Universitario en el bombo 2 de la Copa Libertadores 2026: beneficios y posibles rivales gracias a su posición en el ranking.

Universitario de Deportes vive un presente estupendo. A la reciente obtención del tricampeonato en la Liga 1, le suma su nueva posición en el ranking Conmebol, que sirve de mucho en su próxima participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. A continuación, te contamos los beneficios y sus posibles rivales en este certamen.

El lunes 15 de diciembre, la Confederación Sudamericana de Fútbol compartió en su sitio web el ránking actualizado a nivel de clubes, en el cual la ‘U’ figura en el puesto 32° con 2 mil 247 puntos, evidenciando una mejora a comparación de la última publicación. Esto, como era de esperarse, lo beneficiará en su participación internacional.

Y es que los ‘cremas’, gracias a su subida en las colocaciones, estará en el bombo 2 en el sorteo de la fase de grupos de la Libertadores, que está programado para el mes de marzo del 2026. Existió una versión de que la escuadra de Ate tenía que esperar la resolución de la final de Copa de Brasil entre Corinthians y Vasco da Gama, pero finalmente no será así.

Universitario no depende de ese resultado -si gana Corinthians va al bombo 3 y si campeona Vasco se queda al bombo 2- como se planteó en algunos medios, debido a que el club peruano supera a Junior de Barranquilla (34°) en el ranking. Por lo que el elenco colombiano es el que se irá al tercer bolillero, siempre y cuando el ‘timao’ se quede con el trofeo en el certamen brasileño.

Universitario se ubica en el puesto 32 del ranking Conmebol.

Beneficios y posibles rivales de Universitario en la Copa Libertadores 2026

Al ubicarse en el bombo 2, Universitario no tendrá que enfrentarse a duros rivales como: Estudiantes La Plata, Lanús, Cerro Porteño, Bolívar y Cruzeiro. Esto podría aumentar sus chances de clasificar a los octavos de final, tal y como lo hizo en este 2025.

Los ‘estudiantiles’ contarían con un fixture “más accesible” para la fase de grupos, pues en la primera fecha evitarían al equipo proveniente del bombo 1 y en cambio visitarían al club que salga del bombo 4. Además, en la última fecha cerrarían como local.

Los posibles rivales de la ‘U’ saldrían de los bolilleros 1,3 y 4. Hasta el momento, Conmebol no ha publicado los bombos confirmados, pero se han establecido de la siguiente manera, considerando a los clubes ya clasificados:

- Bolillero 1: Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, Fluminense e Independiente del Valle.

- Bolillero 3: Universidad de Chile, Independiente Santa Fe, Rosario Central, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira y Cusco FC.

- Bolillero 4: Universidad Central de Venezuela, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol y cuatro equipos procedentes de la fase 3.

Cabe señalar que Universitario no podrá coincidir con Cusco FC en el mismo grupo. No obstante, sí existe la posibilidad de que se enfrenten a Alianza Lima y Sporting Cristal, los cuales llegarían de las etapas preliminares.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

Este jueves 18 de diciembre se llevará a cabo se realizará el primer sorteo de la Copa Libertadores 2026. Se conocerán los cruces de las etapas preliminares (1,2,3) en las cuales los clubes peruanos Alianza Lima y Sporting Cristal conocerán a sus rivales.

En cuanto a la fase de grupos, se realizará en el mes de marzo luego de que se definan los clasificados de las instancias previas. Universitario de Deportes y Cusco FC sabrán a los tres contrincantes con los que luchará por la clasificación a los octavos de final.