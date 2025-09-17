Perú Deportes

‘Chorri’ Palacios defiende a Agustín Lozano y culpa a Juan Carlos Oblitas del fracaso de Perú: “Les haré ver las cosas positivas que hizo”

El exjugador de la selección nacional cuestionó al ‘Ciego’ por elegir a los entrenadores y afirmó que el presidente de la FPF ha realizado cosas buenas para el fútbol peruano

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
El 'Chorri' dejó inesperada opinión sobre el presente de la 'bicolor'. (Chorrigolazos)

Las recientes declaraciones de Roberto Palacios en su programa de Youtube, ‘Chorrigolazos’, han generado un amplio debate en la esfera futbolística peruana tras un nuevo traspié de la selección nacional en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El exjugador de la ‘bicolor’ salió al frente para defender la gestión de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y lanzó duras críticas hacia Juan Carlos Oblitas, exdirector deportivo, a quien responsabilizó directamente por el mal rendimiento del equipo.

Durante el episodio, Palacios cuestionó el frecuente señalamiento hacia Lozano como principal responsable de la crisis de resultados. “En la Federación Peruana, todos los atacaban a Agustín Lozano, no soy defensor, porque cuando le tengo que decir las cosas, se las digo, pero todos los culpaban, decían que él era el responsable, él no es el responsable, quién fue responsable, Juan Carlos Oblitas, yo lo aprecio, pero tengo que decir las cosas como son”, afirmó.

A lo largo de su intervención, el histórico referente resaltó que las decisiones clave pasaron por las manos de Oblitas, en especial la elección de los entrenadores posteriores al ciclo de Ricardo Gareca. “Él fue quien decidió, trajo a los entrenadores, puso todo eso, se le dio la confianza, quién le dio la confianza, el presidente, y qué hicimos, solo atacamos a Agustín Lozano, no soy su defensor, porque si hablamos de todas las cosas buenas, nos quedamos acá todo el día, le voy a hacer ver todas las cosas positivas que ha hecho”, subrayó.

La responsabilidad mencionada por Palacios no se limitó a la gestión directiva. Para el ‘Chorri’, hubo errores de fondo en la mirada sobre el perfil del entrenador pedido por el fútbol peruano en esta transición. “Tuvo que pensar un poco más y ver la hoja de vida de los técnicos que llegaban y nos podían ayudar, continuaban con lo mismo que dejó Gareca y no se olviden, lo que pasó con Gareca, llegamos al Mundial es porque nos dieron tres puntos ante Bolivia, lo que hizo fue suerte”, dijo.

La defensa a Lozano por parte de Palacios se sostiene, según su discurso, en el convencimiento de que el dirigente ha brindado respaldo y confianza a sus colaboradores. Además, reiteró su independencia de criterio en su rol dentro de la Federación. “Soy embajador, pero soy embajador para decir las cosas de frente, no para me digan lo que tengo que decir, por si acaso”, sostuvo con énfasis.

'Chorri' Palacios defendió a Agustín
'Chorri' Palacios defendió a Agustín Lozano y culpó a Juan Carlos Oblitas del fracaso de la selección peruana.

Los candidatos del ‘Chorri’ para ser el nuevo DT de Perú

Además de sus comentarios críticos, Roberto Palacios se animó a proponer nombres para el próximo conductor de la selección peruana, luego del cese de Óscar Ibáñez como entrenador interino. El exfutbolista marcó distancia respecto a estrategas locales sin experiencia significativa y que se encuentran dentro de la FPF. “No seas malo (cuando le mencionan a Manuel Barreto y Carlos Silvestri), nómbrame personas que han logrado algo, no lo podemos nombrar a ellos, para la selección, háblame de un (Jorge Luis) Pinto, un (José Néstor) Pékerman, pero no podemos nombrar a técnicos que no han logrado nada en el fútbol peruano”, sentenció.

En su repaso, Palacios mencionó un perfil poco usual para el medio local: “Los mejores entrenadores ya tienen equipo, es muy difícil, yo tengo un técnico que me encanta como dirige, Rubén Romano, mexicano que estuvo en siete finales, ahorita ha estado sin equipo por temas familiares, no agarra equipo porque la mayoría tiene técnico, pero está ahí esperando un llamado.”

