“Confío que no han hecho nada indebido”: André Carrillo respalda a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco tras denuncia por abuso

La 'Culebra' habló de la denuncia por abuso sexual contra sus excompañeros y amigos de la selección peruana. (Full Deporte)

André Carrillo reapareció frente a las cámaras al hablar con un programa de Youtube peruano. La ‘Culebra’ tocó varios temas, entre ellos la nueva era de Perú con Mano Menezes al mando y la denuncia por abuso sexual contra sus excompañeros y amigos, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

En primera instancia, el volante de Corinthians evitó emitir una opinión sobre el caso judicial abierto luego de que los exjugadores de la selección peruana fueran acusados por una joven argentina, argumentando que es un caso delicado, en el cual solo los involucrados deben manifestarse.

“Es una situación delicada. No sabría explicar lo que sucedió porque no estuve presente ni he hablado con mis compañeros. Creo que es un tema delicado en el que quienes estamos fuera no deberíamos opinar”, expresó durante la última edición de Full Deporte.

Posteriormente, Carrillo expresó que las autoridades deberán encargarse de resolver el caso, sin antes respaldar a Zambrano, Trauco y Peña. El jugador de 34 años señaló que cree que sus amigos no hicieron nada, ya que los conoce muy bien al compartir vestuario en la ‘bicolor’.

“No sabemos cuál será la decisión. Esperamos que la ley actúe de la mejor manera. Por lo que lo conozco como persona, confío en que no deben haber hecho nada indebido”, finalizó.

Actualización del caso Zambrano, Peña y Trauco

Una noticia impactó el jueves 22 de enero en el fútbol peruano y sudamericano. Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fueron denunciados por una joven argentina de abuso sexual en el hotel de concentración de Alianza Lima en Montevideo, Uruguay.

La denunciante hizo su descargo en su país, lo que provocó que los tres jugadores sean separados temporalmente del club ‘blanquiazul’ y luego de forma definitiva. Los futbolistas también se pronunciaron, negando la violación.

El caso judicial siguió su rumbo, pero recientemente se confirmó que fue archivado en Argentina, debido a que los sucesos ocurrieron en Uruguay, es decir, las autoridades ‘charrúas’ decidirán y darán una sanción contra los exintegrantes de Alianza, en caso se compruebe el abuso contra la ciudadana argentina.

Carlos Zambrano dejó de pertenecer a Alianza Lima tras alcanzar un acuerdo definitivo después de la denuncia por abuso sexual. El club confirmó su salida y la desvinculación se produjo tras varios días de negociaciones.

Peña juega en Turquía, mientras que Trauco y Zambrano buscan club

Luego de ser separados por Alianza Lima, cada uno de los tres jugadores comenzaron a buscar nuevos caminos. Sergio Peña fue el primero en fichar por otro equipo. El volante decidió seguir su carrera en la Segunda División de Turquía, alejado de todo.

Mientras que Miguel Trauco fue vinculado con varios clubes. Por ejemplo, Unión Comercio, institución que juega en la Segunda División de Perú y es de su tierra natal, Tarapoto. Esto solo quedó en rumores, debido a que no avanzaron las negociaciones.

A su vez, Trauco recibió una oferta de ADT de Tarma, la más formal hasta el momento. Incluso, el gerente deportivo del elenco de provincia se refirió a las conversaciones que ha sostenido con el exlateral izquierdo de la selección peruana.

“Hemos consultado por él y todo; sin embargo, aún creemos que estamos muy lejos de llegar a un acuerdo por el momento”, señaló Kevin Limaylla a Depor. El factor económico sería el principal motivo por el que todavía no se ha cerrado el trato.

Con respecto a Carlos Zambrano, no hay nada certero. De acuerdo a la información del programa ‘Modo Fútbol’, Atlético Grau buscaría contar con el ‘Káiser’ para afrontar toda la presente temporada. A su vez, el nombre del exBoca Juniors ha sido vinculado a clubes extranjeros.