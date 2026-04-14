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Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores 2026: así va Universitario antes de jugar con Coquimbo Unido por fecha 2

El equipo que dirige Javier Rabanal se alista para su estreno en casa en el certamen internacional. En la previa del inicio de la segunda jornada, los conjuntos buscarán sus primeras tres unidades luego que la paridad se imponga en sus debuts

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Universitario compite en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 junto a Tolima, Nacional y Coquimbo Unido.
Universitario compite en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 junto a Tolima, Nacional y Coquimbo Unido.

Universitario de Deportes saltará nuevamente al gramado del Estadio Monumental en el marco de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El objetivo es sacar rédito de la localía y sumar de a tres ante Coquimbo Unido, actual campeón chileno de irregular actualidad en el torneo local.

El equipo que comanda Javier Rabanal llega con expectativas renovadas y con la intención de ser protagonista en el Grupo B, donde comparte con rivales de peso como Deportes Tolima de Colombia, Nacional de Uruguay y Coquimbo Unido de Chile. Se trata de una zona exigente, con estilos variados y plazas complicadas, que pondrán a prueba la solidez del cuadro peruano desde la primera jornada.

El debut de Universitario fue en condición de visitante ante Tolima, en Ibagué, un escenario siempre difícil por el contexto y la intensidad del fútbol colombiano. El cuadro ‘crema’ logró rescatar un empate como visitante (0-0) y sumó su primer punto en la competencia, pero esto apenas es el inicio. En el otro juego del grupo, Coquimbo igualó de forma agónica ante Nacional.

El portero 'crema' metió una mano increíble para evitar la caída de su arco en el torneo internacional - Crédito: ESPN.

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores

Universitario de Deportes mantiene entre ceja y ceja la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, tal como lo logró en la edición anterior. Conviene mencionar que solo los dos primeros de la serie clasificarán directamente a los octavos de final, mientras que el tercer lugar accederá a los ‘play-offs’ de la Copa Sudamericana como premio consuelo.

En ese contexto, cada punto será determinante desde el inicio del torneo para los ‘merengues’. A continuación te presentamos la tabla de posiciones en la previa del inicio de la segunda jornada.

Tabla del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Conmebol Libertadores.
Tabla del Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Crédito: Conmebol Libertadores.

Fixture y resultados del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Fecha 1:

  • Tolima 0-0 Universitario | Finalizado
  • Coquimbo Unido 1-1 Nacional | Finalizado

Fecha 2:

  • Nacional vs Tolima | Martes 14 de abril | 17:00 horas de Perú | Estadio Gran Parque Central, Montevideo
  • Universitario vs Coquimbo Unido | Miércoles 15 de abril | 21:00 horas de Perú | Estadio Monumental, Lima

Fecha 3:

  • Tolima vs Coquimbo Unido | Martes 28 de abril | 21:00 horas de Perú | Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué
  • Universitario vs Nacional | Miércoles 29 de abril | 21:00 horas de Perú | Estadio Monumental, Lima

Fecha 4:

  • Tolima vs Nacional | Miércoles 6 de mayo | 21:00 horas de Perú | Estadio Manuel Murillo Toro, Ibagué
  • Coquimbo Unido vs Universitario | Jueves 7 de mayo | 19:00 horas de Perú | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

Fecha 5:

  • Coquimbo Unido vs Tolima | Martes 19 de mayo | 17:00 horas de Perú | Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo
  • Nacional vs Universitario | Miércoles 20 de mayo | 17:00 horas de Perú | Estadio Gran Parque Central, Montevideo

Fecha 6:

  • Nacional vs Coquimbo Unido | Martes 26 de mayo | 19:30 horas de Perú | Estadio Gran Parque Central, Montevideo
  • Universitario vs Tolima | Martes 26 de mayo | 19:30 horas de Perú | Estadio Monumental, Lima

La meta: volver a octavos y dar un paso más

Universitario de Deportes tiene como meta principal trascender la fase de grupos y sellar su pase a los octavos de final, emulando la hazaña lograda en la temporada anterior. En aquella histórica campaña, el equipo ‘merengue’ consiguió avanzar en una zona sumamente compleja, superando a gigantes del continente como a los dos clubes más potentes de Ecuador: Independiente del Valle y Barcelona SC; y River Plate. Haberse instalado entre los 16 mejores de América tras 15 años de espera otorgó al plantel una madurez y confianza que hoy sirven como pilares para afrontar este nuevo ciclo.

No obstante, el reto para este 2026 es superar lo hecho anteriormente y cobrarse revancha de la estrepitosa eliminación sufrida ante Palmeiras. Más allá de repetir la clasificación, el club de Ate tiene el firme objetivo de consolidar su presencia internacional, compitiendo de igual a igual ante las potencias de la región.

El volante puso el empate en Buenos Aires. (Video: ESPN)

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