Perú Deportes

Roberto Palacios demuestra preocupación por cruce entre Renato Tapia y Christian Cueva en Perú: “Cada quien va a decir lo que más le convenga”

El ‘Chorri’, además, adopta una posición de espectador a la espera de una inmediata y saludable solución entre los implicados. “Seguiremos escuchando lo que digan”, dijo

Guardar
Roberto Palacios, preocupado por el
Roberto Palacios, preocupado por el cruce entre Renato Tapia y Christian Cueva. - Crédito: AFP / GEC / EFE

Las sensaciones que ha compartido Renato Tapia en cuanto al manejo de la Federación Peruana de Fútbol y la convivencia en la interna de la selección nacional ha dejado daños muy profundos. Hubo, incluso, una involucración por parte de Christian Cueva para defender a las autoridades, pero esa postura encontró un ataque sutil del antiguo capitán.

Frente a ese convulso escenario ha aparecido Roberto Palacios como voz autorizada para intentar mediar la situación, aunque desde el primer instante ha dejado muy en claro que no está del lado de ninguno de los protagonistas y esperará el desenlace para emitir apreciaciones correctivas.

No sé si Tapia tendrá la razón o no, si Cueva tiene la razón o no porque no hemos estado ahí, cada quien va a decir lo que más le convenga. Seguiremos escuchando lo que digan y después uno sacará conclusiones”, indicó el ‘Chorri’ a radio Ovación.

Por ahora no tengo nada que opinar, porque no he estado en ese grupo, en ese proceso. Me hubiera encantado trabajar ahí y muchas veces se lo dije a Juan Carlos Oblitas pero nunca me dieron la oportunidad”, añadió.

Transparencia

Por más que las alocuciones entre Renato Tapia y Christian Cueva pertenecen al entorno de la selección peruana, Roberto Palacios considera que esa posición es errada, ya que se extiende más allá llegando a ser un asunto de primera línea mediática que deja mal parada a la ‘bicolor’.

Es un tema que nos compete a todos, porque la selección es de todos los peruanos, nos representan los muchachos y cuando toca ahí jugar no hablan de tal o tal, sino de la selección peruana. Nosotros estamos en obligación de pedirle a los jugadores, a la directiva y a todos un buen trabajo por respeto al país“, subrayó Palacios.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

Temas Relacionados

Roberto PalaciosSelección peruanaChristian CuevaRenato Tapiaperu-deportes

Más Noticias

“Federico Girotti es delantero, es su característica principal”: Pablo Guiñazú recomienda emplear al ‘9′ en su posición natural en Alianza Lima

El exentrenador de Talleres de Córdoba sugiere que el antiguo atacante delantero de la ‘T’ no salga del área bajo ninguna circunstancia, dado que perdería sus facultades principales en los cruces

“Federico Girotti es delantero, es

A qué hora juega Alianza Lima vs Unión: partido por fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026

Los ‘blanquiazules’ tendrán su segunda presentación frente los ‘rojiblancos’ en Montevideo: saldrán por su primer triunfo en el torneo internacional. Entérate de los horarios del emocionante cotejo

A qué hora juega Alianza

Universitario y nuevas modificaciones en su plantel: ficha a central con experiencia en la élite del vóley estadounidense

El conjunto de las ‘pumas’ incorporará a Taya Beller, bloqueadora de 24 años y 1.88 metros de estatura, con el objetivo de afrontar los próximos desafíos de la temporada

Universitario y nuevas modificaciones en

Alexandra Llaro y Waleska Toro atraviesan duro momento: se perderán toda la temporada con Regatas Lima por lesión

Con la mira puesta en el Campeonato Sudamericano de Clubes, el director técnico Horacio Bastit confirmó que no podrá contar con dos de sus piezas para lo que resta del ciclo 2025/26

Alexandra Llaro y Waleska Toro

A qué hora juega Real Madrid vs Albacete en Perú: partido por octavos de final de la Copa del Rey 2026

Con el debut oficial de Álvaro Arbeloa tras la abrupta salida de Xabi Alonso, los ‘merengues’ buscarán limpiarse la cara tras perder la final de Supercopa de España ante Barcelona. Conoce los horarios

A qué hora juega Real
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Martín Vizcarra podría ser excarcelado:

Martín Vizcarra podría ser excarcelado: PJ evaluará este miércoles 21 suspender la ejecución de condena

José Domingo Pérez fuera de la Fiscalía por seis meses: ANC lo aparta por presuntas faltas muy graves en el caso ‘Cócteles’

Rafael López Aliaga contradice sondeos y asegura tener 23% de intención de voto: “Podría ser (que gane en primera vuelta)”

Rafael López Aliaga señala que César Acuña hizo su fortuna “estafando a medio mundo” y tilda de “delincuente” a José Luna

Carlos Álvarez responde a acusaciones por no declarar sentencia: “Fui absuelto de todos los cargos”

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello se emociona

María Pía Copello se emociona al acompañar a su hijo mayor, Samuel Dyer, en su primer día de universidad en Miami

Papá de Samahara Lobatón se pronuncia tras video de agresión a su hija: “sentí enojo e impotencia”

La angustia de Melissa Klug tras agresión de Bryan Torres a su hija: “Samahara necesita ayuda psicológica, pero no la acepta”

BTS en Perú: la Army peruana y por qué se hicieron famosas a nivel mundial

BTS en Perú: los videos de TikTok peruanos tras anunciar dos conciertos en Lima

DEPORTES

Sporting Cristal se presentará ante

Sporting Cristal se presentará ante su afición con la Universidad Católica de Ecuador como primer examen en la ‘Tarde Celeste’ 2026

“Federico Girotti es delantero, es su característica principal”: Pablo Guiñazú recomienda emplear al ‘9′ en su posición natural en Alianza Lima

A qué hora juega Alianza Lima vs Unión: partido por fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026

Universitario y nuevas modificaciones en su plantel: ficha a central con experiencia en la élite del vóley estadounidense

Alexandra Llaro y Waleska Toro atraviesan duro momento: se perderán toda la temporada con Regatas Lima por lesión