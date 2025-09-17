‘Chorri’ Palacios defiende a Agustín Lozano y culpa a Juan Carlos Oblitas del fracaso de Perú: “Les haré ver las cosas positivas que hizo”

El 'Chorri' dejó inesperada opinión sobre el presente de la 'bicolor'. (Chorrigolazos)

Las recientes declaraciones de Roberto Palacios en su programa de Youtube, ‘Chorrigolazos’, han generado un amplio debate en la esfera futbolística peruana tras un nuevo traspié de la selección nacional en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El exjugador de la ‘bicolor’ salió al frente para defender la gestión de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y lanzó duras críticas hacia Juan Carlos Oblitas, exdirector deportivo, a quien responsabilizó directamente por el mal rendimiento del equipo.

Durante el episodio, Palacios cuestionó el frecuente señalamiento hacia Lozano como principal responsable de la crisis de resultados. “En la Federación Peruana, todos los atacaban a Agustín Lozano, no soy defensor, porque cuando le tengo que decir las cosas, se las digo, pero todos los culpaban, decían que él era el responsable, él no es el responsable, quién fue responsable, Juan Carlos Oblitas, yo lo aprecio, pero tengo que decir las cosas como son”, afirmó.

A lo largo de su intervención, el histórico referente resaltó que las decisiones clave pasaron por las manos de Oblitas, en especial la elección de los entrenadores posteriores al ciclo de Ricardo Gareca. “Él fue quien decidió, trajo a los entrenadores, puso todo eso, se le dio la confianza, quién le dio la confianza, el presidente, y qué hicimos, solo atacamos a Agustín Lozano, no soy su defensor, porque si hablamos de todas las cosas buenas, nos quedamos acá todo el día, le voy a hacer ver todas las cosas positivas que ha hecho”, subrayó.

La responsabilidad mencionada por Palacios no se limitó a la gestión directiva. Para el ‘Chorri’, hubo errores de fondo en la mirada sobre el perfil del entrenador pedido por el fútbol peruano en esta transición. “Tuvo que pensar un poco más y ver la hoja de vida de los técnicos que llegaban y nos podían ayudar, continuaban con lo mismo que dejó Gareca y no se olviden, lo que pasó con Gareca, llegamos al Mundial es porque nos dieron tres puntos ante Bolivia, lo que hizo fue suerte”, dijo.

La defensa a Lozano por parte de Palacios se sostiene, según su discurso, en el convencimiento de que el dirigente ha brindado respaldo y confianza a sus colaboradores. Además, reiteró su independencia de criterio en su rol dentro de la Federación. “Soy embajador, pero soy embajador para decir las cosas de frente, no para me digan lo que tengo que decir, por si acaso”, sostuvo con énfasis.

Los candidatos del ‘Chorri’ para ser el nuevo DT de Perú

Además de sus comentarios críticos, Roberto Palacios se animó a proponer nombres para el próximo conductor de la selección peruana, luego del cese de Óscar Ibáñez como entrenador interino. El exfutbolista marcó distancia respecto a estrategas locales sin experiencia significativa y que se encuentran dentro de la FPF. “No seas malo (cuando le mencionan a Manuel Barreto y Carlos Silvestri), nómbrame personas que han logrado algo, no lo podemos nombrar a ellos, para la selección, háblame de un (Jorge Luis) Pinto, un (José Néstor) Pékerman, pero no podemos nombrar a técnicos que no han logrado nada en el fútbol peruano”, sentenció.

En su repaso, Palacios mencionó un perfil poco usual para el medio local: “Los mejores entrenadores ya tienen equipo, es muy difícil, yo tengo un técnico que me encanta como dirige, Rubén Romano, mexicano que estuvo en siete finales, ahorita ha estado sin equipo por temas familiares, no agarra equipo porque la mayoría tiene técnico, pero está ahí esperando un llamado.”

Además, ‘Chorri’ imaginó un escenario de colaboración temporal con figuras que actualmente están dirigiendo en el torneo local. “Si yo fuera, busco al técnico que mejor está haciendo las cosas en el fútbol y le digo ‘¿Puedes colaborar en estos dos partidos?’. Le pido permiso al club, él puede dejar su asistente, al técnico que su equipo mejor juega, ¿Qué pasa si le va bien?. Por ejemplo, si lo invitas a Roberto Mosquera, puede trabajar dos o tres veces por semana y le das la oportunidad que convenza a los chicos”.