecable, el camerín con perfume, con las liebres que le ponen al bus para que nadie los moleste”, declaró el directivo en el programa ‘Fútbol Satélite’.

Además, Ferrari fue contundente con el cambio el localía: "Hay que empezar a jugar con las herramientas que tenemos y que lamentablemente no hemos usado en 30 años. Uno tiene que ir utilizando las armas que puede ir consiguiendo para poder enfrentar a potencias que vienen con tanques, con misiles, y acá uno está tratando de pelear con pistola de agua“.

¿'Chorri’ Palacios será el asistente técnico del Mano Menezes?

Se conoció que el Mano Menezes incluirá dentro de su comando técnico a un peruano, así como lo tuvo Ricardo Gareca a Nolberto Solano. Hay mucha expectativa por conocer quién será el elegido, y en las últimas horas se mencionó que Roberto Palacios sería la principal opción generando muchas reacciones.

Mano Menezes fue presentado como nuevo técnico de la selección peruana para las Eliminatorias 2030

Sin embargo, Jean Ferrari prácticamente descartó esa posibilidad y fue determinante en mencionar el perfil que se está buscando para que se integre al equipo del DT brasileño.

“De las conversaciones que hemos tenido con el Mano, sí, está la posibilidad de incorporar a un asistente para que, evidentemente, pueda absorber el conocimiento y los trabajos de un comando técnico de primerísimo nivel. Y el perfil del asistente que queremos poner es un perfil bien complejo, no es tan fácil. La idea es que sea una persona que tenga el perfil de entrenador, con proyección, y que pueda calzar, pues no, dentro de lo que estamos buscando, como persona, como profesional”, precisó.

