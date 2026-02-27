Perú Deportes

“Confío que no han hecho nada indebido”: André Carrillo respalda a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por abuso

La ‘Culebra’ habló sobre la fuerte acusación que recibieron sus excompañeros y amigos de la selección peruana por parte de una joven argentina

Guardar
La 'Culebra' habló de la denuncia por abuso sexual contra sus excompañeros y amigos de la selección peruana. (Full Deporte)

André Carrillo reapareció frente a las cámaras al hablar con un programa de Youtube peruano. La ‘Culebra’ tocó varios temas, entre ellos la nueva era de Perú con Mano Menezes al mando y la denuncia por abuso sexual contra sus excompañeros y amigos, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

En primera instancia, el volante de Corinthians evitó emitir una opinión sobre el caso judicial abierto luego de que los exjugadores de la selección peruana fueran acusados por una joven argentina, argumentando que es un caso delicado, en el cual solo los involucrados deben manifestarse.

“Es una situación delicada. No sabría explicar lo que sucedió porque no estuve presente ni he hablado con mis compañeros. Creo que es un tema delicado en el que quienes estamos fuera no deberíamos opinar”, expresó durante la última edición de Full Deporte.

Posteriormente, Carrillo expresó que las autoridades deberán encargarse de resolver el caso, sin antes respaldar a Zambrano, Trauco y Peña. El jugador de 34 años señaló que cree que sus amigos no hicieron nada, ya que los conoce muy bien al compartir vestuario en la ‘bicolor’.

“No sabemos cuál será la decisión. Esperamos que la ley actúe de la mejor manera. Por lo que lo conozco como persona, confío en que no deben haber hecho nada indebido”, finalizó.

André Carrillo respalda a Carlos
André Carrillo respalda a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por abuso sexual.

Actualización del caso Zambrano, Peña y Trauco

Una noticia impactó el jueves 22 de enero en el fútbol peruano y sudamericano. Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron denunciados por una joven argentina de abuso sexual en el hotel de concentración de Alianza Lima en Montevideo, Uruguay.

La denunciante hizo su descargo en su país, lo que provocó que los tres jugadores sean separados temporalmente del club ‘blanquiazul’ y luego de forma definitiva. Los futbolistas también se pronunciaron, negando la violación.

El caso judicial siguió su rumbo, pero recientemente se confirmó que fue archivado en Argentina, debido a que los sucesos ocurrieron en Uruguay, es decir, las autoridades ‘charrúas’ decidirán y darán una sanción contra los exintegrantes de Alianza, en caso se compruebe el abuso contra la ciudadana argentina.

Carlos Zambrano dejó de pertenecer a Alianza Lima tras alcanzar un acuerdo definitivo después de la denuncia por abuso sexual. El club confirmó su salida y la desvinculación se produjo tras varios días de negociaciones.

Peña juega en Turquía, mientras que Trauco y Zambrano buscan club

Luego de ser separados por Alianza Lima, cada uno de los tres jugadores comenzaron a buscar nuevos caminos. Sergio Peña fue el primero en fichar por otro equipo. El volante decidió seguir su carrera en la Segunda División de Turquía, alejado de todo.

Mientras que Miguel Trauco fue vinculado con varios clubes. Por ejemplo, Unión Comercio, institución que juega en la Segunda División de Perú y es de su tierra natal, Tarapoto. Esto solo quedó en rumores, debido a que no avanzaron las negociaciones.

A su vez, Trauco recibió una oferta de ADT de Tarma, la más formal hasta el momento. Incluso, el gerente deportivo del elenco de provincia se refirió a las conversaciones que ha sostenido con el exlateral izquierdo de la selección peruana.

“Hemos consultado por él y todo; sin embargo, aún creemos que estamos muy lejos de llegar a un acuerdo por el momento”, señaló Kevin Limaylla a Depor. El factor económico sería el principal motivo por el que todavía no se ha cerrado el trato.

