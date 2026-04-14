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Golazo de Lucas Colitto con el que hizo reaccionar a Cusco FC frente a Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores 2026

El mediocampista argentino introdujo de nuevo a la pelea a los ‘dorados’ con una definición sublime, tras una construcción notable a base de toques cortos sobre el lado izquierdo del campo ofensivo

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El atacante se sacó al último hombre del cuadro argentino y definió con mucha calidad ante Muslera - Crédito: ESPN.

Cusco FC logró lo impensado en La Plata: anotarle un gol de enorme elaboración a Estudiantes, en el marco de la segunda fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026. El autor de la conquista fue el argentino Lucas Colitto, quien volvió a lo suyo después de un largo silencio que data desde diciembre del año pasado.

Las cosas no le estaban saliendo de lo mejor a los peruanos. Por más que arrancaron con voluntad y actitud, se vieron muy sobrepasados por el ‘pincharrata’ en los primeros compases. De ahí que existiera la sensación de que el primer gol estaría al caer. Sin embargo, los de Alejandro Orfila aplicaron un ejercicio de resistencia y recuperación.

Lucas Colitto celebrando delante de Fernando Muslera. - Crédito: AFP
Lucas Colitto celebrando delante de Fernando Muslera. - Crédito: AFP

Así, Cusco FC se plantó mejor sobre el verde y fue de menos a más, hasta el punto de comenzar a asediar el arco de Fernando Muslera. El ascenso, eso sí, se fue por un instante al desplome a partir de una desconcentración en defensa, entre Pedro Díaz y Aldair Fuentes, que derivó en la apertura del score por intermedio de Facundo Farías.

Pero esa conquista no duró mucho. En el momento más álgido de cotejo apareció la inventiva peruana plasmada en un servicio rápido de Marlon Ruidias hacia Gabriel Carabajal, quien rápidamente metió un servicio al área hacia Diego Soto, cuyo recurso de taco habilitó dentro del área a Lucas Colitto, que con un movimiento corporal dejó a un rival en el suelo para definir con sutileza.

Con ese baldazo de agua fría, Estudiantes tuvo que marcharse del campo hacia los vestuarios durante el descanso. Al retomar las acciones, hubo una reacción inmediata que se reflejó en cómo se retomó la ventaja por intermedio de Tiago Palacios, quien sacó un remate de zurda con destino al poste derecho de Pedro Díaz.

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