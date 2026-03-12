Perú Deportes

Universitario en la Copa Libertadores 2026: los posibles rivales de los ‘cremas’ en la fase de grupos del torneo

El equipo dirigido por Javier Rabanal evitará a los rivales más exigentes del bombo 2 y podría compartir grupo con Sporting Cristal

Universitario en la Copa Libertadores
Universitario en la Copa Libertadores 2026: posibles rivales de los ‘cremas’ en la fase de grupos del torneo.

La tercera etapa preliminar de la Copa Libertadores 2026 concluirá este jueves 12 de marzo y definirá por completo los bombos para el sorteo de la fase de grupos. Tras la clasificación de Sporting Cristal, serán tres los equipos peruanos que participarán en esta instancia del torneo.

Universitario de Deportes aseguró su presencia en esta ronda tras obtener el tricampeonato del fútbol peruano. El club ‘crema’ intentará superar su más reciente desempeño, cuando alcanzó los octavos de final y puso fin a una sequía de más de una década para el balompié nacional.

Posible rivales de Universitario en Copa Libertadores

La ‘U’ se ubicó en el bombo 2 después de mucho tiempo. Su posición en el ranking Conmebol y la presencia de equipos con menor coeficiente le permitieron quedar en ese bolillero, evitando así a rivales de mayor nivel, como algunos brasileños y argentinos.

Por ejemplo, el equipo dirigido por Javier Rabanal no se cruzará en la fase de grupos con Libertad y Cerro Porteño de Paraguay, Estudiantes y Lanús de Argentina, Corinthians y Cruzeiro de Brasil, ni con Bolívar de Bolivia.

Con respecto a sus posibles contrincantes, por el bombo 1 podría enfrentar a Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU, Fluminense o Independiente del Valle. Estos elencos serán cabeza de serie en el sorteo.

Por el bombo 3, los posibles rivales son Junior, Universidad Católica, Rosario Central, Santa Fe, Always Ready, Coquimbo Unido y Deportivo La Guaira. Universitario no puede coincidir con Cusco FC, otro club peruano.

En el bombo 4, las opciones incluyen Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona SC, Deportes Tolima y Sporting Cristal. En este caso, a diferencia de Cusco FC, el club del Rímac sí puede integrar el mismo grupo, ya que proviene de la fase previa, algo permitido por la Conmebol.

El cuadro rimense venció 3-2 a los venezolanos y clasificaron a la fase de grupos de la Libertadores - Crédito: ESPN.

Estos son los bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1

- Flamengo

- Palmeiras

- Boca Juniors

- Peñarol

- Nacional

- LDU

- Fluminense

- Independiente del Valle

Bombo 2

- Libertad

- Estudiantes La Plata

- Cerro Porteño

- Lanús

- Corinthians

- Bolívar

- Cruzeiro

- Universitario

Bombo 3

- Junior

- Universidad Católica

- Rosario Central

- Independiente Santa Fe

- Always Ready

- Coquimbo Unido

- Deportivo La Guaira

- Cusco FC

Bombo 4

- Universidad Central

- Platense

- Independiente Rivadavia

- Mirassol

- Barcelona SC

- Deportes Tolima

- Sporting Cristal

- Juventud o Independiente Medellín

¿Cuándo será el sorteo de la fase de grupos?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 ya tiene fecha y hora confirmadas. El evento se llevará a cabo el jueves 19 de marzo en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay.

En Perú, la transmisión del sorteo comenzará a las 18:00 horas, mismo horario para Colombia, Ecuador y ciudades estadounidenses como Miami, Washington D. C. y Nueva York. En Bolivia y Venezuela, el evento iniciará a las 19:00.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el sorteo se realizará a partir de las 20:00. Los equipos clasificados y sus aficionados esperan el sorteo para conocer a sus próximos rivales en la máxima competencia de clubes de Sudamérica.

¿Cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El inicio de los partidos de la fase de grupos está previsto para la semana del 7 de abril, según el calendario de Conmebol. Hasta ahora, no se ha dado a conocer la programación oficial de los encuentros.

