Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por fase 3 vuelta de Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal recibirá a Carabobo FC hoy, miércoles 11 de marzo, en un duelo correspondiente a la vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026. El estadio Alejandro Villanueva será el escenario de un cotejo que definirá al equipo que clasifique a la fase de grupos o, en su defecto, ingrese a la Copa Sudamericana.

Así llega Sporting Cristal

Sporting Cristal superó por 3-1 a Alianza Atlético en el estadio Alberto Gallardo y volvió a sumar tres puntos luego de tres jornadas. Aún así, los ‘rimenses’ están alejados de la punta con ocho puntos.

No obstante, los dirigidos por Paulo Autuori tienen la opción de seguir en competencia internacional, por lo que estarán sus mejores elementos. Eso sí, el DT brasileño no tendría en consideración por lesión a Santiago González. Maxloren Castro y Jair Moretti se mantendrían alejados tras reciente caso extradeportivo.

Así llega Carabobo FC

Carabobo FC viene de empatar sin goles en casa con Zamora FC en la liga venezolana, resultado que lo ubica en el octavo puesto con ocho puntos, a 10 del líder UCV.

No obstante, en el ámbito internacional, el elenco ‘granate’ dejó fuera a Huachipato de Chile e intentará eliminar a Sporting Cristal.

Último enfrenamiento

El último encuentro entre Sporting Cristal y Carabobo FC acabó con una victoria a favor de los ‘celestes’ por 1-0. El estadio Misael Delgado de la ciudad de Valencia fue testigo del solitario gol de Yoshimar Yotún con el que el elenco peruano se llevó la ventaja.

El cuadro peruano derrotó 1-0 con gol de Yoshimar Yotún en Venezuela. Ahora buscará su clasificación en Matute
Árbitro del Sporting Cristal vs Carabobo FC

El duelo entre Sporting Cristal y Carabobo FC tendrá como árbitro principal al uruguayo Gustavo Tejera, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Martín Soppi y Horacio Ferreiro. Además, José Burgos ocupará el rol de cuarto árbitro.

En tanto, la responsabilidad del VAR estará a cargo de Christian Ferreyra, con el apoyo de Santiago Fernández como mano derecha. El brasileño Marcelo Rogerio participará en calidad de asesor de árbitros para este compromiso internacional.

El uruguayo Gustavo Tejera será el árbitro del Sporting Cristal vs Carabobo FC por Copa Libertadores 2026.
Sporting Cristal vs Carabobo FC: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva, Catriel Cabellos, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Gabriel Santana, Christofer Gonzales y Felipe Vizeu. DT: Paulo Autuori

Carabobo FC: Lucas Bruera, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Joshuan Berríos, Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Castillo, Juan Camilo Pérez, José Riasco y Edson Tortolero. DT: Daniel Farías

Dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo FC

El Sporting Cristal vs Carabobo FC se disputará el miércoles 11 de marzo por la vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026 y se podrá ver en Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay por ESPN. En Venezuela, Colombia y Ecuador estará disponible por ESPN 2; mientras que ESPN Premium lo pasará para Chile. En Argentina la difusión estará a cargo de FOX Sports.

Asimismo, la plataforma de streaming, Disney+, difundirá esta contienda para todo Sudamérica, Centroamérica y México.

Cabe mencionar, que el portal web, Infobae Perú, se encargará de la cobertura desde la previa, el minuto a minuto y otros detalles. ¡No te lo pierdas!

A qué hora juegan Sporting Cristal vs Carabobo FC

La contienda entre Sporting Cristal y Carabobo FC se jugará en el estadio Alejandro Villanueva a las 17:00 horas de Perú, misma franja horaria de Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami). En Venezuela y Bolivia arrancará una hora después.

En Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, el encuentro dará inicio a las 19:00 horas; mientras que en México está previsto para las 16:00 horas. En España comenzará a las 23:00 horas.

Anuncio del Sporting Cristal vs Carabobo FC por Copa Libertadores 2026.