Rubén Romano es uno de
Rubén Romano es uno de los candidatos del 'Chorri' Palacios para dirigir a la selección peruana.

Además, ‘Chorri’ imaginó un escenario de colaboración temporal con figuras que actualmente están dirigiendo en el torneo local. “Si yo fuera, busco al técnico que mejor está haciendo las cosas en el fútbol y le digo ‘¿Puedes colaborar en estos dos partidos?’. Le pido permiso al club, él puede dejar su asistente, al técnico que su equipo mejor juega, ¿Qué pasa si le va bien?. Por ejemplo, si lo invitas a Roberto Mosquera, puede trabajar dos o tres veces por semana y le das la oportunidad que convenza a los chicos”.

Temas Relacionados

Roberto PalaciosJuan Carlos OblitasAgustín LozanoSelección peruanaFPFperu-deportes

Más Noticias

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 1 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

El equipo nacional intentará comenzar con buen pie su participación en el certamen juvenil. Conoce todos los detalles del encuentro y sigue las incidencias en directo

Perú vs Bolivia EN VIVO

Tabla de posiciones del Mundial de Vóley Masculino 2025: así marchan los grupos del torneo y clasificados a octavos de final

Las 32 mejores selecciones masculinas del planeta se enfrentan en Filipinas en busca del título mundial. Revisa aquí todos los resultados de la primera etapa del certamen

Tabla de posiciones del Mundial

A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’, sin Miguel Araujo, necesitan levantarse frente los ‘churres’ para seguir soñando con el título del campeonato. Conoce los horarios del crucial duelo

A qué hora juega Sporting

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así quedaron los partidos de la fase de grupos del torneo juvenil

La selección peruana hará su debut frente Bolivia en la competición y arrancará su camino hacia la gloria que lo lleve a obtener un cupo al próximo Mundial de la categoría

Resultados del Sudamericano Sub 17

Felipe Chávez integra la lista de emergencia para disputar la Champions League con Bayern Múnich

El futbolista de 18 años puede ser considerado por Vincent Kompany para los duelos en el torneo de clubes a nivel continental más importante del planeta

Felipe Chávez integra la lista
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Eduardo Arana no reconoce audio

Eduardo Arana no reconoce audio con Juan José Santiváñez sobre ‘El Diablo’ y ataca a la Fiscalía

Municipalidad de Lima borró comunicado sobre presunta emboscada a Rafael López Aliaga y el papa León XIV

El papa no recibió a Rafael López Aliaga: “La gran ventaja de León XIV es que no hay que explicarle lo que ocurre en Perú”

Escuadrón de la muerte: PJ anula condena de 35 años de prisión contra Raúl Prado Ravines y ordena nuevo juicio

Rafael López Aliaga acusa que ‘emboscada planificada’ truncó su supuesto encuentro con el papa León XIV

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina sorprende al mostrarse

Magaly Medina sorprende al mostrarse en público con su hijo Gianmarco Mendoza tras emotiva reunión familiar

Magaly Medina se burla de Tula Rodríguez tras su apoyo a Maju Mantilla tras presunta infidelidad: “Créetelo tú, pues”

Lucía de la Cruz anuncia que devolverá el dinero que le depositaron a su hijo por error: “De acuerdo a mis posibilidades”

Maju Mantilla: revelan el lugar secreto de sus encuentros con Christian Rodríguez: “Era la casa de alguien cercano”

Jefferson Farfán se reencontró con su hija y Darinka Ramírez aún espera el departamento prometido: “Vamos a tenerle fe”

DEPORTES

Perú vs Bolivia EN VIVO

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 1 del Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

Tabla de posiciones del Mundial de Vóley Masculino 2025: así marchan los grupos del torneo y clasificados a octavos de final

A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético HOY: partido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Resultados del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: así quedaron los partidos de la fase de grupos del torneo juvenil

Felipe Chávez integra la lista de emergencia para disputar la Champions League con Bayern Múnich