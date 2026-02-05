Perú Deportes

Sergio Peña resuelve su contrato con Alianza Lima y ficha por equipo de Europa tras denuncia por abuso sexual

El mediocampista peruano volverá al Viejo Continente después de ser separado por los ‘blanquiazules’ al recibir fuerte acusación de joven argentina

El volante se desligó de Alianza Lima tras denuncia por abuso sexual. (Modo Fútbol)

Sergio Peña dejó de formar parte de Alianza Lima tras ser apartado de manera indefinida por el club, luego de una denuncia por abuso sexual. El jugador y su representante evaluaron alternativas en el extranjero y optaron por una oferta proveniente de Europa, concretando así su salida de la institución de La Victoria.

El periodista deportivo Gustavo Peralta adelantó la información de que el mediocampista viajó con destino al Viejo Continente. “Me cuenta un amigo, me dice: ‘Sergio Peña está en Turquía’ y los periodistas no se enteraron. Se fue ayer", expresó en la última edición de su programa de Youtube llamado Modo Fútbol.

Sergio Peña resuelve contrato con
Sergio Peña resuelve contrato con Alianza Lima y ficha por equipo de Europa tras denuncia por abuso sexual.

Radio Programas del Perú (RPP) confirmó la noticia a través de sus redes sociales, señalando que Sergio Peña resolvió su contrato con Alianza Lima de mutuo acuerdo luego de varios días de negociaciones entre las partes. El mediocampista continuará su carrera en el fútbol turco.

El destino de Sergio Peña sería el Sakaryaspor, equipo que milita en la Segunda División de Turquía. Actualmente, el club ocupa el penúltimo lugar en su campeonato y pelea por no descender a la tercera categoría del fútbol turco.

Peña volverá al fútbol europeo tras una etapa marcada por controversias y cuestionamientos en Alianza Lima. Su experiencia anterior en el continente fue con el PAOK de Grecia, equipo en el que solo jugó 9 encuentros y no logró continuidad.

Sergio Peña jugará en Turquía
Sergio Peña jugará en Turquía luego de desvincularse de Alianza Lima, según RPP.

¿Trauco y Zambrano?

Miguel Trauco y Carlos Zambrano también figuran entre los involucrados en la denuncia por abuso sexual. Trauco fue apartado indefinidamente del plantel de Alianza Lima y podría definir su futuro en los próximos días. El exjugador Reimond Manco declaró que el lateral izquierdo sostuvo conversaciones con Freddy Chávez, presidente de Unión Comercio, club de la Liga 2 de su ciudad natal y donde inició su carrera profesional.

“Se hablaba que había una oferta a Miguel Trauco. Yo tengo que ha tenido conversaciones con Unión Comercio de Liga 2. Ojo que te doy la primicia. Hubo acercamientos y conversaciones. No sé si le han hecho una oferta pero sí hubo conversación con Freddy Chávez, quien es el presidente, dueño, el gerente y a veces entrenador, para ver qué posibilidad hay de que Trauco pueda jugar Liga 2”, afirmó en su programa de Youtube llamado ‘Con Calle y Cancha’.

Hasta el momento no se conoce el destino futbolístico de Carlos Zambrano. El defensor, señalado como principal implicado por la denunciante argentina, ha optado por no pronunciarse públicamente ni definir su futuro profesional mientras se esclarecen los hechos ocurridos en Uruguay.

El exfutbolista dio detalles del posible equipo al que llegaría el 'Mago' cuando deje el cuadro 'íntimo'. (Video: Con Calle y Cancha)

Lo último que se sabe del caso Peña, Zambrano y Trauco

El futuro judicial de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña quedará en manos del juez competente en Montevideo, quien determinará los siguientes pasos a partir de las pruebas y declaraciones reunidas. Luis Deuteris, abogado de la denunciante, confirmó que la causa avanzará en la justicia uruguaya y que los tres futbolistas serán citados en breve. Las autoridades de Uruguay decidirán si los jugadores comparecerán de manera presencial o virtual.

Los implicados han negado las acusaciones. Tanto Peña como Trauco y Zambrano difundieron comunicados en redes sociales donde rechazaron cualquier participación y se mostraron dispuestos a colaborar. Peña sostuvo: “Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia”, y manifestó respeto por la denunciante, además de condenar toda violencia contra la mujer.

El caso permanece bajo investigación, mientras crece la atención pública en torno a Alianza Lima y sus jugadores involucrados.

Temas Relacionados

Sergio PeñaAlianza LimaCarlos ZambranoMiguel Traucoperu-deportes

