Roberto Palacios demuestra preocupación por cruce entre Renato Tapia y Christian Cueva en Perú: “Cada quien va a decir lo que más le convenga”

Las sensaciones que ha compartido Renato Tapia en cuanto al manejo de la Federación Peruana de Fútbol y la convivencia en la interna de la selección nacional ha dejado daños muy profundos. Hubo, incluso, una involucración por parte de Christian Cueva para defender a las autoridades, pero esa postura encontró un ataque sutil del antiguo capitán.

Frente a ese convulso escenario ha aparecido Roberto Palacios como voz autorizada para intentar mediar la situación, aunque desde el primer instante ha dejado muy en claro que no está del lado de ninguno de los protagonistas y esperará el desenlace para emitir apreciaciones correctivas.

“No sé si Tapia tendrá la razón o no, si Cueva tiene la razón o no porque no hemos estado ahí, cada quien va a decir lo que más le convenga. Seguiremos escuchando lo que digan y después uno sacará conclusiones”, indicó el ‘Chorri’ a radio Ovación.

“Por ahora no tengo nada que opinar, porque no he estado en ese grupo, en ese proceso. Me hubiera encantado trabajar ahí y muchas veces se lo dije a Juan Carlos Oblitas pero nunca me dieron la oportunidad”, añadió.

Transparencia

Por más que las alocuciones entre Renato Tapia y Christian Cueva pertenecen al entorno de la selección peruana, Roberto Palacios considera que esa posición es errada, ya que se extiende más allá llegando a ser un asunto de primera línea mediática que deja mal parada a la ‘bicolor’.

“Es un tema que nos compete a todos, porque la selección es de todos los peruanos, nos representan los muchachos y cuando toca ahí jugar no hablan de tal o tal, sino de la selección peruana. Nosotros estamos en obligación de pedirle a los jugadores, a la directiva y a todos un buen trabajo por respeto al país“, subrayó Palacios.