Alianza Lima notificó a Miguel
Alianza Lima notificó a Miguel Trauco con carta de predespido. Crédito: Prensa AL

Con respecto a Carlos Zambrano, no hay nada certero. De acuerdo a la información del programa ‘Modo Fútbol’, Atlético Grau buscaría contar con el ‘Káiser’ para afrontar toda la presente temporada. A su vez, el nombre del exBoca Juniors ha sido vinculado a clubes extranjeros.

Temas Relacionados

André CarrilloCarlos ZambranoSergio PeñaMiguel TraucoAlianza Limaperu-deportes

Más Noticias

André Carrillo opinó sobre jugar en altura con Perú en Eliminatorias y dejó mensaje a Mano Menezes: “Que no me convoquen”

La ‘Culebra’ se pronunció sobre la posibilidad de que la selección nacional juegue como local en Arequipa o Cusco durante las próximas eliminatorias al Mundial

André Carrillo opinó sobre jugar

Universitario pierde a Aldo Corzo por 10 días y alista la vuelta de Anderson Santamaría para el duelo ante FC Cajamarca por Liga 1

El entrenador Javier Rabanal no podrá contar con el capitán del equipo para los dos próximos encuentros en el torneo doméstico; ante el elenco ‘azul y oro’, el exMelgar se prepara para ser una opción en la zaga

Universitario pierde a Aldo Corzo

Natalia Málaga explicó la ausencia de Se-Yun Park en Géminis y marca distancia con las otras extranjeras: “No hay punto de comparación”

La estratega nacional aclaró que el nivel de la surcoreana no está a la par de las demás jugadoras dominicanas que cuenta entre sus filas. “No voy a cometer el error de meter a cuatro (extranjeras)”, concedió

Natalia Málaga explicó la ausencia

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura

Sporting Cristal y Alianza Lima jugarán de visita ante Sport Huancayo y UTC. Mientras que Universitario recibirá a FC Cajamarca en el estadio Monumental

Tabla de posiciones de la

Alianza Lima vs Universitario en la Liga Femenina 2026: fecha confirmada del primer clásico de la temporada

Se realizó el sorteo del torneo nacional y se conoció cuándo será el duelo entre las ‘blanquiazules’ y las ‘leonas’. Entérate de todos los detalles del primer enfrentamiento del año

Alianza Lima vs Universitario en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfonso López Chau habría dado

Alfonso López Chau habría dado información falsa en su hoja de vida

Keiko Fujimori casi sufre accidente: escenario estuvo a punto de caer cuando iba a dar mensaje en comunidad de Pampa Michi

“Ya conversaremos”: filtran chats de César Acuña a Hernando De Soto antes de frustrarse su designación como primer ministro

Ministerio Público podría quedar inoperativo por falta de presupuesto: advierten despidos y falta de pago de sueldos

TC admite demanda del defensor del Pueblo contra el decreto de urgencia que privatiza Petroperú

ENTRETENIMIENTO

La curiosa manera en que

La curiosa manera en que Hugo García e Isabella dieron a conocer el género de su bebé

“Si no fuera por Magaly Medina”, la frase tendencia donde usuarios destacan su investigación en el caso de Lizeth Marzano

Carlos Alcántara se separó de su esposa Jossie Lindley tras 15 años de matrimonio, según Andrea Arana

Magaly Medina critica a Pancho de Pierola por lamentable comentario sobre caso Lizeth Marzano y cuestiona sus disculpas públicas

Gorillaz llega a Lima: fecha, lugar y preventa de entradas para su primer concierto en Perú

DEPORTES

André Carrillo opinó sobre jugar

André Carrillo opinó sobre jugar en altura con Perú en Eliminatorias y dejó mensaje a Mano Menezes: “Que no me convoquen”

Universitario pierde a Aldo Corzo por 10 días y alista la vuelta de Anderson Santamaría para el duelo ante FC Cajamarca por Liga 1

Natalia Málaga explicó la ausencia de Se-Yun Park en Géminis y marca distancia con las otras extranjeras: “No hay punto de comparación”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 5 del Torneo Apertura

Alianza Lima vs Universitario en la Liga Femenina 2026: fecha confirmada del primer clásico de la temporada