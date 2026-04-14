Jack Durán detiene partido de Juan Pablo II vs CD Moquegua por insultos racistas y activa protocolo en la Liga 1 2026

El delantero de Juan Pablo II paralizó el encuentro ante CD Moquegua por agresiones racistas desde la tribuna, obligando al árbitro Michael Espinoza a activar el protocolo antidiscriminación en la Liga 1, generando tensión e impacto nacional (Liga 1 Max)

El Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 peruana sumó un nuevo episodio de discriminación cuando el futbolista Jack Durán, visiblemente afectado, paralizó el encuentro entre Juan Pablo II y CD Moquegua al informar insultos racistas desde el público. El incidente, ocurrido en la décima jornada, obligó al árbitro Michael Espinoza a detener el juego y aplicar el protocolo oficial, lo que dejó al descubierto la persistencia de actitudes xenófobas en el entorno futbolístico nacional.

A los 30 minutos del partido en el estadio 25 de Noviembre, Jack Durán se dirigió al cuerpo arbitral para denunciar insultos racistas recibidos desde las gradas.

Ante la mirada de compañeros y rivales, el delantero expresó su decisión de no continuar: “Tú has escuchado lo que me han dicho, no voy a jugar”, declaró Durán al árbitro Michael Espinoza, quien respondió con la señal reglamentaria para casos de discriminación en el fútbol profesional peruano.

Protocolo antirracismo y clima de tensión en el ’25 de Noviembre’

La activación del protocolo antirracismo tras la denuncia de Durán generó un ambiente de tensión en el estadio, obligando a una advertencia pública y a evaluar la continuidad del partido. (Liga 1 Max)

La intervención arbitral activó el protocolo antirracismo de la Federación Peruana de Fútbol. Mediante el sistema de sonido del estadio, se emitió un mensaje dirigido a los asistentes, en el que se instó a mantener el respeto y se advirtió sobre las posibles sanciones, incluido el riesgo de suspensión si la conducta discriminatoria persistía. El ambiente permaneció enrarecido, y el propio Durán tuvo que ser calmado por sus compañeros y el comando técnico de Juan Pablo II, evaluándose incluso la posibilidad de abandonar el campo como rechazo a lo sucedido.

El momento más tenso se produjo cuando Durán, aún durante la interrupción, arrojó el balón hacia la tribuna en señal de protesta. La transmisión oficial del evento confirmó que el equipo visitante consideró retirarse en solidaridad con su jugador, aunque finalmente la decisión fue continuar el compromiso. La respuesta institucional buscó contener la situación, pero dejó en evidencia la dificultad de erradicar comportamientos discriminatorios de los estadios peruanos.

El árbitro Michael Espinoza reanudó el partido tras la advertencia, subrayando que una reincidencia conllevaría la suspensión definitiva del encuentro. Esta determinación se produjo en un contexto de presión pública y mediática sobre la necesidad de fortalecer las medidas contra la discriminación en el deporte nacional.

Antecedentes de racismo en la Liga 1

Los antecedentes de discriminación en el torneo peruano reaparecen con este incidente, que volvió a poner en debate la eficacia de las sanciones y medidas adoptadas. (Liga 1 Max)

El incidente protagonizado por Durán no es un hecho aislado en la Liga 1 del Perú. En temporadas recientes, casos como el de Cristiano Da Silva —quien denunció insultos racistas durante un encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Atlético— y Ángelo Campos, afectado por ataques desde la hinchada de Universitario en el estadio Monumental, han evidenciado la persistencia del problema. Estas situaciones han motivado a clubes, jugadores y autoridades a exigir sanciones más severas y campañas educativas, aunque los episodios se mantienen en la agenda del fútbol local.

En el aspecto deportivo, el partido estuvo marcado desde el primer tiempo por la expulsión de Paolo Fuentes, defensor de Juan Pablo II, a los 23 minutos. Esta desventaja condicionó el rendimiento del equipo visitante, que no logró recomponerse tras el incidente de discriminación. CD Moquegua, dirigido por el entrenador local, capitalizó su superioridad numérica y se impuso con claridad en el marcador.

Jefferson Collazos resultó la figura del encuentro, anotando dos goles que consolidaron el dominio de los moqueguanos. Édgar Lastre selló la victoria con el tercer tanto, estableciendo el 3-0 definitivo. Con este triunfo, CD Moquegua alcanzó los 13 puntos en la tabla de posiciones, igualando la línea de Juan Pablo II pero superándolo por diferencia de goles y situándose en la séptima posición del campeonato.

Lo que va a pasar

El episodio en Moquegua impulsa nuevas exigencias hacia la Federación Peruana de Fútbol para fortalecer acciones que erradiquen el racismo en la Liga 1. (Liga 1 Max)

La denuncia pública de Jack Durán y la respuesta inmediata de las autoridades arbitrales reavivaron el debate sobre el racismo en el fútbol peruano. Diversas voces del ámbito deportivo y social han reclamado una mayor severidad en la aplicación de los protocolos y el fortalecimiento de campañas de sensibilización dentro y fuera de los estadios. El estadio 25 de Noviembre, escenario del incidente, quedó en el centro de la discusión sobre la responsabilidad de los clubes en la prevención de actos discriminatorios.

Los antecedentes recientes, sumados al episodio vivido en Moquegua, han llevado a la Federación Peruana de Fútbol a anunciar la revisión de sus procedimientos disciplinarios y el compromiso de implementar nuevas estrategias de prevención. Mientras tanto, jugadores como Jack Durán se han convertido en referentes de la lucha contra la discriminación, exigiendo respeto y equidad en todos los ámbitos del deporte profesional.

Juan Pablo II, equipo que recientemente ascendió a la Liga 1 bajo la presidencia de Agustín Lozano, enfrenta ahora el desafío de sobreponerse a una derrota condicionada tanto por factores deportivos como extradeportivos. El desarrollo del campeonato continúa bajo la presión de instituciones y aficionados que exigen erradicar definitivamente los episodios de racismo en el fútbol nacional.