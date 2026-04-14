Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026: así va Cusco FC mientras juega con Estudiantes por fecha 2

Cusco FC aún no contabiliza unidades en el Grupo A de la Copa Libertadores 2026. - Crédito: Difusión

Las cuentas de Cusco FC en el arranque de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026 son un poco desalentadoras. El equipo ‘dorado’ presupuestaba sumar unidades capitales en condición de local aprovechando la altura, pero la premisa falló de plano en el debut contra Flamengo, aunque la derrota estuvo condicionada a una serie de irregularidades arbitrales.

En cualquier caso, aquella contienda ha quedado atrás con toda la amargura que implica y ahora el conjunto liderado por Alejandro Orfila está en la obligación de levantarse en un compromiso de enorme complejidad contra Estudiantes de La Plata, en condición de visitante. Todo lo que no sea cosechar puntos será un auténtico fracaso.

Misma premisa a la que se agarra el ‘pincharrata’, dado que en su primer partido en el Grupo A sacó un empate a domicilio contra Deportivo Independiente Medellín (1-1). Así, el enfrentamiento correspondiente a la 2da fecha de la serie marcará un punto de inflexión radical para los clubes que medirán fuerzas en el estadio Jorge Luis Hirschi.

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. - Crédito: Difusión

Accidentado estreno

Cusco FC tenía todo a su favor para iniciar con buen pie en su serie de Copa Libertadores ante Flamengo. Contaba con el apoyo incesante de su público, la altura como aliado y la recuperación goleadora de Facundo Callejo, acaso su arma más peligrosa y gravitante en ataque.

Sin embargo, el actual subcampeón del fútbol no contaba con una actuación arbitral tan desigual y flagrante por parte del silbante Derlis López, quien no solo se hizo de la vista gorda para echar a Gonzalo Plata en un pisotón también validó un gol polémico.

Marlon Ruidias había logrado lo que parecía imposible: igualar de manera parcial el lance contra el campeón de la Copa Libertadores. Con esa diana se despertaba el conjunto local, pero desde la sala del Sistema de Videoarbitraje se mandó a analizar la acción previa.

El futbolista peruano apareció por el segundo palo y logró la paridad en el certamen internacional - Crédito: ESPN.

Durante más de cinco minutos se trazaron líneas llamativas que buscaban precisar una presunta posición adelantada de Lucas Colitto, la cual era inexistente. Aun así, con polémica de por medio, se insistió en esa ilegalidad y se anuló la conquista de Cusco FC.

Terminado el polémico partido, el técnico Orfila compartió su incomodidad: “Vi las imágenes recién y la realidad es que debemos pensar que el VAR se equivocó. No hay necesidad de que el VAR falle de esta manera; Flamengo no necesita de estas cosas. Cuando yo me equivoco soy responsable de mis errores. Fue un gol lícito”.

En esa misma línea, Cusco FC emitió un comunicado con tono crítico en el que exhibió su “profunda preocupación” y exigió “el mismo rigor” en el arbitraje para todos los participantes “independientemente de la procedencia de los clubes”.

Cusco FC alzó su voz tras la derrota ante Flamengo y exigió explicaciones a la CONMEBOL, solicitando transparencia en el uso del VAR y acceso a los audios arbitrales del encuentro. (Cusco FC)

Fixture de Libertadores 2026

• Fecha 2: Estudiantes vs Cusco FC

14 de abril | 17:00 horas | Estadio Uno de La Plata

• Fecha 3: Independiente Medellín vs Cusco FC

30 de abril | 21:00 horas | Estadio Atanasio Girardot

• Fecha 4: Cusco FC vs Estudiantes

6 de mayo | 17:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

• Fecha 5: Cusco FC vs Independiente Medellín

20 de mayo | 21:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

• Fecha 6: Flamengo vs Cusco FC

27 de mayo | 19:00 horas | Estadio Maracaná